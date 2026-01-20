हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kal Ka Rashifal 21 January 2026: कल खुलेगा सफलता का द्वार या आएगी चुनौती? जानिए बुधवार को क्या कहते हैं आपके सितारे!

Kal Ka Rashifal 21 January 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Jan 2026 01:12 PM (IST)
Kal Ka Rashifal: 21 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि
आपको आज संतान के संबंध में कोई चिंता परेशानी हो सकती है. आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है. लेकिन आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा. आपको आज कूटनीति का भी फायदा मिलेगा. आज की शाम आप परिजनों के साथ आनंदपूर्वक समय व्यतीत करेंगे. छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी और तेजी से करनी होगी. आज आपके पिता पारिवारिक कारोबार में सहायता कर सकते हैं. जोखिम लेने से आपको आज बचना चाहिए.

  • भाग्यशाली अंक 1
  • भाग्यशाली रंग लाल
  • उपाय हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें

वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. आपको आज संतान संबंधी किसी चिंता परेशानी से राहत मिलेगी. राजनीति के क्षेत्र में आज आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी. सामाजिक कार्यो मे भी आपको आज सम्मान मिलेगा. पारिवारिक व्यवसाय में आपको अपने पिता का पूरा सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति आज बेहतर होगी. रचनात्मक सोच का फायदा मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक 6
  • भाग्यशाली रंग सफेद
  • उपाय मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं

मिथुन राशि
मिथुन राशि के लोग के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. आपको आज अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए, चोरी होने या खोने का भय बना रहेगा. आप आज अपने परिजनों के साथ किसी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं. व्यापार करने वाले जातकों को आज व्यापार में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. व्यस्त दिनचर्या के बीच आप अपनी लव लाइफ के लिए समय जरूर निकाल पाएंगे.

  • भाग्यशाली अंक 5
  • भाग्यशाली रंग हरा
  • उपाय गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है. सितारे बताते हैं कि आज आपको कार्यक्षेत्र में शुभ समाचार मिलने की संभावना है. व्यापार के लिए आज का दिन शुभ रहेगा, आपको कोई अच्छी डील मिलगी. आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने से मन आनंदित होगा. संतान की ओर से खुशी पाएंगे. बच्चों से संबंधित कोई काम आपका पूरा होगा. राजकीय मान, पद और प्रतिष्ठा में आज वृद्धि होने का संयोग बनेगा.

  • भाग्यशाली अंक 2
  • भाग्यशाली रंग सफेद
  • उपाय शिवलिंग पर दूध अर्पित करें

सिंह राशि
आपकी राशि में शुक्र विराजमान हैं ऐसे में आज आपकी वाणी की सौम्यता सम्मान दिलाएगी. विरोधी और शत्रु आज अधिक सक्रिय रहेंगे इसलिए आपको इनसे सतर्क रहना होगा. वैवाहिक जीवन मे आपसी तालमेल बना रहेगा. लव लाइफ के मामले में भी आज का दिन अनुकूल रहेगा. आपको आज कोई गिफ्ट मिलने का भी योग बना हुआ है. पारिवारिक जीवन आपके लिए आनंद रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक 1
  • भाग्यशाली रंग सुनहरा
  • उपाय सूर्य को जल अर्पित करें

कन्या राशि
कन्या राशि के लिए आज का दिन ग्रहों गोचर के प्रभाव से मिलाजुला रहेगा. व्यापार के क्षेत्र में चल रहे प्रयासों से आज आपको अल्पकालीन सफलता मिलेगी. आपके घर में आज कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, जिसमें खर्च भी होगा लेकिन इससे आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा. माता का भी आज आपको स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है. आपके सितारे बता रहे है कि कन्या राशि के छात्र आज शिक्षा के प्रति गंभीर रहेंगे और इसका इनको शुभ परिणाम प्राप्त होगा.

  • भाग्यशाली अंक 5
  • भाग्यशाली रंग हरा
  • उपाय तुलसी को जल अर्पित करें

तुला राशि
तुला राशि के लिए आज का दिन कमाई के लिहाज से अच्छा रहेगा, कुछ नए संपर्क बनेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा. आज आपके परिवार में किसी पार्टी का आयोजन हो सकता है. परिवार के लोगों की खुशियां बढ़ेंगी. लेन देन की कोई समस्या कई दिनों से चल रही है तो आज उसका समाधान हो सकता है और आपको आज अचानक धन लाभ मिल सकता है. प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी, जिससे आप आनंदित अनुभव करेंगे.

  • भाग्यशाली अंक 6
  • भाग्यशाली रंग गुलाबी
  • उपाय मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाएं

वृश्चिक राशि
आपको आज आर्थिक लाभ मिलेगा. लेकिन सेहत के मामले मे भी आपको आज अपना ध्यान रखना होगा. परिवार में संतुलन बनाए रखने से आपको सकारात्मक बल मिलेगा और सुखद समय व्यतीत होगा. शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने के प्रबल योग हैं. कार्यक्षेत्र में आपके शत्रु परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे चाहकर भी आपका अहित नहीं कर पाएंगे.

  • भाग्यशाली अंक 9
  • भाग्यशाली रंग मैरून
  • उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें

धनु राशि
धनु राशि के लिए आज का दिन लाभदायक होगा. आपको आज आर्थिक लाभ मिलेगा. आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी. ससुराल पक्ष से भी धन प्राप्ति के योग हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. अगर आप व्यापार करते हैं तो आज आपको लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन ध्यान रहे किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है. आपको आज सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिलेगा. दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभूति होगी. कार्यक्षेत्र में किसी महिला मित्र से सहयोग से लाभ मिलने का योग बना है.

  • भाग्यशाली अंक 3
  • भाग्यशाली रंग पीला
  • उपाय केले के पेड़ की पूजा करें

मकर राशि
मकर राशि के लिए आज का दिन लाभदायक होगा. आज आपको पारिवारिक और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी. नौकरी के क्षेत्र में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे. कारोबारी जातकों के लिए आज लाभ के नए अवसर सामने आ सकते हैं. पारिवारिक बिजनेस में सफलता आज आपके हाथ लगेगी. आपको आज जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. ससुराल पक्ष से आपको आज अपेक्षित लाभ मिल सकता है. आज शाम आप प्रेमी के साथ कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं. आपके लिए सलाह है कि आप आज किसी दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखें.

  • भाग्यशाली अंक 8
  • भाग्यशाली रंग नीला
  • उपाय शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं

कुंभ राशि
आपको आज कार्यक्षेत्र में सजग होकर काम करना होगा. परिश्रम के बाद ही आज सफलता मिलने का योग बना है. आपके सितारे बताते है कि आज आपको किसी कारण से छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. सेहत के मामले में आज का दिन नरम रहेगा, आपको आज बाहरी खानपान से परहेज रखना होगा. आपको आज लव लाइफ में प्रेमी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. लोहे से संबंधित काम करने वाले जातकों की आज अच्छी कमाई होगी. आपको आज किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से लाभ मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक 8
  • भाग्यशाली रंग आसमानी
  • उपाय जरूरतमंद को काले तिल दान करें

मीन राशि
मीन राशि के लोगों के लिए आज दिन मिलाजुला रहेगा. किसी गलत निर्णय से नुकसान हो सकता है, इसलिए आज सोच विचार कर ही आपको कोई भी फैसला लेना चाहिए. आर्थिक मामलों में आज आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए. किसी सगे संबंधी की आपको आज मदद करनी होगी. सेहत का भी आज आपको ध्यान रखना होगा. छात्रों की रुचि पढ़ाई में बनी रहेगी. कुछ अनचाहे खर्च भी आपको आज करने होंगे.

  • भाग्यशाली अंक 7
  • भाग्यशाली रंग पीला
  • उपाय भगवान विष्णु का स्मरण करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 20 Jan 2026 01:12 PM (IST)
