Kal Ka Rashifal: भविष्यवक्ता: डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) मंगलवार, 20 फरवरी 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज कुछ राशियों को धन लाभ होगा, तो कुछ को सेहत का ध्यान रखना होगा. आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज अपने मन की बात परिवार वालों से साझा करें तो चिंता कम होगी. शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी की तरफ आकर्षण महसूस होगा.

भाग्यशाली अंक: 9

9 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृष राशि

स्वयं को रचनात्मक कार्यों में लगाने का प्रयास करें. वैवाहिक जीवन के आनंद लेने के लिए सही समय है. मान-सम्मान बढ़ेगा. घर में किसी समारोह के होने पर खर्चा अधिक हो सकता है.

भाग्यशाली अंक: 2

2 शुभ रंग: सफेद (क्रीम)

सफेद (क्रीम) उपाय: सफेद मिठाई किसी कन्या को दें.

मिथुन राशि

आज ऊर्जा से भरपूर रहेंगे जिससे काम में भी मन लगेगा. घरवालों को भी समय दें. इस राशि के बेरोजगार लोगों को नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है. इंतजार करें.

भाग्यशाली अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: गणेश जी की पूजा करें.

कर्क राशि

आज मीन राशि के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है वरना कोई आपका फायदा उठा सकता है. मेहनत से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. तनाव हो सकता है. विवाह से जुड़े प्रस्ताव मिल सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 7

7 शुभ रंग: सिल्वर/सफेद

सिल्वर/सफेद उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

सिंह राशि

आज आर्थिक स्थिति पहले से और बेहतर होगी. किसी कारणवश वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा हो सकती है. धन लाभ संभव है. प्रभावशाली लोगों से बेहतर संबंध बनाने के लिए सामाजिक कार्यों में शामिल होना चाहिए.

भाग्यशाली अंक: 1

1 शुभ रंग: केसरिया

केसरिया उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज लंबे समय से चल रही किसी बीमारी में राहत मिल सकती है. किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे. जीवनसाथी से मनमुताबिक सहयोग न मिलने पर मन में नाराजगी पैदा हो सकती है.

भाग्यशाली अंक: 6

6 शुभ रंग: हल्का हरा

हल्का हरा उपाय: तुलसी के पौधे में दीप जलाएं.

तुला राशि

आज आर्थिक स्थिति पहले से और बेहतर होगी. किसी कारणवश वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा हो सकती है. धन लाभ संभव है. प्रभावशाली लोगों से बेहतर संबंध बनाने के लिए सामाजिक कार्यों में शामिल होना चाहिए.

भाग्यशाली अंक: 8

8 शुभ रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: लक्ष्मी जी की पूजा करें.

वृश्चिक राशि

पुरानी समस्याएं आज सामने आकर चिंता बढ़ा सकती हैं. उधार देने में सावधानी बरतें. अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर सतर्क रहें. अनुभवी लोगों से जुड़ने की जरूरत है.

भाग्यशाली अंक: 3

3 शुभ रंग: मैरून

मैरून उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

धनु राशि

स्वयं को रचनात्मक कार्यों में लगाने का प्रयास करें. वैवाहिक जीवन के आनंद लेने के लिए सही समय है. मान-सम्मान बढ़ेगा. घर में किसी समारोह के होने पर खर्चा अधिक हो सकता है.

भाग्यशाली अंक: 4

4 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि

आज आर्थिक स्थिति पहले से और बेहतर होगी. किसी कारणवश वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा हो सकती है. धन लाभ संभव है. प्रभावशाली लोगों से बेहतर संबंध बनाने के लिए सामाजिक कार्यों में शामिल होना चाहिए.

भाग्यशाली अंक: 1

1 शुभ रंग: गहरा नीला

गहरा नीला उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें.

कुंभ राशि

मन किसी बात से भटक सकता है. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. आज आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आपकी मेहनत और धैर्य के बल पर काम सफल होंगे.

भाग्यशाली अंक: 11

11 शुभ रंग: आसमानी

आसमानी उपाय: हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं.

मीन राशि

आज अपने मन की बात परिवार वालों से साझा करें तो चिंता कम होगी. शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी की तरफ आकर्षण महसूस होगा.

भाग्यशाली अंक: 12

12 शुभ रंग: सुनहरा/पीला

सुनहरा/पीला उपाय: गाय को गुड़ और चना खिलाएं.

