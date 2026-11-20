Kal Ka Rashifal, 21 November 2026: शनिवार, 21 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और ग्रह-गोचर के लिहाज से विशेष फलदायी व महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि प्रभावी रहेगी तथा पूरे दिन और रात रेवती नक्षत्र का संयोग बना रहेगा.

चंद्रमा पूरे दिन और रात देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली मीन राशि में संचरण करेंगे, जहां शनि के साथ युति होने से चन्द्रमा-शनि का विष दोष भी निर्मित होगा. हालांकि ग्रहों की अन्य शुभ युतियों से कल सिद्धि योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग का विशेष साथ मिलेगा.

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 21 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (21 नवंबर 2026, शनिवार)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी (पूरे दिन)

कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी (पूरे दिन) नक्षत्र: रेवती नक्षत्र (पूरे दिन)

रेवती नक्षत्र (पूरे दिन) चन्द्र राशि: मीन राशि (चन्द्रमा-शनि का विष दोष)

मीन राशि (चन्द्रमा-शनि का विष दोष) शुभ योग: सिद्धि योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग

सिद्धि योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग शुभ समय (चौघड़िया व मुहूर्त):

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त)

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष कल का राशिफल 21 नवंबर 2026

कल का दिन मेष राशि के जातकों के लिए खर्चीला रहने वाला है. आप अपने खर्चों को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे. पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर जीवनसाथी के साथ कहासुनी हो सकती है. कल आपको अपनी मां से किया हुआ कोई वादा पूरा करना होगा. काफी समय बाद आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से होगी, जिससे आप अपने मन की बात कह सकते हैं. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. यदि आपने पहले किसी को पैसा उधार दिया था, तो कल वह धन वापस मिल सकता है.

वृषभ कल का राशिफल 21 नवंबर 2026

कल का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए उलझन वाला रहेगा. लेकिन अच्छी बात यह है कि भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपका काम आसानी से पूरा होगा. परिजनों का भरपूर सहयोग मिलता रहेगा. आप अपने किसी काम में भाइयों से मदद मांग सकते हैं और उनसे सहयोग भी मिलेगा. सेहत के मामले में दिन कुछ उतार-चढ़ाव भरा रहेगा और मौसमी बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं. घर में भजन, कीर्तन और पूजा आदि का आयोजन कर सकते हैं.

मिथुन कल का राशिफल 21 नवंबर 2026

कल का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभकारी रहेगा. आपका कोई महत्वपूर्ण काम जीवनसाथी के सहयोग से पूरा होगा. कमाई में भी वृद्धि होगी. सामाजिक कार्यक्रमों में पूरी रुचि लेंगे, जिससे मान-सम्मान बढ़ेगा और कोई पुरस्कार मिलने से प्रसन्न होंगे. परिवार के सदस्यों के साथ किसी मनोरंजक कार्यक्रम में भाग लेंगे. परिजनों के सहयोग से किसी नए काम में हाथ आजमाएंगे. जो लोग शेयर बाजार या सट्टेबाजी में पैसा लगाते हैं, उन्हें अच्छा मुनाफा मिलने की पूरी संभावना है.

कर्क कल का राशिफल 21 नवंबर 2026

कल कर्क राशि के जातकों के लिए दिन खुशनुमा रहेगा. एक के बाद एक अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. अगर आप कोई नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे, तो आपकी यह चाहत कल पूरी होगी. आपका कोई कानूनी काम किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से पूरा होगा. कल मन में चल रही कुछ बातों को लेकर चिंतित रह सकते हैं, जिसके कारण समय पर निर्णय लेने में कठिनाई होगी. माता से आशीर्वाद और लाभ मिलेगा.

सिंह कल का राशिफल 21 नवंबर 2026

सिंह राशि के सितारे कहते हैं कि कल आपका कोई काम साझेदारों की मदद से पूरा होगा. जो लोग साझेदारी में कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी दिन अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में किसी पर भी बहुत सोच-समझकर भरोसा करें, नहीं तो धोखा मिल सकता है. किसी डील में अच्छा मुनाफा मिलेगा. परिवार को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं. चाचा-ताऊ की ओर से सहयोग और लाभ मिलेगा. सलाह है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, नहीं तो परेशानी होगी.

कन्या कल का राशिफल 21 नवंबर 2026

कल का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा. ऑनलाइन काम करने वाले लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में अपने काम के लिए तारीफ मिलेगी. आर्थिक मामलों में भी दिन लाभकारी रहेगा और आमदनी में वृद्धि होगी. अगर कोई महत्वपूर्ण काम अटका हुआ है, तो वह कल पूरा हो सकता है. जो लोग नौकरी बदलने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें किसी मित्र की मदद मिलेगी. लव लाइफ में प्रेमी की भावनाओं को समझना होगा.

तुला कल का राशिफल 21 नवंबर 2026

आपके लिए कल का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा और बिजनेस में अच्छी डील मिलेगी. जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हें कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. परिवार में चल रही कोई उलझन कल सुलझ सकती है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. लव लाइफ में प्रेमी के साथ मिलकर रिश्ते को आगे ले जाने की प्लानिंग कर सकते हैं. रुचिकर भोजन का आनंद मिलेगा.

वृश्चिक कल का राशिफल 21 नवंबर 2026

कल का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला-जुला रहने वाला है. नौकरी करने वाले लोगों पर काम का अधिक दबाव रहेगा, जिससे मानसिक परेशानी महसूस करेंगे. अचानक से कई काम आ सकते हैं, जिससे चिंता और परेशानी हो सकती है. विदेश में रहने वाले परिवार के किसी सदस्य से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा, किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है.

धनु कल का राशिफल 21 नवंबर 2026

कल का दिन धनु राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा. लव लाइफ में पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे. भाइयों के साथ किसी गलतफहमी के कारण रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग करके कार्यक्षेत्र में शत्रुओं को आसानी से परास्त कर पाएंगे. बिजनेस में प्रतिस्पर्धियों को मात देने में सफल होंगे. किसी सामाजिक कार्य में शामिल होने का मौका मिलेगा और कुछ व्यावसायिक योजनाओं को शुरू कर सकते हैं. पिता का सहयोग प्राप्त होगा और धन का निवेश भी कर सकते हैं.

मकर कल का राशिफल 21 नवंबर 2026

मकर राशि के जातकों के लिए कल का दिन बेहतरीन रहेगा. सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को कोई लाभकारी अवसर मिलेगा और परिवार में सम्मान बढ़ेगा. यदि किसी मित्र के साथ कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो धैर्य से काम लें. कोई बात परेशान कर रही है, तो माता-पिता के सामने रखें, बेहतर समाधान मिलेगा. खेल और रक्षा क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. परिवार के किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है.

कुंभ कल का राशिफल 21 नवंबर 2026

कुंभ राशि के लिए सितारे कहते हैं कि कल का दिन खुशनुमा बीतेगा. जीवनसाथी से भरपूर सहयोग और सानिध्य मिलेगा. अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और अधिक तले-भुने भोजन से बचें, अन्यथा पेट दर्द आदि की समस्या परेशान कर सकती है. बिजनेस करने वाले लोग पार्टनर के साथ छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं. किसी अनावश्यक मुद्दे को लेकर तनावग्रस्त रह सकते हैं. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ से खुशी मिलेगी.

मीन कल का राशिफल 21 नवंबर 2026

कल का दिन मीन राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा. कई चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास मजबूत होगा. कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह कल पूरा हो सकता है. पारिवारिक रिश्तों में आई दरार को सुलझाने में सफल रहेंगे. भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाने पर विचार कर सकते हैं. कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी किसी के साथ साझा करने से बचें.

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