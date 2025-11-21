Kal Ka Rashifal: 22 नवंबर 2025, शनिवार को इन राशियों के लिए खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं सितारे

मकर राशि वालों के लिए यह दिन समस्याओं से भरा रह सकता है, जिसमें सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा। धन आएगा लेकिन खर्च बढ़े रहेंगे, इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारियों में ढिलाई न बरतें।
मेष राशि
आज आप कार्यक्षेत्र में अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे. लोग आपके दिए गए सुझावों का स्वागत करेंगे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी प्रयास जारी रखें. संतान के साथ मौज-मस्ती का समय बीतेगा. सहयोगियों से मित्रों जैसा व्यवहार रखें. वाणी की सौम्यता मान-सम्मान दिलाएगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में कोई गलत आरोप लग सकता है, जिसमें आपको अपनी बात अवश्य रखना होगा.
- भाग्यशाली अंक: 3
- भाग्यशाली रंग: लाल
- उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं.
वृषभ राशि
राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतर रहेगा. पहले लिया हुआ कर्ज काफी हद तक उतर सकता है. परिवार का कोई सदस्य नौकरी के लिए दूर जा सकता है. कई काम एक साथ मिलने से व्यस्तता बढ़ेगी, सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. अविवाहित जातकों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है.
- भाग्यशाली अंक: 6
- भाग्यशाली रंग: सफेद
- उपाय: माता लक्ष्मी के चित्र पर केसर का तिलक करें.
मिथुन राशि
दिन जिम्मेदारियों के साथ काम करने वाला रहेगा. लापरवाही बिल्कुल न करें. नए निवेश से लाभ मिल सकता है. परिवार के किसी सदस्य की सेहत के कारण भागदौड़ रहेगी. मांगलिक आयोजन से घर में खुशियाँ बढ़ेंगी. उधार दिया धन वापस मिलने की संभावना है. माता-पिता के आशीर्वाद से रुका हुआ काम बनेगा.
- भाग्यशाली अंक: 5
- भाग्यशाली रंग: हरा
- उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं.
कर्क राशि
दिन तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने वाला रहेगा. कामों में ढिलाई नहीं देंगे. डिजाइनिंग और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को मेहनत का फल मिलेगा. गृहस्थ जीवन की समस्याओं से राहत मिलेगी. कोई पुरानी गलती सामने आने पर माफी मांगनी पड़ सकती है.
- भाग्यशाली अंक: 2
- भाग्यशाली रंग: सफ़ायर नीला
- उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें.
सिंह राशि
दिन उत्तम फलदायी रहेगा. किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं. प्रॉपर्टी विवाद में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. परिवार के सदस्य को सलाह देते समय सावधानी रखें. घर के रिनोवेशन पर अधिक खर्च हो सकता है. धन-धान्य में वृद्धि होगी.
- भाग्यशाली अंक: 1
- भाग्यशाली रंग: सुनहरा
- उपाय: घर के मंदिर में केसर का दीपक जलाएं.
कन्या राशि
दिन ठीक-ठाक रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य समस्याएँ परेशान कर सकती हैं. वाहन सावधानी से चलाएं. परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. विद्यार्थियों को आलस छोड़कर व्यवहार में बदलाव लाना होगा.
- भाग्यशाली अंक: 9
- भाग्यशाली रंग: हल्का हरा
- उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.
तुला राशि
खुशखबरी पर खुशखबरी मिलने की संभावना है. पिताजी बंटवारे को लेकर बातचीत कर सकते हैं. पुरानी योजना पूरी होगी. संतान के करियर को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है. प्रमोशन मिलने पर घर में पार्टी हो सकती है.
- भाग्यशाली अंक: 8
- भाग्यशाली रंग: गुलाबी
- उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें.
वृश्चिक राशि
किसी काम के पूरा न होने से मन परेशान रहेगा. स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है. तरक्की की राह पर बढ़ते रहें और लोगों की बातों पर ध्यान न दें. पिताजी की सलाह लाभदायक साबित होगी. परीक्षा परिणाम से खुशियाँ मिलेंगी. घर में शौक की वस्तुएँ ला सकते हैं.
- भाग्यशाली अंक: 4
- भाग्यशाली रंग: मरून
- उपाय: मंगलवार को मसूर दाल का दान करें.
धनु राशि
वाणी और व्यवहार में मधुरता रखें. सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों को नई पहचान मिलेगी. नौकरी वालों को प्रमोशन व ट्रांसफर का अवसर मिल सकता है. संतान की पढ़ाई चिंता देगी, जिसके लिए आप कोर्स में दाखिला दिला सकते हैं. बिज़नेस में साझेदारी से बचें.
- भाग्यशाली अंक: 7
- भाग्यशाली रंग: पीला
- उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें.
मकर राशि
दिन समस्याओं से भरा रह सकता है. सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा. धन आएगा लेकिन खर्च बढ़े रहेंगे. पारिवारिक जिम्मेदारियों में ढिलाई न करें. प्रेम जीवन सुखद रहेगा. साथी हर काम में समर्थन देंगे.
- भाग्यशाली अंक: 10
- भाग्यशाली रंग: ग्रे
- उपाय: काले तिल जल में प्रवाहित करें.
कुंभ राशि
बिजनेस के लिए नई योजनाएँ बनेंगी और सफलता मिलेगी. वरिष्ठों की मदद से पारिवारिक समस्याएँ हल होंगी. व्यवहार में मधुरता बनाए रखें. नए काम में रुचि जागेगी. राजनीति से जुड़े लोगों को कामों में वृद्धि होगी.
- भाग्यशाली अंक: 11
- भाग्यशाली रंग: नीला
- उपाय: जरूरतमंद को कम्बल दान करें.
मीन राशि
दिन मिश्रित परिणाम देगा. जीवनसाथी के करियर को लेकर चिंता रहेगी. विद्यार्थी पढ़ाई में लापरवाही न करें. मित्र धन उधार मांग सकते हैं, सोच-समझकर दें. कोई काम अधूरा रह सकता है. नौकरी में खुशखबरी संभव है.
- भाग्यशाली अंक: 12
- भाग्यशाली रंग: बैंगनी
- उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें.
