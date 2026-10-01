Kal Ka Rashifal, 2 October 2026 (कल का राशिफल): शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 10:17:05 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि का आरंभ होगा. वहीं मृगशिरा नक्षत्र देर रात 26:55:46 (तड़के 02:55:46) बजे तक प्रभावी रहेगा, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा.

करण की बात करें तो सुबह 10:17:05 बजे तक वणिज करण और फिर रात 09:08:34 (21:08:34) बजे तक विष्टि (भद्रा) करण रहेगा. इसके अतिरिक्त शाम 06:17:27 (18:17:27) बजे तक व्यतीपात योग रहेगा, जिसके बाद वरीयान योग का संयोग बनेगा.

शुक्रवार का दिन धन और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष माना जाता है. षष्ठी-सप्तमी तिथि और मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव से मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति का लाभ, बिजनेस के सिलसिले में लाभदायक विदेश यात्रा, रुका हुआ धन वापस मिलने और संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होने के मजबूत योग बन रहे हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 2 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

पंचांग (2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार)

तिथि: आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी (सुबह 10:17:05 बजे तक), तत्पश्चात सप्तमी

आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी (सुबह 10:17:05 बजे तक), तत्पश्चात सप्तमी नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र (देर रात 26:55:46 बजे तक), तत्पश्चात आर्द्रा

मृगशिरा नक्षत्र (देर रात 26:55:46 बजे तक), तत्पश्चात आर्द्रा करण: वणिज (सुबह 10:17:05 बजे तक), तत्पश्चात विष्टि/भद्रा (रात 21:08:34 बजे तक)

वणिज (सुबह 10:17:05 बजे तक), तत्पश्चात विष्टि/भद्रा (रात 21:08:34 बजे तक) पक्ष: कृष्ण पक्ष

कृष्ण पक्ष योग: व्यतीपात योग (शाम 18:17:27 बजे तक), तत्पश्चात वरीयान योग

व्यतीपात योग (शाम 18:17:27 बजे तक), तत्पश्चात वरीयान योग वार: शुक्रवार (मां लक्ष्मी की आराधना का दिन)

Business (व्यापार): काम करने के तरीकों में बदलाव लाएंगे और कार्यशैली व्यवस्थित रखेंगे तो व्यापारिक कार्य समय से पहले निपटेंगे. जल्दबाजी में कोई जोखिम न लें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हो सकती हैं, इसलिए सहकर्मियों से विवाद की स्थिति में अपने गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): संतान के करियर की समस्याओं को किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से सुलझा लेंगे. पारिवारिक वातावरण शांत रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर रहेगी. सुनियोजित तरीके से किए गए खर्च बजट को सुरक्षित रखेंगे.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव और गुस्से से बचें. ध्यान और प्राणायाम से मन को शांत रखने का प्रयास करें.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: लाल

वृष राशि (Taurus)

Business (व्यापार): कोई भी छोटा या बड़ा व्यापारिक निर्णय लेते समय किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें, इससे निश्चित रूप से बड़ा मुनाफा होगा.

Career (करियर व शिक्षा): छात्र अपना कीमती समय सोशल मीडिया पर व्यर्थ न करें. निरंतर मेहनत जारी रखें, जल्द ही सफलता के प्रबल योग बनेंगे; लापरवाही पछतावे का कारण बन सकती है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक माहौल को व्यवस्थित रखने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक मामलों में सोच-समझकर उठाए गए कदम लाभ देंगे. गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य ठीक-ठाक रहेगा. स्क्रीन टाइम कम करें और आंखों को आराम दें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: सफेद

मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): कारोबार में लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे जिससे व्यापारिक विस्तार की नींव मजबूत होगी.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस का कामकाज सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर और प्रभावी तरीके से पूरा होगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी आपकी खूब प्रशंसा करेंगे जिससे दांपत्य में मिठास बढ़ेगी. शाम को मेहमानों के आगमन से घर में उल्लास रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): पैतृक संपत्ति मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे धन-संपत्ति में भारी वृद्धि होगी. खर्चे भी पूरी तरह नियंत्रण में रहेंगे.

Health (स्वास्थ्य): शारीरिक रूप से खुद को पूर्णतः सेहतमंद और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: हरा

कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): बिजनेस के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, जो भविष्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक लाभदायक और फलदायी सिद्ध होगी.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी वाला कार्य सौंपा जा सकता है, जिसे पूरा करने पर करियर में बड़ा फायदा मिलेगा. आर्ट्स और ग्राफिक डिजाइन के छात्रों को नए अवसर मिलेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): मन की सभी अधूरी इच्छाएं पूरी होने से खुशियों में इजाफा होगा. परिजनों के साथ सुखद सामंजस्य बना रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी. व्यावसायिक यात्राओं से धन लाभ के नए द्वार खुलेंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा. मन में प्रसन्नता और ताजगी बनी रहेगी.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: दूधिया सफेद

सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): व्यावहारिक और संतुलित सोच रखने से व्यावसायिक लाभ मिलेगा. नई योजनाओं में सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाएं.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में संतुलित रवैया आपको लाभ दिलाएगा. किसी काम को लेकर मन में डर रह सकता है, लेकिन यह केवल ओवरथिंकिंग के कारण होगा, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): शाम को माताजी के साथ भविष्य को लेकर विचार-विमर्श करेंगे, उनका मार्गदर्शन मन को सुकून देगा. कुछ समय एकांत या धार्मिक स्थल पर बिताएंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति सामान्य और ठीक-ठाक रहेगी. भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत पर ध्यान दें.

Health (स्वास्थ्य): अत्यधिक सोचने से सिरदर्द या मानसिक बेचैनी हो सकती है. सकारात्मक विचारों को अपनाएं.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: सुनहरा

कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): महिलाएं अपने बिजनेस में विशेष रूप से सक्रिय रहेंगी और उन्हें बड़ा धन लाभ होगा. कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने से काम समय से पहले पूरा होगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल का माहौल आपके अनुकूल रहेगा. टीम भावना से काम करने से वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर-परिवार में सुखद और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. शाम का समय घर के बड़े-बुजुर्गों की सेवा और बातचीत में बीतेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापार में अच्छी कमाई से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा. संचित पूंजी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. दिनभर ऊर्जा और सक्रियता का अनुभव करेंगे.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: गहरा हरा

तुला राशि (Libra)

Business (व्यापार): पैसों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यावहारिक योजना बनाएंगे. पुरानी गलतियों को न दोहराना आपके व्यापारिक हित में रहेगा.

Career (करियर व शिक्षा): जीवन प्रगति की ओर बढ़ रहा है, अपनी कार्यक्षमता के आधार पर आपको बड़े अवसर प्राप्त होंगे. नई जिम्मेदारियों के लिए खुद को तैयार रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. सदस्यों की जरूरतों को प्राथमिकता देकर घर में संतुलन बनाए रखेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी. हर एक पहलू पर ध्यान देकर आर्थिक संतुलन को सुधारने का प्रयास सफल होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य ठीक रहेगा. काम के बीच में विश्राम अवश्य लें ताकि शारीरिक थकान न हो.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: क्रीम

वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): भावनाओं में बहने की बजाय चतुराई और सूझबूझ से काम लें, परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. अपने पूर्व अनुभवों का इस्तेमाल कर कारोबार को आगे बढ़ाएंगे.

Career (करियर व शिक्षा): किसी करीबी व्यक्ति से कार्य संबंधी नाराजगी दूर होगी. नए लोगों से जुड़ने से कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): अपनी रुचि के कार्यों में समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. पारिवारिक सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): लंबे समय से रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के मजबूत योग हैं, जिससे वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा. मानसिक प्रसन्नता से दिनभर स्फूर्ति बनी रहेगी.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: मैरून

धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): रुके हुए व्यापारिक कार्यों की दोबारा शुरुआत होगी. अपने आसपास के प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहें, क्योंकि कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं.

Career (करियर व शिक्षा): दूसरों पर अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में सफल रहेंगे. किसी महत्वपूर्ण या गंभीर बातचीत में आपको सफलता मिलने की संभावना है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दिन परिवार के लिए नई खुशियां लेकर आएगा. दोस्तों के साथ बाहर घूमने का मनोरंजक प्लान बन सकता है. गुस्से पर नियंत्रण रखें.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति ठीक-ठाक और संतुलित रहेगी. अनावश्यक लेन-देन से बचें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. दिनचर्या में नियमितता बनाए रखें.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: पीला

मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): व्यापार के मामलों में मन में नए-नए रचनात्मक विचार आएंगे. नए लोगों से मिलना और व्यावसायिक चर्चाएं करना भविष्य में बड़ा फायदा देगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की भरपूर तारीफ होगी. किसी पुरानी जटिल समस्या का समाधान मिलने से मानसिक राहत मिलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होंगे. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा. लवमेट आज शाम डिनर पर जाएंगे, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक रूप से दिन काफी लाभदायक रहेगा. नए विचारों से अतिरिक्त कमाई के अवसर बनेंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सकारात्मक वातावरण से मन प्रफुल्लित रहेगा.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: नीला

कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): सोचे हुए सभी कार्य आसानी से पूरे होंगे. किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आने वाले दिनों में आपके कारोबार में बड़ी मदद करेगा.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस के सहकर्मी आपके कार्यों में पूरा सहयोग करेंगे, जिससे काम जल्दी पूरा होगा. किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, सोच-समझकर राय देने से सम्मान बढ़ेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा. अपनों के साथ सुखद और यादगार समय व्यतीत होगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. समय पर कार्य पूरे होने से धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. खानपान व्यवस्थित रखें और पर्याप्त पानी पिएं.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: आसमानी

मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से चलाएं. किसी के भ्रामक बयान या अफवाहों पर ध्यान न देकर अपने मूल काम पर ध्यान दें.

Career (करियर व शिक्षा): दिन नई उमंगों के साथ शुरू होगा. कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखने से काम आसान होगा. अपनी निजी समस्याएं हर किसी से साझा करने से बचें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक कामों को निपटाने में घर के सभी सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा और शाम को बच्चों के साथ बेहतरीन समय बीतेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति सामान्य और संतुलित रहेगी. बजट बनाकर चलने से कोई वित्तीय परेशानी नहीं होगी.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक शांति बनी रहेगी. दूसरों की नकारात्मक बातों से खुद को प्रभावित न होने दें.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: केसरिया

FAQs

2 अक्टूबर 2026 शुक्रवार को किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ और पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा?

मिथुन, वृश्चिक और कन्या राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति से लाभ, अटका हुआ धन वापस मिलने और महिलाओं के व्यवसाय से भारी मुनाफा होने के प्रबल योग हैं.

कल किन राशि वालों के लिए विदेश यात्रा और नई जिम्मेदारियों के योग बन रहे हैं?

कर्क राशि के जातकों को व्यापार के सिलसिले में लाभदायक विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है, वहीं तुला और मकर राशि वालों को नई जिम्मेदारियों के साथ प्रशंसा मिलेगी.

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