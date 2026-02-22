हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 23 Feb: सोमवार को कन्या राशि के लिए लाभ के योग! इन 5 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के द्वार, जानें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 23 फरवरी 2026 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

Horoscope Tomorrow 23 February 2026, Kal Ka Rashifal: राशिफल के अनुसार, 23 फरवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

मेष राशि
व्यापार कर रहे लोगों के लिए उत्तम रहेगा. उनकी कुछ व्यापारिक योजनाएं सफल हो सकती हैं. परिवार में किसी सदस्य के विवाह संबंधित कोई फैसला लिया जाएगा,जिसमें आपको बड़े सदस्यों से बातचीत अवश्य करनी होगी. घर से दूर नौकरी में कार्यरत लोगों को आज परिवार के सदस्यों की याद सता सकती है और वह मिलने आ सकते हैं. जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं वह अपने साथी के प्रेम में डूबे नजर आएंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों को गुड़-चना खिलाएं.

वृषभ राशि
आज आप अपने आपको ऊर्जावान महसूस करेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. लेकिन कार्यक्षेत्र के कुछ योजनाओं के लटकने के कारण आप थोड़ा तनाव में रहेंगे. जीवनसाथी द्वारा आपको कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी,जिन्हें आपको समय रहते पूरा करना होगा. विद्यार्थी खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग ले सकते हैं,जिसमें वह सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे. आपको किसी पिछली की हुई गलती के लिए डांट खानी पड़ सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं.

मिथुन राशि
रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए कोई खुशखबरी लेकर आएगा,क्योंकि उनकी वह तलाश खत्म होगी और उन्हें कोई अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. आपको अपने शरीर से आलस्य को दूर भगाना होगा,नहीं तो आप कामों में कुछ बदलाव कर सकते हैं. यदि आप किसी संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे हैं,तो भविष्य में वह आपको मन मुताबिक लाभ देने में कामयाब रहेगी,लेकिन आपको कोई नुकसान उठाने से बचना होगा नहीं तो इसका आपको लाभ नहीं मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा (घास) अर्पित करें.

कर्क राशि 
आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो रचेंगे,लेकिन वह उसमें खुद ही फंस जाएंगे. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आज आपको परेशान तो करेगा,लेकिन उसका समाधान भी आप जल्दी खोज सकते हैं. आप अपने कौशल से कोई बड़ा काम करके सफलता पा सकते हैं. आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत रहेगी. कारोबार में आपको कोई बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है. यदि आप किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो उससे भी आज आपको छुटकारा मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: दूधिया सफेद या चांदी
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.

सिंह राशि
नौकरी कर रहे जातक अपने कार्यक्षेत्र में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं. यदि आप नौकरी के साथ-साथ किसी पार्ट टाइम कार्य में हाथ आजमाना चाहते हैं,तो आपकी वह इच्छा भी पूरी होगी. मान सम्मान में वृद्धि होने के कारण आप हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपको अत्यधिक जिम्मेदारियों वाला काम मिलने से आप थोड़ा परेशान तो होंगे,लेकिन आप उसे धैर्य बनाकर करें तो वह उसे समय से पूरा करने में आप सफल रहेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: नारंगी या सुनहरा
  • उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.

कन्या राशि 
आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है. आज आपको घर परिवार में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है. व्यापारिक मामलों में आपको पिताजी से सलाह मशवरा करना होगा. आर्थिक परेशानियों का आज आपको हल मिलेगा. आप अपने आर्थिक और घरेलू जीवन में तालमेल बनाए रखने में कामयाब रहेंगे. मित्रों के साथ आप कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं. आपको नए व्यवसाय की शुरुआत करना लाभदायक रहेगा,इसलिए आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: गहरा हरा
  • उपाय: पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरा चारा खिलाएं.

तुला राशि
आपकी संतान और जीवनसाथी के बढ़े हुए खर्चों से आपका बजट  डगमगा सकता हैं,इसलिए आपको उन पर लगाम लगानी होगी. पिताजी आपकी प्रत्येक कार्य में मदद करेंगे. स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण आपका स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा,जिसके कारण परिवार के सदस्य नाखुश रहेंगे. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी. आपको कामकाज के सिलसिले में किसी पास व दूर की यात्रा पर जाने का मौका काम मिल सकता है. आप धार्मिक आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

वृश्चिक राशि
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे,जिससे आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है. यदि आपको कुछ कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों ने घेरे हुआ था,तो उनसे भी काफी हद तक आपको निजात मिलेगी. विद्यार्थी पढ़ाई की ओर एकाग्र होकर जुटेंगे वह उसमें सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे. आपको व्यापार में अटका हुआ धन प्राप्त होने से आपके काफी रुके हुए काम बनेंगे,जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या भोजन का दान करें.

धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए दिन शुभ परिणाम लेकर आएगा. आपको व्यापारिक क्षेत्रों में कोई बड़ा काम करने के लिए मिल सकता है. परिवार के किसी सदस्य से आज आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी. नौकरी कर रहे लोग कार्यक्षेत्र में अपने आप को बेहतर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे,जिसमें वह कामयाब अवश्य होंगे. कला व संगीत से जुड़े लोगों को आज किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिल सकता है. यदि आपके परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य से कोई कलह चल रही है,तो उसे माफी मांग कर सुलझाना होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: महरून
  • उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मकर राशि
आपको साझेदारी में किसी व्यापार को करने से बचना होगा,नहीं तो पार्टनर आपके साथ कोई धोखा करने की कोशिश कर सकता है. नौकरी कर रहे लोगों के कार्य में यदि कुछ रुकावटें आ रही थी,तो वह कुछ समय और बनी रहेगी,उसके बाद ही आपको उनसे सफलता मिलेगी,लेकिन आपको आज किसी पेट संबंधित समस्या होने के कारण परेशानी होगी,इसलिए आपको डॉक्टरी परामर्श अवश्य लेना होगा व लापरवाही बिल्कुल ना बरतें.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कुंभ राशि
कार्यक्षेत्र में आप अपने रूठे व्यवहार के कारण अपने साथियों से भी अच्छे से बातचीत नहीं करेंगे, जिसको कारण वह आपके किसी काम में आपकी मदद नहीं करेंगे. परिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने में आप कामयाब रहेंगे. व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज लाभ मिलता दिख रहा है. आर्थिक स्थिति की यदि आपको चिंता थी,तो वह पहले से बेहतर होगी जिसके कारण आप अपने सभी खर्च आसानी से निकाल पाएंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: काला या आसमानी
  • उपाय: गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

मीन राशि
आज का दिन आपके लिए धन के मामले में उतार-चढ़ाव लेकर आएगा, इसलिए आज आपको बिना सोचे समझे किसी से भी धन संबंधित कोई डील करने से बचना होगा, नहीं तो कोई  गलत निर्णय ले सकते हैं. कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी में किया गया कार्य आपका सिर दर्द बन सकता है,इसलिए आप परेशान रहेंगे. विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्तम है,इसलिए वह प्रतियोगिता में सफलता अर्जित कर सकते हैं. छोटे व्यापारी आज कुछ परेशान नजर आएंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा या पीला
  • उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें और चने की दाल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 22 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tomorrow Kal Ka Rashifal
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

राशिफल
राशिफल
बेवफाई के लिए बदनाम! 4 राशियों में छिपे हैं धोखेबाज, कहीं आपके पार्टनर की राशि तो नहीं?
बेवफाई के लिए बदनाम! 4 राशियों में छिपे हैं धोखेबाज, कहीं आपके पार्टनर की राशि तो नहीं?
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 22 February 2026: मेष राशि आज बिजनेस में नई शुरुआत के योग, पुराने पार्टनर के साथ बनेगा बड़ा प्लान
Aaj ka Mesh Rashifal 22 February 2026: मेष राशि आज बिजनेस में नई शुरुआत के योग, पुराने पार्टनर के साथ बनेगा बड़ा प्लान
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 22 February 2026: वृषभ राशि खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत, प्रॉपर्टी में निवेश से पहले लें बड़ों की सलाह
Aaj ka Vrishabh Rashifal 22 February 2026: वृषभ राशि खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत, प्रॉपर्टी में निवेश से पहले लें बड़ों की सलाह
पंजाब: गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की रहस्यमयी मौत! शरीर पर मिले गोली के निशान
पंजाब: गुरदासपुर में नाके पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों की रहस्यमयी मौत! शरीर पर मिले गोली के निशान
विश्व
मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहे युद्ध के बादल! ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने शुरू की सैनिकों की गुप्त शिफ्टिंग
मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहे युद्ध के बादल! ईरान से तनाव के बीच US ने शुरू की सैनिकों की शिफ्टिंग
बॉलीवुड
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
जनरल नॉलेज
Sudarshan Chakra Air Defence: क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
क्या है भारत का सुदर्शन चक्र, जानिए कितना एडवांस होगा यह सिस्टम?
नौकरी
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget