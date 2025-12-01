2 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा। करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में सभी राशियों के लिए खास रहेगा।
Kal Ka Rashifal: 2 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-
मेष राशि
आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है. काम व पारिवारिक रिश्तों के बीच समंजस्य बनाए रखेंगे. किसी काम को पूरा करने के लिए नये तरीकों पर विचार करेंगे. व्यवसाय कर रहे लोग व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. नए वाहन का सुख प्राप्त होगा. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. माता-पिता का सानिध्य मिलने से विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे.
- भाग्यशाली अंक: 3
- भाग्यशाली रंग: लाल
- उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ाएँ.
वृष राशि
दिन की शुरुआत शांत मन से होगी. धन वृद्धि के योग हैं. दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग करेंगे. सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा, तली-भुनी चीजों से बचें. कुछ कामों में रुकावट आएगी पर शाम तक पूरा हो जाएगा. फिजूल की बातों से दूर रहें. महिलाएँ आज ऑनलाइन कोई रेसिपी सीख सकती हैं.
- भाग्यशाली अंक: 6
- भाग्यशाली रंग: सफेद
- उपाय: माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएँ.
मिथुन राशि
आज व्यस्तता भरा दिन रहेगा. छात्रों को काम टालना नहीं चाहिए. नए विषयों में रुचि बढ़ेगी. मित्रों की सहायता से आय के नए साधन बनेंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. किसी रिश्तेदार के घर दावत का आनंद लेंगे.
- भाग्यशाली अंक: 5
- भाग्यशाली रंग: हरा
- उपाय: गाय को हरी घास खिलाएँ.
कर्क राशि
आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. परिवार का महत्व महसूस होगा. किसी महत्वपूर्ण जगह से बुलावा मिल सकता है. जीवनसाथी के सहयोग से कोई योजना सफल होगी. जरूरत का पैसा किसी करीबी से मिल जाएगा. शाम दोस्तों के साथ बिताएंगे, पर सेहत का ध्यान रखें.
- भाग्यशाली अंक: 2
- भाग्यशाली रंग: क्रीम
- उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.
सिंह राशि
दिनचर्या अच्छी रहेगी. आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी. भौतिक सुख-सुविधाएँ बढ़ेंगी. ऑनलाइन बिजनेस करने वालों की आय बढ़ेगी. आज आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे. इवेंट मैनेजमेंट के छात्रों को कुछ नया करने का अवसर मिलेगा.
- भाग्यशाली अंक: 1
- भाग्यशाली रंग: सुनहरा
- उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.
कन्या राशि
दिन बदलाव से भरा रहेगा. पैतृक व्यवसाय में बदलाव के लिए पिता से चर्चा करेंगे. पड़ोस में भजन-कीर्तन में शामिल होंगे. वाणी में मधुरता बनी रहेगी. राजनीति में सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में दबाव और घर में अनबन के कारण तनाव संभव है.
- भाग्यशाली अंक: 7
- भाग्यशाली रंग: हरा
- उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.
तुला राशि
दिन फेवरेबल रहेगा. माता-पिता से मन की बातें साझा करेंगे. घर से दूर पढ़ रहे छात्र परिवार से मिल सकते हैं. धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. दूरसंचार से शुभ सूचना मिल सकती है. धन स्थिति सुधरेगी.
- भाग्यशाली अंक: 9
- भाग्यशाली रंग: गुलाबी
- उपाय: देवी दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें.
वृश्चिक राशि
दिन अनुकूल रहेगा. मौसम परिवर्तन से स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है. समाज सेवा से जुड़े लोगों का प्रभाव बढ़ेगा. वाणी पर संयम रखें. रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. परिवार में प्रेम बढ़ेगा. लेखन क्षेत्र वालों को शुभ समाचार मिलेगा.
- भाग्यशाली अंक: 4
- भाग्यशाली रंग: मरून
- उपाय: मंगलवार को बजरंग बली को चोला चढ़ाएँ.
धनु राशि
दिन शानदार रहेगा. नौकरी वालों की इनकम बढ़ेगी. प्रॉपर्टी से जुड़े काम पूरे होंगे. संबंधियों से तालमेल बनेगा. असहाय की सहायता करने का अवसर मिलेगा. थीम पार्क घूमने की योजना बन सकती है. सिलाई का काम करने वालों को लाभ होगा.
- भाग्यशाली अंक: 8
- भाग्यशाली रंग: पीला
- उपाय: भगवान विष्णु को पीली वस्तुएँ अर्पित करें.
मकर राशि
दिन ठीक-ठाक रहेगा. नेगेटिव सोच उदासी का कारण बन सकती है. परिवार में खुशी का माहौल लाने के लिए खुद को सकारात्मक बनाएं. बच्चे उम्मीद पर खरे नहीं उतर सकते लेकिन उन्हें प्रोत्साहित करें. रुका हुआ धन मिलेगा. वाहन सुख प्राप्त होगा.
- भाग्यशाली अंक: 10
- भाग्यशाली रंग: नीला
- उपाय: काली गाय को रोटी खिलाएँ.
कुंभ राशि
दिन सामान्य रहेगा. किसी मामले में अपनी समझ का उपयोग करना होगा. बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. मान-सम्मान बढ़ेगा. शुभ समाचार मिलने की संभावना है. धन खर्च पर नियंत्रण रखें. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
- भाग्यशाली अंक: 11
- भाग्यशाली रंग: बैंगनी
- उपाय: शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें.
मीन राशि
आज मन में नई उमंग और उत्साह रहेगा. हर काम दिल से करेंगे. नया अनुभव मिलेगा. मानसिक परेशानी दूर होगी. सामाजिक दायरा बढ़ेगा. मित्र से सहयोग मिलेगा. विवाद से बचें. रिश्तेदारों के आने से घर में खुशियाँ बढ़ेंगी.
- भाग्यशाली अंक: 7
- भाग्यशाली रंग: आसमानी
- उपाय: विष्णु सहस्रनाम का जाप करें.
