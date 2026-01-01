हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kal Ka Rashifal: 2 जनवरी 2026, शुक्रवार को इन राशियों के लिए खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं सितारे

Kal Ka Rashifal: 2 जनवरी 2026, शुक्रवार को इन राशियों के लिए खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं सितारे

Kal Ka Rashifal 2 January 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Kal Ka Rashifal: 2 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्यो में बढ़कर हिस्सा लेने के लिए रहेगा. आप कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं. आप अपने दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं. आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है. आपने यदि खानपान में बदलाव किया, तो पेट संबंधित समस्या आपको परेशान करेंगी. यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले, तो अवश्य करें.
भाग्यशाली अंक: 1
शुभ रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को गुड़ चढ़ाएं.

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. आप अपने कामों को समय से निपटाने की कोशिश करें. वाहनों का प्रयोग आपको सावधानी से करना होगा. आपको अपने आसपास रह रहे विरोधियों की चालों को समझना होगा. संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. आपका कोई पुराना लेनदेन आपके लिए सिरदर्द बन सकता है. संतान को आप किसी एक्टिविटी को ज्वाइन करा सकते हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोग अपनी मेहनत जारी रखें.
भाग्यशाली अंक: 6
शुभ रंग: सफेद
उपाय: लक्ष्मी जी को कमल का फूल अर्पित करें.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. आप नौकरी में मनमुताबिक लाभ मिलने से काफी खुश रहेंगे. आप अपने शत्रुओं के भी मित्र बन सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा न करें. परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा. आप संतान को कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए भेज सकते हैं. आप जीवनसाथी को कहीं शॉपिंग आदि पर लेकर जा सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 5
शुभ रंग: हरा
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है. संतान को यदि कोई सेहत संबंधित समस्या थी, तो वह भी ठीक होगी, लेकिन आप अपनी जल्दबाजी की आदत के कारण किसी समस्या में आ सकते हैं. आप अपने कामों को लेकर लापरवाही न दिखाएं. आपको दिखावे के चक्कर में पड़ने से बचना होगा. आप किसी से काम को लेकर हामी न भरें, नहीं तो उसे पूरा करने में समस्या आएगी. आप किसी नए बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 2
शुभ रंग: सफेद
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत की आवश्यकता है, तभी उन्हें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे. आपको अपनी किसी भी बात को लेकर बेवजह क्रोध करने से बचना होगा, नहीं तो परिवार के सदस्य नाराज हो सकते हैं. आप नौकरी में बदलाव की योजना बना सकते हैं और किसी दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आप अपने रहन-सहन के स्तर में सुधार लाएंगे.
भाग्यशाली अंक: 9
शुभ रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए सुख-साधनों में वृद्धि लेकर आने वाला है. किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की होने से आपका मन काफी खुश रहेगा. आप मौज-मस्ती के मूड में रहेंगे. आप किसी अजनबी की बातों में न आएं. आपको अपने आसपास रह रहे विरोधियों से भी सावधान रहना होगा. संतान आपसे किसी नए वाहन की खरीद के लिए बात कर सकती है. आप अपने ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति से मेल-मिलाप करने जा सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 4
शुभ रंग: नीला
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए व्यापार के मामले में अच्छा रहने वाला है और आपकी आय में वृद्धि होगी. रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. किसी पारिवारिक मामले को लेकर आप किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न लें. व्यापार में अच्छे लाभ मिलेंगे. सेहत में चल रहा उतार-चढ़ाव भी काफी हद तक दूर होगा. माता-पिता से आपकी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी और आप उनकी सेवा भी करेंगे.
भाग्यशाली अंक: 6
शुभ रंग: गुलाबी
उपाय: मां लक्ष्मी का पूजन करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए धन के मामले में बढ़िया रहने वाला है. आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलेगी. शेयर मार्केट से जुड़े लोग बड़ा निवेश कर सकते हैं. आप अपने घर के रिनोवेशन की प्लानिंग करेंगे. किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुश होंगे. वाहनों का प्रयोग संभलकर करें. बिजनेस में आपकी दीर्घकालिक योजना को गति मिलेगी.
भाग्यशाली अंक: 8
शुभ रंग: मैरून
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.

धनु राशि

आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहेगा. आप अपने कामों से अच्छा मुकाम हासिल करेंगे. समय का सही उपयोग करें. बिजनेस में बड़ी डील फाइनल हो सकती है. खोई हुई प्रिय वस्तु मिलने की संभावना है. आप शौक-मौज पर खर्च करेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.
भाग्यशाली अंक: 3
शुभ रंग: पीला
उपाय: विष्णु जी का पूजन करें.

मकर राशि

आज का दिन आपके लिए चिंताग्रस्त रह सकता है, क्योंकि पुरानी समस्याएं उभर सकती हैं. आंखों का खास ध्यान रखें. संतान की पढ़ाई पर नजर रखें. खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है. किसी अनजान से लेनदेन न करें.
भाग्यशाली अंक: 10
शुभ रंग: नीला
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

आज का दिन बिजनेस कर रहे लोगों के लिए ठीक रहेगा. प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी. खोई हुई प्रिय वस्तु मिलने की संभावना है. यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी. दूर रह रहे परिजन से खुशखबरी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत करने के प्रयास सफल होंगे.
भाग्यशाली अंक: 11
शुभ रंग: बैंगनी
उपाय: शिव मंत्र का जाप करें.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी सोच की तारीफ होगी. सेहत में सुधार होगा. सरकारी योजना में निवेश लाभकारी रहेगा. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सावधानी जरूरी है, क्योंकि विरोधी षड्यंत्र कर सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 12
शुभ रंग: आसमानी
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 01 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Kal Ka Rashifal Tomorrow's Horoscope

Frequently Asked Questions

सिंह राशि के विद्यार्थियों को 2 जनवरी 2026 को परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए क्या करना होगा?

2 जनवरी 2026 को सिंह राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत की आवश्यकता है ताकि उन्हें बेहतर परिणाम मिल सकें। बेवजह क्रोध करने से बचें।

