Kal Ka Rashifal 20 February 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Feb 2026 01:06 PM (IST)
Kal Ka Rashifal: भविष्यवक्ता: डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) मंगलवार, 20 फरवरी 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज कुछ राशियों को धन लाभ होगा, तो कुछ को सेहत का ध्यान रखना होगा. आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि 
आज अपने मन की बात परिवार वालों से साझा करें तो चिंता कम होगी. शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी की तरफ आकर्षण महसूस होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृष राशि 
स्वयं को रचनात्मक कार्यों में लगाने का प्रयास करें. वैवाहिक जीवन के आनंद लेने के लिए सही समय है. मान-सम्मान बढ़ेगा. घर में किसी समारोह के होने पर खर्चा अधिक हो सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • शुभ रंग: सफेद (क्रीम)
  • उपाय: सफेद मिठाई किसी कन्या को दें.

मिथुन राशि 
आज ऊर्जा से भरपूर रहेंगे जिससे काम में भी मन लगेगा. घरवालों को भी समय दें. इस राशि के बेरोजगार लोगों को नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है. इंतजार करें.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी की पूजा करें.

कर्क राशि 
आज मीन राशि के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है वरना कोई आपका फायदा उठा सकता है. मेहनत से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. तनाव हो सकता है. विवाह से जुड़े प्रस्ताव मिल सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • शुभ रंग: सिल्वर/सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

सिंह राशि 
आज आर्थिक स्थिति पहले से और बेहतर होगी. किसी कारणवश वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा हो सकती है. धन लाभ संभव है. प्रभावशाली लोगों से बेहतर संबंध बनाने के लिए सामाजिक कार्यों में शामिल होना चाहिए. 

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • शुभ रंग: केसरिया
  • उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि
आज लंबे समय से चल रही किसी बीमारी में राहत मिल सकती है. किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे. जीवनसाथी से मनमुताबिक सहयोग न मिलने पर मन में नाराजगी पैदा हो सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • शुभ रंग: हल्का हरा
  • उपाय: तुलसी के पौधे में दीप जलाएं.

तुला राशि 
आज आर्थिक स्थिति पहले से और बेहतर होगी. किसी कारणवश वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा हो सकती है. धन लाभ संभव है. प्रभावशाली लोगों से बेहतर संबंध बनाने के लिए सामाजिक कार्यों में शामिल होना चाहिए.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • उपाय: लक्ष्मी जी की पूजा करें.

वृश्चिक राशि 
पुरानी समस्याएं आज सामने आकर चिंता बढ़ा सकती हैं. उधार देने में सावधानी बरतें. अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर सतर्क रहें. अनुभवी लोगों से जुड़ने की जरूरत है.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • शुभ रंग: मैरून
  • उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

धनु राशि 
स्वयं को रचनात्मक कार्यों में लगाने का प्रयास करें. वैवाहिक जीवन के आनंद लेने के लिए सही समय है. मान-सम्मान बढ़ेगा. घर में किसी समारोह के होने पर खर्चा अधिक हो सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि 
आज आर्थिक स्थिति पहले से और बेहतर होगी. किसी कारणवश वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा हो सकती है. धन लाभ संभव है. प्रभावशाली लोगों से बेहतर संबंध बनाने के लिए सामाजिक कार्यों में शामिल होना चाहिए.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • शुभ रंग: गहरा नीला
  • उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें.

कुंभ राशि 
मन किसी बात से भटक सकता है. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. आज आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आपकी मेहनत और धैर्य के बल पर काम सफल होंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • शुभ रंग: आसमानी
  • उपाय: हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं.

मीन राशि 
आज अपने मन की बात परिवार वालों से साझा करें तो चिंता कम होगी. शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी की तरफ आकर्षण महसूस होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 12
  • शुभ रंग: सुनहरा/पीला
  • उपाय: गाय को गुड़ और चना खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 19 Feb 2026 01:06 PM (IST)
Frequently Asked Questions

मीन राशि वालों को 20 फरवरी 2026 को क्या करना चाहिए?

मीन राशि वालों को अपने मन की बात परिवार वालों से साझा करनी चाहिए, जिससे चिंता कम होगी. शेयर मार्केट में निवेश से बचना चाहिए.

