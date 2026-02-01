हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 2 फरवरी 2026 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 2 फरवरी 2026 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 2 फरवरी 2026 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 2 फरवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है. आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे और सकारात्मक बने रहेंगे. किसी भी समस्या का समाधान आपके कार्य कौशल से ही मिलेगा. दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहने से बचें, तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे. आज अपनी पसंदीदा गतिविधियों को समय दें, इससे मानसिक शांति मिलेगी. बच्चे घर की साफ-सफाई में माता की मदद करेंगे. ऑफिस में काम की अधिकता के कारण घर पहुँचने में देरी हो सकती है. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

वृष राशि

आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा. जीवन सहज और आसान महसूस होगा. दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा आपके आत्मविश्वास और कार्यकुशलता में वृद्धि करेगी. बच्चों की उपलब्धियों से मन प्रसन्न रहेगा. शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान निकालें. आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें सफलता निश्चित है. अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, अन्यथा कोई और लाभ उठा सकता है. जिद में आकर कोई निर्णय न लें. मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: सफेद चंदन का तिलक लगाएं.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा. यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत शुभ है. प्रॉपर्टी के काम में भी लाभ की स्थिति बनी हुई है. आपको आधिकारिक कार्यों में सफलता मिलेगी और भविष्य के लिए नई योजनाएं बनेंगी. ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा. दूसरों की बातों पर ध्यान देने के बजाय परिवार के साथ समय बिताएं, इससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा. कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी. सहकर्मी आपसे सीखने की कोशिश करेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है. आपको परिस्थितियों को देखने का अपना नजरिया बदलने की जरूरत है. समस्याओं को सकारात्मकता के साथ हल करना बेहतर रहेगा. आपके स्वभाव में आ रहे बदलाव से परिवार के सदस्य प्रसन्न रहेंगे. अधूरे कामों को पूरा करने के लिए दिन अच्छा है. लेन-देन के मामलों में आप भाग्यशाली रहेंगे. कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से उत्साह बढ़ेगा. हालांकि, तकनीकी समस्या के कारण कोई महत्वपूर्ण कार्य रुक सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • शुभ रंग: क्रीम
  • उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

सिंह राशि

आज का दिन शानदार रहेगा. दांपत्य जीवन और पारिवारिक व्यवस्था में मधुरता व सामंजस्य बना रहेगा. युवा वर्ग व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट न करें. स्वास्थ्य और मनोबल को बेहतर बनाने के लिए समय निकालें. आज कार्यभार अधिक रह सकता है. कुछ ऐसे खर्च भी सामने आएंगे जो न चाहते हुए भी करने पड़ेंगे. पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 1

  • शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन)

  • उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या राशि

आज का दिन बेहतर रहेगा. जीवनसाथी और परिजनों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. आप सकारात्मक होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी. मेडिटेशन और आराम के लिए समय जरूर निकालें. अपनों की सलाह आपके बहुत काम आएगी. सूझबूझ से काम लेना हितकर रहेगा. किसी के प्रलोभन में न आएं, अन्यथा नुकसान हो सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • शुभ रंग: गहरा हरा
  • उपाय: पक्षियों को दाना डालें.

तुला राशि

आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. आर्थिक समस्याएं हल होंगी और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. आत्म-चिंतन करने से आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आएगा. रिश्तेदारों से चल रही अनबन किसी की मध्यस्थता से दूर होगी. भूमि या वाहन से जुड़ा अदालती मामला आपके पक्ष में आ सकता है. छात्रों के लिए दिन शुभ है.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं.

वृश्चिक राशि

आज का दिन सुनहरा रहेगा. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा. अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहें, सफलता अवश्य मिलेगी. युवाओं को किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. बुद्धि-विवेक से लिए गए निर्णय लाभप्रद रहेंगे. समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी. बढ़ते खर्चों के कारण थोड़ी चिंता हो सकती है, पर जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • शुभ रंग: मैरून
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज का दिन अच्छा रहने वाला है. विद्यार्थी और युवा अपनी सफलता को लेकर संशय न रखें और मेहनत जारी रखें. नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें. घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है. वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करें. निजी क्षेत्र में काम करने वालों को नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं.

मकर राशि

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अपनी योग्यता पर विश्वास रखें. युवा वर्ग भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें. जीवन की गतिविधियों को व्यावहारिक तरीके से समझें. परिवार के साथ सुखद पल बिताएंगे. आप अपनी कला से लोगों को प्रभावित करेंगे. निजी जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • शुभ रंग: आसमानी
  • उपाय: शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि

आज का दिन नई उमंग से भरा रहेगा. नौकरी या व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा के योग बन रहे हैं. आप उस कार्य में सफल होंगे जिसके लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे. नौकरीपेशा लोगों को कार्यभार कम होने से राहत मिलेगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा. दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी और अचानक धन लाभ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. किसी करीबी की सलाह फायदेमंद साबित होगी. यह समय आगे बढ़ने का है, सही दिशा में प्रयास करने से सफलता मिलेगी. सामाजिक कार्यों में रुचि बनी रहेगी. कुछ लोग ईर्ष्यावश आपकी आलोचना कर सकते हैं, उन पर ध्यान न दें. व्यवसाय की नई योजना शुरू करने का सही समय है. पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है और उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • शुभ रंग: केसरिया
  • उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीला फल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 01 Feb 2026 01:00 PM (IST)
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope

Frequently Asked Questions

2 फरवरी 2026 का दिन किन राशियों के लिए शुभ रहेगा?

वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि के लिए 2 फरवरी 2026 का दिन अच्छा रहने वाला है।

मेष राशि वालों को करियर में क्या करना चाहिए?

मेष राशि वालों को दूसरों पर निर्भर रहने से बचना चाहिए और अपने कार्य कौशल पर ध्यान देना चाहिए। तभी वे बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।

मिथुन राशि वालों के लिए व्यवसाय के बारे में क्या कहा गया है?

यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो 2 फरवरी 2026 का दिन बहुत शुभ है। प्रॉपर्टी के काम में भी लाभ की स्थिति बनी हुई है।

कर्क राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

कर्क राशि वालों को परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदलना चाहिए और समस्याओं को सकारात्मकता से हल करना चाहिए। तकनीकी समस्या के कारण महत्वपूर्ण कार्य रुक सकता है।

धनु राशि वालों के लिए निवेश के बारे में क्या सलाह है?

धनु राशि वालों को नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।

