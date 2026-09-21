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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 22 September 2026: परिवर्तिनी एकादशी और मंगलवार का संयोग, 5 राशियों के तरक्की के योग

Kal Ka Rashifal 22 September 2026: परिवर्तिनी एकादशी और मंगलवार का संयोग, 5 राशियों के तरक्की के योग

Kal Ka Rashifal 22 September 2026: मेष के नए काम शुरुआत होगी फलदायी, सिंह को मिलेगा मेहनत का फल. जानें मेष से मीन का संपूर्ण करियर, लव लाइफ, लकी नंबर और डा. अनीष व्यास से उपाय.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 21 Sep 2026 02:01 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 22 September 2026 (कल का राशिफल): मंगलवार, 22 सितंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रभाव रहेगा, क्योंकि दशमी तिथि रात 09:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी.

वहीं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह 07:06 बजे तक रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र का संचार होगा. योग की बात करें तो अतिगंड योग शाम 04:29 बजे तक रहेगा, जिसके बाद सुकर्मा योग का संयोग बनेगा.

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मंगलवार का दिन भगवान हनुमान और मंगल ग्रह की उपासना के लिए विशेष माना जाता है. वहीं शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आध्यात्मिक साधना, व्रत और भगवान विष्णु की आराधना से जुड़ी है. ग्रह-नक्षत्रों के इस संयोग का मेष से मीन तक सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलेगा.

आइए जानते हैं 21 सितंबर का संपूर्ण पंचांग और मेष से मीन तक 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

पंचांग (22 सितंबर 2026, मंगलवार)

  • तिथि: भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी (रात 21:43 बजे तक), तत्पश्चात द्वादशी
  • नक्षत्र: श्रवण नक्षत्र (पूर्ण रात्रि तक)
  • करण: वणिज (सुबह 08:08 बजे तक), तत्पश्चात विष्टि
  • पक्ष: शुक्ल पक्ष
  • योग: अतिगण्ड योग (शाम 16:29 बजे तक), तत्पश्चात सुकर्मा योग
  • वार: मंगलवार (भगवान हनुमान और मंगल देव की उपासना का दिन)

मेष राशि

  • परिवार: परिवार से जुड़ी समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलेगी. माताजी को ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल-मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.
  • व्यापार और नौकरी: नए काम की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी. कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं.
  • आर्थिक स्थिति: आय बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन जी रहे लोग रोमांटिक मूड में रहेंगे और साथी को प्यार जताने के नए तरीके अपनाएंगे.
  • शिक्षा: विद्यार्थियों को अपनी मेहनत पर ध्यान देना होगा, जिससे उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

वृष राशि

  • परिवार: परिवार में सुख-सुविधाओं पर आपका ध्यान रहेगा. संतान की पढ़ाई को लेकर कोई बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है.
  • स्वास्थ्य: आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है.
  • व्यापार और नौकरी: बिजनेस में कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें. राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की साख बढ़ेगी.
  • आर्थिक स्थिति: पैतृक संपत्ति से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है.
  • प्रेम जीवन: रिश्तों में समझदारी से काम लें और किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी न करें.
  • शिक्षा: संतान को पढ़ाई-लिखाई को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है.

मिथुन राशि

  • परिवार: माता-पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा. परिवार का सहयोग मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: तनाव और मानसिक परेशानियों से काफी हद तक राहत मिलेगी.
  • व्यापार और नौकरी: काम को लेकर भागदौड़ अधिक रहेगी. छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है.
  • आर्थिक स्थिति: धन को लेकर चल रही परेशानी दूर होगी और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में साथी को खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे.
  • शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत के साथ अपनी दिनचर्या पर भी ध्यान देना होगा.

कर्क राशि

  • परिवार: परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होने से खुशियां बनी रहेंगी. माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, लेकिन काम के बीच आराम के लिए समय निकालें.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी सोच और योजनाओं का लाभ मिलेगा. काम को योजना बनाकर पूरा करें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. किसी बड़े खर्च को सोच-समझकर करें.
  • प्रेम जीवन: जीवनसाथी से कोई बात छिपाने से बचें, वरना विवाद हो सकता है.
  • शिक्षा: संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है.

सिंह राशि

  • परिवार: पिताजी से किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है. घर में बातचीत के दौरान संयम रखें.
  • स्वास्थ्य: मानसिक और बौद्धिक दबाव से विद्यार्थियों को राहत मिलेगी.
  • व्यापार और नौकरी: अनुभवी लोगों से मुलाकात होगी, जिसका लाभ कार्यक्षेत्र में मिल सकता है. तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
  • आर्थिक स्थिति: मेहनत और प्रयासों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे.
  • प्रेम जीवन: नए लोगों से मेल-जोल बढ़ेगा. रिश्तों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.
  • शिक्षा: विद्यार्थियों को मानसिक बोझ से राहत मिलेगी और पढ़ाई में मन लगेगा.

कन्या राशि

  • परिवार: पारिवारिक समस्याओं को लेकर सोच-विचार करना होगा. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें.
  • स्वास्थ्य: काम अधिक रहने से तनाव महसूस हो सकता है. आराम और दिनचर्या पर ध्यान दें.
  • व्यापार और नौकरी: काम का दबाव अधिक रहेगा. नौकरी में बदलाव का आपका निर्णय अच्छा साबित हो सकता है.
  • आर्थिक स्थिति: खर्च बढ़ने से परेशानी हो सकती है. बजट बनाकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा.
  • प्रेम जीवन: रिश्तों में किसी भी बात को लेकर जल्द निर्णय लेने से बचें.
  • शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई में आ रही समस्या के लिए किसी मित्र की मदद मिल सकती है.

तुला राशि

  • परिवार: परिवार के सदस्यों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे. संतान की ओर से खुशखबरी मिल सकती है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और दिनभर उत्साह बना रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
  • आर्थिक स्थिति: कहीं फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. महंगी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं.
  • प्रेम जीवन: जीवनसाथी और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.
  • शिक्षा: विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

वृश्चिक राशि

  • परिवार: परिवार में किसी बात को लेकर जल्दबाजी करने से बचें. संयम से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा.
  • स्वास्थ्य: सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. लापरवाही से बचें.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरी में विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए किसी भी बात को बढ़ावा न दें.
  • आर्थिक स्थिति: जल्दबाजी में लिया गया आर्थिक फैसला नुकसान दे सकता है. निवेश या बड़े खर्च में सावधानी रखें.
  • प्रेम जीवन: रिश्तों में धैर्य रखें और साथी के साथ किसी बात को लेकर अनावश्यक बहस न करें.
  • शिक्षा: आलस्य से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. नियमित मेहनत जरूरी है.

धनु राशि

  • परिवार: पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे परिवार में भी खुशी रहेगी.
  • स्वास्थ्य: काम के दबाव के कारण थकान और तनाव महसूस हो सकता है.
  • व्यापार और नौकरी: जिम्मेदारियां किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचें. काम का दबाव अधिक रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. किसी काम को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है.
  • प्रेम जीवन: परिवार और साथी के साथ बेहतर तालमेल बनाने का प्रयास करें.
  • शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई पर पूरा ध्यान देना होगा.

मकर राशि

  • परिवार: परिवार के किसी सदस्य को लेकर भावुकता में निर्णय लेने से बचें. माताजी से कोई उपहार मिल सकता है.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को अनावश्यक विवादों से दूर रखें.
  • व्यापार और नौकरी: काम को लेकर जल्दबाजी न करें. योजनाबद्ध तरीके से काम करना लाभदायक रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: किसी योजना से अच्छा धन मिलने के योग हैं, जिससे खुशी मिलेगी.
  • प्रेम जीवन: रिश्तों में भरोसा बनाए रखें और बाहरी लोगों की बातों पर तुरंत विश्वास न करें.
  • शिक्षा: विद्यार्थियों की किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है.

कुंभ राशि

  • परिवार: माता-पिता के आशीर्वाद से कोई रुका हुआ काम पूरा होगा. पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है.
  • स्वास्थ्य: मानसिक रूप से आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे. काम के बीच आराम करना जरूरी होगा.
  • व्यापार और नौकरी: नौकरी में कामकाज में बदलाव होने से शुरुआत में परेशानी हो सकती है, लेकिन आप स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेंगे.
  • आर्थिक स्थिति: पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है. बड़े जोखिम लेने से बचें.
  • प्रेम जीवन: पुराने मित्रों से मुलाकात रिश्तों में नई ऊर्जा ला सकती है.
  • शिक्षा: नई चीजें सीखने में रुचि बढ़ेगी और विद्यार्थियों को अपनी सोच का लाभ मिलेगा.

मीन राशि

  • परिवार: परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव हो सकता है. आपको सभी के बीच तालमेल बनाकर चलना होगा.
  • स्वास्थ्य: दिन सामान्य रहेगा, लेकिन काम के दबाव के बीच आराम पर ध्यान दें.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी. अनुभव के दम पर ऐसा काम कर सकते हैं, जिससे लोग प्रभावित होंगे.
  • आर्थिक स्थिति: अचानक ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी.
  • प्रेम जीवन: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग और सानिध्य मिलेगा.
  • शिक्षा: विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को अपने प्रयास तेज करने होंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 12:12 PM (IST)
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Horoscope Today Kal Ka Rashifal Horoscope 2026 Kal Ka Rashifal 22 September 2026
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