हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलkal Ka Rashifal: 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को बनेगा शुभ योग, जानें मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, कल का राशिफल

kal Ka Rashifal: 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को बनेगा शुभ योग, जानें मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 20 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: 20 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि 

आपका आज अटका पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आप बहुत खुश होंगे, लेकिन वह पैसा आपके पास ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा. नौकरीपेशा और व्यापारी आज संभलकर कार्य करें और किसी भी तरह के निवेश से बचें. परिवार के सदस्यों से कोई आश्चर्यजनक उपहार मिल सकता है. आज आपकी मुलाकात किसी बुद्धिमान या आध्यात्मिक व्यक्ति से हो सकती है, जिससे कई चीजों का ज्ञान मिलेगा और लाभ भी होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि 

आपका स्वास्थ्य काफी समय से खराब चल रहा था, इसे लेकर चिंता न करें, जल्द ही आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा. परिवार और परिचित हर क्षेत्र में आपका सहयोग करेंगे और धन लाभ भी होगा. मन से नकारात्मकता निकालकर अच्छी चीजों की सराहना करेंगे. संगीत सुनने से मन को शांति मिलेगी. नौकरीपेशा और व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा. सायंकाल का समय किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: देवी लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.

मिथुन राशि 

जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा आज पूरी हो सकती है. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और दूसरों की मदद करने में आनंद आएगा. नौकरीपेशा जातकों को किसी दूसरी कंपनी से ऑफर मिल सकता है. परिवार का पूरा सहयोग रहेगा और दोस्तों के साथ घूमने की योजना बनेगी. संतान पक्ष से मन प्रसन्न रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं.

कर्क राशि 

अगर आप सफलता चाहते हैं तो भाग्य के भरोसे न बैठें, मेहनत करें — सफलता मिलेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर निवेश करें. व्यापारियों को किसी ग्राहक की वजह से परेशानी हो सकती है. लव लाइफ में सावधानी रखें. आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपका बहुत ध्यान रखता है.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: चंद्र देव को दूध मिलाकर जल अर्पित करें.

सिंह राशि 

आज अटके धन की प्राप्ति होगी और निवेश से फायदा मिलेगा. बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो लाभ संभव है. किसी भी बड़े निर्णय से पहले परिवार की राय लें. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीतेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को जल में गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें.

कन्या राशि 

सिंगल जातक आज अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के साथियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. निवेश से लाभ की संभावना है. व्यापारी बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं. घर में धार्मिक आयोजन हो सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: आसमानी नीला
  • उपाय: माता दुर्गा को लाल पुष्प और मिठाई अर्पित करें.

तुला राशि 

दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बन सकता है. पुरानी बीमारी में सुधार होगा. जीवन में प्यार और सम्मान बढ़ेगा. कारोबार में लाभ मिलेगा. परिवार की जिम्मेदारियों के साथ खुद के लिए समय निकालें.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: मां सरस्वती की पूजा करें और विद्यार्थियों को पुस्तक दान दें.

वृश्चिक राशि 

पुराने काम पूरे होंगे. व्यस्त दिन रहेगा पर परिवार के लिए समय निकालें. धन लेन-देन से बचें अन्यथा हानि हो सकती है. ससुराल पक्ष से मतभेद संभव है. लव लाइफ में खुशियां बढ़ेंगी.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: गहरा लाल
  • उपाय: भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें.

धनु राशि 

मित्रों के साथ किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे प्रेरणा मिलेगी. लव रिलेशन में समय देना आवश्यक है. बेकार बातों में न उलझें. विवादों से दूर रहें. शाम परिवार के साथ बीतेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और वृहस्पतिवार को दान करें.

मकर राशि 

स्वास्थ्य पर ध्यान दें और वाहन सावधानी से चलाएं. पुराना मित्र मिलने आ सकता है. लव लाइफ सुखद रहेगी. संतान पक्ष से प्रसन्नता मिलेगी. नौकरी और व्यापार सामान्य रहेंगे. जीवनसाथी से मतभेद संभव है.

  • भाग्यशाली अंक: 10
  • भाग्यशाली रंग: काला
  • उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि 

परिवार के किसी पुराने सदस्य से मुलाकात हो सकती है. नए आय के साधन मिलेंगे. विवाह संबंध की बात आगे बढ़ सकती है. अपनी जीवनशैली में सुधार करें. सायंकाल परिवार के साथ चर्चा करेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ॐ नमः शिवाय का जप करें.

मीन राशि 

घर में खास मेहमानों का आगमन संभव है. निवेश से लाभ मिलेगा. संतान के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है. नौकरीपेशा जातक इंटरव्यू दे सकते हैं. व्यापार में लाभ और सरकारी सहयोग मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 12
  • भाग्यशाली रंग: हल्का पीला
  • उपाय: तुलसी माता की परिक्रमा करें और दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 19 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
मध्य प्रदेश
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
क्रिकेट
Virat Kohli Duck: कोहली की दूसरी सबसे लंबी 'डक' पारी, IND vs AUS पहले वनडे में बना शर्मनाक रिकॉर्ड
विराट कोहली की दूसरी सबसे लंबी 'डक' पारी, IND vs AUS पहले वनडे में बना शर्मनाक रिकॉर्ड
इंडिया
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा? जानें क्या बोले एक्सपर्ट
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा, क्या बोले एक्सपर्ट?
Advertisement

वीडियोज

दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav
पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर खाक, लाखों का नुकसान |
महागठबंधन से अलग हुई JMM, अकेले चुनाव लड़ने का किया एलान
BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अल्लाह कसम पाकिस्तान की सेना को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को सख्त चेतावनी
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
मध्य प्रदेश
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
लव जिहाद को लेकर BJP नेता प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान- 'बेटी बात न माने तो टांगे तोड़ दो'
क्रिकेट
Virat Kohli Duck: कोहली की दूसरी सबसे लंबी 'डक' पारी, IND vs AUS पहले वनडे में बना शर्मनाक रिकॉर्ड
विराट कोहली की दूसरी सबसे लंबी 'डक' पारी, IND vs AUS पहले वनडे में बना शर्मनाक रिकॉर्ड
इंडिया
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा? जानें क्या बोले एक्सपर्ट
बिहार चुनाव में इस बार M, D, PK फैक्टर अहम, किस दल को होगा सियासी फायदा, क्या बोले एक्सपर्ट?
बॉलीवुड
Diwali Party: हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस फाखरी, देखें तस्वीरें
हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस
फैशन
नीता अंबानी की पोती-नातिन बनीं दिवाली पार्टी की रौनक, देखें अंबानी परिवार की छोटी राजकुमारियों का जलवा
नीता अंबानी की पोती-नातिन बनीं दिवाली पार्टी की रौनक, देखें अंबानी परिवार की छोटी राजकुमारियों का जलवा
ट्रेंडिंग
Video: मजदूर महिलाओं को मुस्लिम शख्स ने दिया सरप्राइज! दीवाली पर बांटे गिफ्ट, भावुक कर देगा वीडियो
Video: मजदूर महिलाओं को मुस्लिम शख्स ने दिया सरप्राइज! दीवाली पर बांटे गिफ्ट, भावुक कर देगा वीडियो
विश्व
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget