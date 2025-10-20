Kal Ka Rashifal: 21 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज आपका दिन नया बदलाव लाने वाला है. सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. किसी काम में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा. आज आप समय का सही उपयोग करेंगे और हर कार्य को लगन से करेंगे. महिलाएं अपने व्यक्तित्व को निखारने में ध्यान देंगी. पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी. कार्य यात्रा लाभदायक रहेगी.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमानजी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. मंगलवार का व्रत लाभकारी रहेगा.

वृष राशि

दिन खुशियों से भरा रहेगा. छात्रों को शिक्षकों का सहयोग मिलेगा. करियर में नए अवसर मिलेंगे. सरकारी नौकरी वालों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलेगी. जीवनसाथी से खुशखबरी मिलेगी. आय के नए रास्ते खुलेंगे.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं. शुक्रवार को दान करें.

मिथुन राशि

आपके लिए दिन अनुकूल रहेगा. अनुभवी व्यक्ति से मदद मिलेगी. परिवार के साथ मूवी देखने का प्लान बनेगा. रिश्तेदारों के आने से उत्सव का माहौल रहेगा. सही निर्णय से नौकरी और बिजनेस में लाभ मिलेगा. उधार देने से बचें.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें.

कर्क राशि

दिन सामान्य रहेगा. परिवार का सहयोग बना रहेगा. धैर्य और संयम रखें. बातचीत में शब्दों का ध्यान रखें. गुस्से और जल्दबाजी से बचें. कारोबार में मेहनत का लाभ मिलेगा. आज बड़ा निर्णय न लें.

भाग्यशाली अंक: 2

2 भाग्यशाली रंग: सफेद या क्रीम

सफेद या क्रीम उपाय: चावल और दूध का दान करें. चंद्रमा को अर्घ्य दें.

सिंह राशि

आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा. नई योजनाएं बनाएंगे जो सफल होंगी. सकारात्मक स्वभाव से लोगों में अच्छी छवि बनेगी. नौकरीपेशा लोगों को शुभ समाचार मिलेगा. धार्मिक यात्रा का योग है.

भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: सुनहरा या नारंगी

सुनहरा या नारंगी उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और गुड़-गेंहू का दान करें.

कन्या राशि

दिन शुभ रहेगा. छात्रों के करियर में नया बदलाव आएगा. सेहत बढ़िया रहेगी. किसी विशेष काम में सफलता मिलेगी. सोशल साइट्स या ऑनलाइन कार्य में लाभ होगा. नए संपर्क बनेंगे.

भाग्यशाली अंक: 7

7 भाग्यशाली रंग: हल्का हरा

हल्का हरा उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और बुधवार को हरी मूंग का दान करें.

ऑफिस में व्यस्तता रहेगी. थकान महसूस होगी, खानपान का ध्यान रखें. कारोबार में तेजी आएगी. सहकर्मियों की मदद से कार्य पूरे होंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. प्रॉपर्टी लेने के योग हैं.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: माता लक्ष्मी की उपासना करें और शुक्रवार को चांदी के सिक्के का पूजन करें.

वृश्चिक राशि

आज किसी खास कार्य में लाभ मिलेगा. माता-पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सामाजिक और राजनैतिक संबंध मजबूत होंगे. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक पूरी होंगी.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: मरून

मरून उपाय: मंगलवार को लाल मसूर दाल का दान करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

दिन लाभदायक रहेगा. असंभव कार्य पूरे होंगे. अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे. पुराने रिश्ते सुधरेंगे. ऑफिस में आपकी प्रशंसा होगी. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें, केले के पेड़ की पूजा करें और ब्राह्मण को दान दें.

मकर राशि

दिन उत्साह से भरा रहेगा. पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे. नवविवाहितों के जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. घर में धार्मिक आयोजन संभव है. व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव होंगे.

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: नीला या ग्रे

नीला या ग्रे उपाय: शनिवार को काली उड़द का दान करें और शनि देव के मंदिर में तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

दिन नई उमंगों के साथ शुरू होगा. ऑफिस में तालमेल रहेगा. पारिवारिक विवाद सुलझेंगे. बच्चों की उपलब्धि से खुशी मिलेगी. शाम को समारोह या कार्यक्रम में भाग लेंगे.

भाग्यशाली अंक: 4

4 भाग्यशाली रंग: नीला

नीला उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं. जरूरतमंद को कंबल दान करें.

मीन राशि

दिन खुशियों भरा रहेगा. पारिवारिक मामलों में थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है. ऑफिस में काम धीमा रहेगा. परिवार की समस्याओं को समझें. विवाद से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 7

7 भाग्यशाली रंग: हल्का नीला

हल्का नीला उपाय: गुरुवार को पीले फूल अर्पित करें और विष्णु मंदिर में दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.