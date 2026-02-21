हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kal Ka Rashifal: 22 फरवरी 2026, रविवार को इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क, एक छोटी सी चूक पड़ सकती है भारी! पढ़े कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 22 फरवरी 2026, रविवार को इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क, एक छोटी सी चूक पड़ सकती है भारी! पढ़े कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 22 फरवरी 2026 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Horoscope Tomorrow 22 February 2026, Kal Ka Rashifal: राशिफल के अनुसार, 22 फरवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

मेष राशि
आज आपका दिन जीवन में एक नई दिशा लेकर आयेगा.  इस राशि के बच्चों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. आपके किसी नजदीकी रिश्तेदार से आपकी लम्बी बात हो सकती है. आप भविष्य के लिए नई योजनाओं पर नए तरीके से काम करेंगे. घर पर धार्मिक आयोजन करने का मन बना सकते हैं. अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आज आपकी सफलता के योग बन रहे हैं. जीवनसाथी की छोटी-छोटी गलतियों को माफ़ कर देना आपके रिश्ते को बेहतर बनायेगा. 

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों को गुड़-चना खिलाएं.

वृषभ राशि
आज आपके दिन की शुरुआत आपके अनुकूल होने वाली है. अगर किसी बिजनेस ट्रिप के लिये आप बाहर जा रहे हैं,तो घर के बड़े-बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर जाएं, काम सफल होगा. आपके जीवनसाथी को तरक्की का अच्छा अवसर मिलेगा. कोरियर का बिजनेस कर रहे कारोबारियों का आज फायदा होगा. मेहनत और लग्न देखकर आज आपके जूनियर आपसे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे. आपको तली-भुनी चीजों को खाने से बचना चाहिए. 

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं.

मिथुन राशि
आज आप का दिन नई उमंगो के साथ शुरू होने वाला है. आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं बनानी चाहिए. अपना और अपने जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें. कुछ छिपे विरोधी आपके काम में अड़चने डालेंगे परन्तु आप का पॉजिटिव अप्रोच आपको मजबूत बनाए रखेगा. लाइब्रेरियन की सैलरी मे इंक्रीमेंट होने के योग हैं. महिलाओं को कोई बिजनेस शुरू करने में घर वालों का पूरा सहयोग मिलेगा. कुल मिलाकर आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है. 

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा (घास) अर्पित करें.

कर्क राशि 
आज आपका दिन खुशियों से भरा रहने वाला है. बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा. अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मार्केट एनालिसिस करना बेहतर रहेगा.  छात्रों के लिए आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा.  आप कार सीखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपका अच्छा स्वास्थ्य आपको काम करने मे मदद करेगा.  शत्रुवों से सावधान रहना आपके लिए अच्छा रहेगा. इस राशि की जो हाउसवाइव्स जॉब करना चाहती हैं, उनके लिए पार्ट टाइम जॉब से करियर स्टार्ट करने के अच्छे योग बन रहे हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: दूधिया सफेद या चांदी
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.

सिंह राशि
आज आप अपने दिन की शुरुआत खुशहाली से करेंगे. शाम को आप किसी बर्थडे पार्टी में जाने का प्लान बनायेंगे. स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है. आपकी क्रिएटिव फील्ड मजबूत होगी.  बिल्डर्स के लिए आज का दिन अच्छा है, नए कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा मुनाफा होगा.  किसी सामाजिक समारोह में आपकी भागीदारी होगी. अपने घर को फेस्टिवल के अकोर्डिंग डेकोरेट करवा सकते हैं, घर में सुख सम्रद्धि बनी रहेगी. कोई दोस्त आपसे मिलने घर आयेगा जिससे अपनी पर्सनल बातें डिस्कस करेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: नारंगी या सुनहरा
  • उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.

कन्या राशि 
आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा.  काम पूरा करने में आपको किसी सहयोगी की मदद मिलेगी. आपके करियर में अचानक बदलाव आयेगा, जिससे आपको धन लाभ होगा. आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहेगा. आपकी माता का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. कोई करीबी रिश्तेदार आपकी शादी के लिए बात कर सकते हैं. अपनी स्किल पर ज्यादा से ज्यादा काम करें. आपको भविष्य में इसका अच्छा लाभ मिलेगा. जो लोग कार कलेक्शन में रुचि रखते हैं, वो मार्केट में लांच नई कार खरीदेंगे. 

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: गहरा हरा
  • उपाय: पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरा चारा खिलाएं.

तुला राशि
आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है. आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा. आपके काम में माता-पिता का सहयोग मिलेगा. आपके मन में नए-नए विचार आयेंगे. आपको अपने बच्चो के सक्सेस से खुशी मिलेगी, बच्चों में भी उत्साह बना रहेगा. आपका सोशल नेटवर्क मजबूत रहेगा. अपने बिजी
शेड्यूल से थोड़ा समय ईश्वर की पूजा पाठ के लिए निकालें मन शांत रहेगा. महिलाएं आज अपने घर के कामों में व्यस्त रहेंगी.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

वृश्चिक राशि
आज आपका दिन आपके जीवन मे नया बदलाव लेकर आएगा. आप किसी दोस्त के घर डिनर के लिए जायेंगे जहां मस्ती का माहौल रहेगा. व्यापारी वर्ग को आज अच्छा लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा , कॉलेज में नए दोस्त बनेंगे. आर्थिक रूप से आज आपको सफलता मिलेगी.  मार्केट से आज कुछ नए प्रोडक्ट खरीद सकते हैं. आपको तनाव से राहत रहेगी. आपका काम बेहतर ढंग से पूरा होगा. आप कहीं रोड ट्रिप पे जा सकते हैं. आपका मन ईश्वर की भक्ति में लगेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या भोजन का दान करें.

धनु राशि
आज आपका आपका दिन शानदार रहने वाला है. आपको कोई भागदौड़ वाला काम करना पड़ सकता हैं. अपने काम को सरल बनाने के लिए आप नई तकनीकों का सहारा लेंगे. सेल्समैन को आज किसी क्लाइंट से अच्छा लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने के लिए कहीं बाहर घूमने जायेंगे.  लोगों को तेजी से परखने की क्षमता आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. आपके बच्चे डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तता भरा होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: महरून
  • उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मकर राशि
आज आपका दिन उत्साह से भरा रहने वाला है. इस राशि के विवाहित किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जायेंगे. बिजनेस के काम में आपको बड़ा धन लाभ होगा. शत्रु पक्ष आज आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे. जो लोग मूर्ति के व्यापार से जुड़े हैं, आज उनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा. राइटर आज कोई नई स्टोरी लिखने का मन बनायेंगे जिसे लोगों द्वारा पसंद किया जायेगा. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कुंभ राशि
आज आपका दिन मिला-जुला रहने वाला है. परिवार के साथ मंदिर में दर्शन के लिए जायेंगे.  आप दोस्तों के साथ मॉल घूमने जायेंगे और साथ मे शॉपिंग भी करेंगे. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है. कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को शिक्षकों का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा. तनाव को कम करने के लिए आप किसी शांत जगह घूमने जाएंगे. आपकी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस न
पहुंचे  इस बात का ख़ास ध्यान रखेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: काला या आसमानी
  • उपाय: गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

मीन राशि
आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है. आपके सभी काम समय पर पूरे होंगे , काम के नए टारगेट बनायेंगे. आप जीवनसाथी के साथ लंच पर किसी रेस्टोरेंट में जायेंगे. राजनीति से जुड़े लोगों के मान-सम्मान में इजाफा होगा. पार्टी में उनको कोई उच्च पद भी मिलेगा. इस राशि के जो लोग जॉब की
तलाश में हैं, उन्हें आज जॉब मिलने के आसार हैं. आत्मनिर्भर होकर फैसले करने से काम बनेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा या पीला
  • उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें और चने की दाल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 21 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Horoscope Tomorrow Kal Ka Rashifal
Embed widget