Kal Ka Rashifal: 23 जनवरी को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा. यह दिन कुछ राशियों के लिए नए अवसर और सफलता के संकेत लेकर आएगा, वहीं कुछ को सोच-समझकर कदम बढ़ाने की सलाह दी जाती है. करियर, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर इस शुभ तिथि का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

आज आपका दिन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में बीतेगा. पारिवारिक जीवन में सौहार्द बढ़ेगा. बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है. धन लाभ के अवसर मिलेंगे और वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह से समस्या सुलझेगी. राजनीति से जुड़े लोग सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहेंगे.

भाग्यशाली अंक: 9

शुभ रंग: लाल

उपाय: मां सरस्वती को लाल फूल अर्पित करें.

वृषभ राशि

आज का दिन शानदार रहेगा. किसी रिश्तेदार से रुका धन वापस मिल सकता है. मीडिया क्षेत्र में लाभ और अवसर मिलेंगे. प्राइवेट जॉब वालों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है. इंजीनियरिंग छात्रों को नए मौके मिलेंगे.

भाग्यशाली अंक: 6

शुभ रंग: सफेद

उपाय: जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान करें.

मिथुन राशि

आज का दिन बढ़िया रहेगा. व्यापार में लाभ होगा और क्लाइंट्स से संबंध मजबूत होंगे. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. संतान से शुभ समाचार मिल सकता है. टीमवर्क से बॉस प्रसन्न होंगे.

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रंग: हरा

उपाय: हरी मूंग का दान करें.

कर्क राशि

आज का दिन मिला-जुला रहेगा. छात्रों को मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे. दांपत्य जीवन में खुशी रहेगी. धार्मिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

भाग्यशाली अंक: 2

शुभ रंग: पीला

उपाय: केले या पीले फूल दान करें.

सिंह राशि

आज का दिन लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. दांपत्य जीवन में तालमेल बढ़ेगा. नौकरी में सकारात्मक बदलाव आएंगे. कर्ज चुकाने का अवसर मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 1

शुभ रंग: नारंगी

उपाय: गुड़ या मिठाई का दान करें.

कन्या राशि

आज का दिन बेहतरीन रहेगा. सामाजिक कार्यों से प्रतिष्ठा बढ़ेगी. फैशन डिजाइनर्स को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. दांपत्य जीवन मधुर रहेगा. सम्मान मिलने के योग हैं.

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: किताबें दान करें.

आज का दिन अच्छा रहेगा. खानपान पर ध्यान दें. आय में वृद्धि होगी. छात्रों को पढ़ाई में सफलता के संकेत हैं. भावनाओं में बहकर निर्णय न लें.

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रंग: सफेद

उपाय: दूध या सफेद फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन खुशहाल रहेगा. पराक्रम बढ़ेगा. अविवाहितों के विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं. दोस्तों का सहयोग मिलेगा. कानूनी मामलों में राहत के योग हैं.

भाग्यशाली अंक: 8

शुभ रंग: मैरून

उपाय: काली दाल का दान करें.

धनु राशि

आज का दिन बेहतर रहेगा. पारिवारिक तालमेल अच्छा रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. क्लाइंट से मीटिंग लाभदायक रहेगी. संतान से सुखद समाचार मिल सकता है.

भाग्यशाली अंक: 3

शुभ रंग: पीला

उपाय: पीला चंदन लगाएं.

मकर राशि

आज का दिन अच्छा रहेगा. गलतफहमी दूर होगी. अध्यात्म में मन लगेगा. स्टेशनरी व्यापार में लाभ होगा. माता-पिता का स्नेह मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 10

शुभ रंग: ग्रे

उपाय: मंदिर में दीपक जलाएं.

कुंभ राशि

आज का दिन अनुकूल रहेगा. बड़ों की सलाह लाभ देगी. लेखकों की पुस्तक प्रकाशित हो सकती है. स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करें. व्यापार में विस्तार के योग हैं.

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रंग: नीला

उपाय: जरूरतमंद को पेन दान करें.

मीन राशि

आज का दिन बेहतरीन रहेगा. मेहमानों के आगमन से खुशी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे. नए आय स्रोत बनेंगे. बच्चों के अच्छे कार्यों से गर्व होगा.

भाग्यशाली अंक: 12

शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: खीर का भोग लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.