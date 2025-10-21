Kal Ka Rashifal: बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 को मेष और कन्या राशि को मिलेगी खुशखबरी! पढ़ें कल का राशिफल
Kal Ka Rashifal 22 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.
Kal Ka Rashifal: 22 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-
मेष राशि (Aries)
आज का दिन प्रसन्नता से बीतेगा. साझेदारी में व्यापार करने वालों को आर्थिक लाभ मिलेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी. दांपत्य जीवन में चल रही परेशानियाँ दूर होंगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करनी चाहिए.
- भाग्यशाली अंक: 5
- भाग्यशाली रंग: लाल
- उपाय: हनुमानजी को गुड़-चना अर्पित करें.
वृषभ राशि (Taurus)
आज का दिन खास रहेगा. जीवनसाथी आपकी इच्छाओं का सम्मान करेगा और पुरानी चाहत पूरी होगी. दिन खर्चीला रहेगा, इसलिए बजट का ध्यान रखें. नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. शाम परिवार के साथ खुशनुमा रहेगी.
- भाग्यशाली अंक: 8
- भाग्यशाली रंग: गुलाबी
- उपाय: माँ लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाएं.
मिथुन राशि (Gemini)
धन संचय पर ध्यान देंगे और निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं. किसी को पैसा उधार देने से बचें. व्यापार में आज त्वरित निर्णय लाभदायक होगा. बच्चों की शिक्षा की चिंता रहेगी, लेकिन जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
- भाग्यशाली अंक: 4
- भाग्यशाली रंग: हरा
- उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.
कर्क राशि (Cancer)
परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण रहेगा. रुका हुआ काम पूरा होगा. कारोबार में सुधार दिखेगा. किसी पुराने विवाद का समाधान होगा. माता-पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.
- भाग्यशाली अंक: 2
- भाग्यशाली रंग: सफेद
- उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.
सिंह राशि (Leo)
आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. अनावश्यक खर्च संभव है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता होगी. लव लाइफ में मतभेद से बचें. किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं.
- भाग्यशाली अंक: 9
- भाग्यशाली रंग: सुनहरा
- उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें.
कन्या राशि (Virgo)
राजनीति व सामाजिक क्षेत्र के जातकों को मान-सम्मान मिलेगा. व्यापार में लाभ के संकेत हैं. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. बच्चों से खुशखबरी मिलेगी. रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.
- भाग्यशाली अंक: 6
- भाग्यशाली रंग: हरा
- उपाय: गणेशजी को दूर्वा अर्पित करें.
तुला राशि (Libra)
दिन उलझनों भरा रहेगा पर आप समस्याओं को सुलझा लेंगे. पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. पुराने कर्ज से राहत मिलेगी. मां से मतभेद हो सकते हैं.
- भाग्यशाली अंक: 7
- भाग्यशाली रंग: नीला
- उपाय: किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान करें.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
दिन सामान्य रहेगा. सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा. विवाह योग्य लोगों को प्रस्ताव मिल सकता है. परीक्षा में सफलता मिलेगी. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. खान-पान में संयम रखें.
- भाग्यशाली अंक: 3
- भाग्यशाली रंग: लाल
- उपाय: जल में लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें.
धनु राशि (Sagittarius)
आय के नए स्रोत मिलेंगे. भाई-बहनों से उपहार मिलेगा. विदेश व्यापारियों के लिए दिन चुनौतिपूर्ण रहेगा. संतान की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा. शाम को साथी के साथ घूमने जा सकते हैं.
- भाग्यशाली अंक: 1
- भाग्यशाली रंग: पीला
- उपाय: पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें.
मकर राशि (Capricorn)
घर में सुख-शांति रहेगी. पुरानी समस्या का समाधान होगा. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है, ध्यान रखें. ससुराल पक्ष के विवाद सुलझ सकते हैं.
- भाग्यशाली अंक: 10
- भाग्यशाली रंग: ग्रे
- उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें.
कुंभ राशि (Aquarius)
नया कारोबार शुरू करने के लिए दिन शुभ है. मित्रों और परिजनों का सहयोग मिलेगा. कुछ लोग आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकते हैं. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी.
- भाग्यशाली अंक: 13
- भाग्यशाली रंग: नीला
- उपाय: शनि मंदिर में दीपक जलाएं.
मीन राशि (Pisces)
व्यवसाय में अचानक धन लाभ संभव है. खान-पान पर ध्यान दें. विद्यार्थी मेहनत से सफलता पाएंगे. दान-पुण्य का कार्य करेंगे. परिवार में किसी का विवाह प्रस्ताव स्वीकृत हो सकता है.
- भाग्यशाली अंक: 11
- भाग्यशाली रंग: हल्का पीला
- उपाय: तुलसी पर जल अर्पित करें और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र जपें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
