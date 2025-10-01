हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 2 अक्टूबर 2025, इन राशियों के लोगों को होगा धन लाभ! पढ़िए कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 2 अक्टूबर 2025, इन राशियों के लोगों को होगा धन लाभ! पढ़िए कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 2 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Oct 2025 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: 2 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज आपके अंदर दिखावे की भावना बढ़ सकती है. न चाहते हुए भी कुछ काम आपको लोक लज्जा के कारण करने पड़ सकते हैं. धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा लेकिन काम के प्रति आलस्य दिखा सकते हैं.

व्यापारी वर्ग को आलस और देर से निर्णय लेने के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है. परिवार की महिलाओं से सहयोग तो मिलेगा, लेकिन उनकी डांट-फटकार भी सुननी पड़ सकती है.

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन कार्यों में सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है. सहकर्मियों से सहयोग लेना पड़ेगा. अचानक बनी यात्रा योजना टल सकती है जिससे मन खिन्न रहेगा. धन प्राप्ति के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन सफलता मिलने पर मन प्रसन्न रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद लाभकारी सिद्ध होगा.

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएँ.

मिथुन राशि

आज सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी और उच्च अधिकारियों से लाभ मिलेगा. भाग्य का साथ रहेगा और प्रयासों में सफलता मिलेगी. सहकर्मी आपके आत्मविश्वास को मानेंगे. परिवार की महिलाओं से सहयोग और आर्थिक लाभ की संभावना है. यात्रा और खर्च अधिक रहेंगे.

  • शुभ अंक: 4
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि

ज्ञान और बुद्धि से धन अर्जित करेंगे. व्यापारी निवेश का जोखिम उठा सकते हैं और नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. परिवार में बच्चों की सफलता खुशी देगी. बुजुर्ग थोड़े नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन महिलाएं वैवाहिक जीवन को संतुलित बनाने में जुटेंगी.

  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: दूध में शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएँ.

सिंह राशि

सुबह का समय उम्मीदों के मुताबिक रहेगा और पुराने अनुबंध से धन लाभ मिलेगा. नया अनुबंध मिलने की संभावना है, लेकिन रुकावटें भी आएंगी. दोपहर बाद उलझनें बढ़ सकती हैं. लालच में आकर गलत तरीके अपनाने से बचें. परिवार का माहौल सामान्य रहेगा, महिलाओं की सलाह उपयोगी साबित होगी.

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कन्या राशि

सुबह उदासीनता रहेगी और कार्यों में मन नहीं लगेगा. घर-परिवार में भी शांति नहीं रहेगी. दोपहर बाद स्थिति सुधरेगी और रुके कार्यों में प्रगति होगी. लाभदायक सौदे मिलेंगे. नया काम शुरू कर सकते हैं जिससे भविष्य में फायदा होगा. परिवार में खुशी का माहौल बनेगा.

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएँ.

तुला राशि

दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा. सुबह शुभ समाचार मिलेगा. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में किसी की सलाह काम आएगी. दोपहर बाद स्वभाव में चंचलता रहेगी जिससे गंभीर कार्य प्रभावित होंगे. शाम तक अचानक धन लाभ की संभावना है.

  • शुभ अंक: 8
  • शुभ रंग: बैंगनी
  • उपाय: गरीबों को भोजन कराएँ.

वृश्चिक राशि

आज कार्यों में सफलता मिलेगी और व्यवहारिकता से काम निकल जाएगा. स्वभाव में कठोरता से लोग नाराज हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आय-व्यय बराबर रहेगा. महिलाओं से आर्थिक मदद मिल सकती है. सेहत का ध्यान रखें.

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: जल में लाल फूल डालकर सूर्य को अर्पित करें.

धनु राशि

सुबह कार्यों में सुव्यवस्था और लाभ रहेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी. दोपहर बाद स्थिति बदल सकती है और हानि की संभावना रहेगी. कोई अनुबंध रद्द हो सकता है. महिलाओं को कार्य में सावधानी बरतनी होगी.

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: नारंगी
  • उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएँ.

मकर राशि

दिन की शुरुआत कार्यक्षेत्र में निराशा और स्वास्थ्य में कमजोरी के साथ होगी. परिवार में बहस हो सकती है. दोपहर बाद स्थिति सुधरेगी और मेहनत का फल मिलने लगेगा. शाम का समय व्यापारियों के लिए लाभकारी रहेगा. विवाद से दूर रहें.

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: काला
  • उपाय: शनि मंदिर में तिल का तेल चढ़ाएँ.

कुंभ राशि

दिन लाभकारी रहेगा. व्यापार में अचानक धन लाभ होगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. जरूरी काम दोपहर से पहले करें. इसके बाद माहौल थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. महिलाओं या भाई-बहनों से कलह संभव है. सार्वजनिक क्षेत्र में विवादित बातें कहने से बचें.

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

मीन राशि

सुबह कार्य में सफलता और धन लाभ होगा. प्रियजनों से शुभ समाचार मिलेगा. परिवार में शांति रहेगी. दोपहर बाद विपरीत स्थिति बन सकती है और अचानक हानि की संभावना रहेगी. यात्रा और बिजली उपकरणों से सावधानी रखें. खर्च बढ़ सकता है.

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 01 Oct 2025 01:25 PM (IST)
Tags :
Rashifal Kal Ka Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
बिहार
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
बिहार
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
टेलीविजन
राखी सावंत का कैसा हो गया हाल, पहचान नहीं पाए फैंस, बालिका वधू फेम अविका गोर की शादी में लगाए ठुमके
राखी सावंत का कैसा हो गया हाल, पहचान नहीं पाए फैंस, बालिका वधू फेम अविका गोर की शादी में लगाए ठुमके
यूटिलिटी
UPI Payment Security: अब फ्रॉड नहीं कर पाएंगे साइबर क्रिमिनल, UPI पर पैसे मांगने का ऑप्शन हुआ बंद
अब फ्रॉड नहीं कर पाएंगे साइबर क्रिमिनल, UPI पर पैसे मांगने का ऑप्शन हुआ बंद
शिक्षा
UGC ने 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को किया डिफाल्टर घोषित, यहां चेक कर लें लिस्ट
UGC ने 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को किया डिफाल्टर घोषित, यहां चेक कर लें लिस्ट
हेल्थ
Navratri Fasting Tips: नवरात्र का व्रत तोड़ते ही न खा लेना ये चीजें, हो जाएगी दिक्कत
नवरात्र का व्रत तोड़ते ही न खा लेना ये चीजें, हो जाएगी दिक्कत
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget