हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 22 नवंबर 2025, शनिवार को इन राशियों के लिए खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं सितारे

Kal Ka Rashifal: 22 नवंबर 2025, शनिवार को इन राशियों के लिए खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं सितारे

Kal Ka Rashifal 22 November 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 22 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज आप कार्यक्षेत्र में अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे. लोग आपके दिए गए सुझावों का स्वागत करेंगे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी प्रयास जारी रखें. संतान के साथ मौज-मस्ती का समय बीतेगा. सहयोगियों से मित्रों जैसा व्यवहार रखें. वाणी की सौम्यता मान-सम्मान दिलाएगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में कोई गलत आरोप लग सकता है, जिसमें आपको अपनी बात अवश्य रखना होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतर रहेगा. पहले लिया हुआ कर्ज काफी हद तक उतर सकता है. परिवार का कोई सदस्य नौकरी के लिए दूर जा सकता है. कई काम एक साथ मिलने से व्यस्तता बढ़ेगी, सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. अविवाहित जातकों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: माता लक्ष्मी के चित्र पर केसर का तिलक करें.

मिथुन राशि

दिन जिम्मेदारियों के साथ काम करने वाला रहेगा. लापरवाही बिल्कुल न करें. नए निवेश से लाभ मिल सकता है. परिवार के किसी सदस्य की सेहत के कारण भागदौड़ रहेगी. मांगलिक आयोजन से घर में खुशियाँ बढ़ेंगी. उधार दिया धन वापस मिलने की संभावना है. माता-पिता के आशीर्वाद से रुका हुआ काम बनेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं.

कर्क राशि

दिन तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने वाला रहेगा. कामों में ढिलाई नहीं देंगे. डिजाइनिंग और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को मेहनत का फल मिलेगा. गृहस्थ जीवन की समस्याओं से राहत मिलेगी. कोई पुरानी गलती सामने आने पर माफी मांगनी पड़ सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफ़ायर नीला
  • उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें.

सिंह राशि

दिन उत्तम फलदायी रहेगा. किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. प्रॉपर्टी विवाद में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. परिवार के सदस्य को सलाह देते समय सावधानी रखें. घर के रिनोवेशन पर अधिक खर्च हो सकता है. धन-धान्य में वृद्धि होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: घर के मंदिर में केसर का दीपक जलाएं.

कन्या राशि

दिन ठीक-ठाक रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य समस्याएँ परेशान कर सकती हैं. वाहन सावधानी से चलाएं. परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. विद्यार्थियों को आलस छोड़कर व्यवहार में बदलाव लाना होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: हल्का हरा
  • उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.

तुला राशि

खुशखबरी पर खुशखबरी मिलने की संभावना है. पिताजी बंटवारे को लेकर बातचीत कर सकते हैं. पुरानी योजना पूरी होगी. संतान के करियर को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है. प्रमोशन मिलने पर घर में पार्टी हो सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

किसी काम के पूरा न होने से मन परेशान रहेगा. स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है. तरक्की की राह पर बढ़ते रहें और लोगों की बातों पर ध्यान न दें. पिताजी की सलाह लाभदायक साबित होगी. परीक्षा परिणाम से खुशियाँ मिलेंगी. घर में शौक की वस्तुएँ ला सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: मरून
  • उपाय: मंगलवार को मसूर दाल का दान करें.

धनु राशि

वाणी और व्यवहार में मधुरता रखें. सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों को नई पहचान मिलेगी. नौकरी वालों को प्रमोशन व ट्रांसफर का अवसर मिल सकता है. संतान की पढ़ाई चिंता देगी, जिसके लिए आप कोर्स में दाखिला दिला सकते हैं. बिज़नेस में साझेदारी से बचें.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि

दिन समस्याओं से भरा रह सकता है. सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा. धन आएगा लेकिन खर्च बढ़े रहेंगे. पारिवारिक जिम्मेदारियों में ढिलाई न करें. प्रेम जीवन सुखद रहेगा. साथी हर काम में समर्थन देंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 10
  • भाग्यशाली रंग: ग्रे
  • उपाय: काले तिल जल में प्रवाहित करें.

कुंभ राशि

बिजनेस के लिए नई योजनाएँ बनेंगी और सफलता मिलेगी. वरिष्ठों की मदद से पारिवारिक समस्याएँ हल होंगी. व्यवहार में मधुरता बनाए रखें. नए काम में रुचि जागेगी. राजनीति से जुड़े लोगों को कामों में वृद्धि होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: जरूरतमंद को कम्बल दान करें.

मीन राशि

दिन मिश्रित परिणाम देगा. जीवनसाथी के करियर को लेकर चिंता रहेगी. विद्यार्थी पढ़ाई में लापरवाही न करें. मित्र धन उधार मांग सकते हैं, सोच-समझकर दें. कोई काम अधूरा रह सकता है. नौकरी में खुशखबरी संभव है.

  • भाग्यशाली अंक: 12
  • भाग्यशाली रंग: बैंगनी
  • उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 21 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

22 नवंबर 2025 को मकर राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मकर राशि वालों के लिए यह दिन समस्याओं से भरा रह सकता है, जिसमें सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा। धन आएगा लेकिन खर्च बढ़े रहेंगे, इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारियों में ढिलाई न बरतें।

और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी, जानें योगी सरकार का क्या है प्लान
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी, जानें योगी सरकार का क्या है प्लान
इंडिया
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
क्रिकेट
Mitchell Starc Career Best Figures: मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
