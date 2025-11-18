हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 19 नवंबर 2025, बुधवार को इन राशियों के लिए भाग्य का द्वार खुलेगा, करियर और धन में मिलेंगे बड़े अवसर

Kal Ka Rashifal: 19 नवंबर 2025, बुधवार को इन राशियों के लिए भाग्य का द्वार खुलेगा, करियर और धन में मिलेंगे बड़े अवसर

Kal Ka Rashifal 19 November 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल....

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 18 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 19 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन किसी जोखिम भरे काम को करने से बचने के लिए रहेगा. आपका ध्यान भगवान की भक्ति में लगेगा, जिसे लेकर परिवार के सदस्य भी खुश रहेंगे. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. आपको बहुत सूझबूझ दिखाकर काम करना होगा. जीवनसाथी को कामों में तरक्की करते देख खुशी होगी. नौकरी से संबंधित परीक्षा के परिणाम बेहतर रहेंगे. कोई पुराना लेनदेन चुकता हो सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि

आज का दिन मनमाफिक लाभ दिलाने वाला है. वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. परिवार किसी मांगलिक उत्सव की तैयारी में व्यस्त रहेगा. पिताजी को आंखों से समस्या हो सकती है, जिससे भागदौड़ बढ़ेगी. व्यस्तता के कारण थकान और सिरदर्द रहेगा. काम टालने की आदत परेशानी बढ़ाएगी. संतान की संगति पर ध्यान दें.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: माता लक्ष्मी के चरणों में खीर अर्पित करें.

मिथुन राशि

आज का दिन सोच-समझकर काम करने वाला है. धन को लेकर सावधानी जरूरी है. सेहत में लापरवाही आगे चलकर गंभीर समस्या ला सकती है. माताजी किसी जरूरी विषय पर बात करेंगी – जिम्मेदारी में ढील न दें. आसपास के लोगों से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन आध्यात्मिक कार्यों से जुड़कर नाम कमाने वाला है. धन का कुछ हिस्सा दान-पुण्य में लगाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. कुछ नई चीजों से खुशी मिलेगी. भाई–बहन किसी विषय पर बात कर सकते हैं. बाहरी व्यक्ति को सलाह देने से बचें. फिटनेस पर ध्यान दें. पुराना मित्र मिलने आ सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: मंदिर में जल से भरा तांबे का लोटा दान करें.

सिंह राशि

आज का दिन अनुकूल है. संतान के भविष्य को लेकर जीवनसाथी से बातचीत करेंगे और प्लानिंग बन सकती है. नौकरी की दिशा में आवेदन कर सकते हैं. नए वाहन की खरीदारी का विचार बनेगा. सहयोगियों से मन की बात कहने का मौका मिलेगा. विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन कमजोर रह सकता है. आपकी कोई गलती परिवार के सामने आ सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को जल में लाल फूल मिलाकर अर्घ्य दें.

कन्या राशि

आज का दिन मिलाजुला रहेगा. स्वास्थ्य में गिरावट से समस्या और धन खर्च होगा. नए काम की शुरुआत सोच-समझकर करें. पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर तनाव रहेगा. उधार धन लेते समय सावधान रहें. खान-पान पर नियंत्रण रखें, यही कमजोरी का कारण बन रहा है.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा आसमानी
  • उपाय: श्रीविष्णु भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें.

तुला राशि

आज का दिन सुख-संपन्नता दिलाने वाला है. काम का दबाव बढ़ेगा लेकिन आप हार नहीं मानेंगे. नया घर खरीदने के लिए लोन आसानी से मिल सकता है. पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है. मन में संशय रहेगा – ऐसी स्थिति में कुछ कामों को रोकें. भाई खुशखबरी दे सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: मां दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आनंद से भरा रहेगा. बिजनेस में सूझबूझ जरूरी है. साझेदारी से काम बन सकता है. दोस्तों के साथ पार्टी या मनोरंजन का प्लान बनेगा. लंबित कार्य पूरे होंगे. परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा. घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. कर्ज का बोझ काफी हद तक कम होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: मैरून
  • उपाय: शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाएं.

धनु राशि

आज का दिन शुभ सुविधाएं बढ़ाने वाला है. प्रॉपर्टी में निवेश करते समय सतर्क रहें. कामों से संतुष्टि मिलेगी. परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकता है. मामा पक्ष से धन लाभ होगा. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस बढ़ाना होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: बैंगनी
  • उपाय: गरीबों में भोजन बांटें.

मकर राशि

आज का दिन मिलाजुला है. संतान के साथ अच्छे पल बिताएंगे. नौकरी में मन मुताबिक काम मिलेगा जिससे मनोबल बढ़ेगा. अचानक यात्रा का योग है. गलत तरीके से धन कमाने से बचें. जिस काम को लेकर टेंशन थी, वह दूर होगी. मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: भूरा
  • उपाय: पीपल के वृक्ष में तिल के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि

आज का दिन भाग्यशाली रहेगा. जमीन–जायदाद में निवेश लाभदायक होगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा. जीवनसाथी के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट ला सकते हैं. नौकरीपेशा लोग सावधान रहें और आसपास के लोगों की नीयत पहचानें. तरक्की के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी. प्रतियोगी विद्यार्थी कड़ी मेहनत करें.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • भाग्यशाली रंग: फिरोजी
  • उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मीन राशि

आज का दिन परोपकार में हिस्सा बढ़ाने वाला है. आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी. कामों से नई पहचान मिलेगी. बिजनेस में कम लागत से अच्छा लाभ मिलेगा. जीवनसाथी से खटपट बातचीत से दूर होगी. परिवार में किसी के करियर को लेकर निर्णय ले सकते हैं. नए प्रयास सफल रहेंगे. भाई–बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: केसरिया
  • उपाय: नारायण भगवान को पीले चावल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 18 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Frequently Asked Questions

सिंह राशि वालों के लिए 19 नवंबर 2025 का दिन कितना अनुकूल रहेगा?

सिंह राशि वालों के लिए यह दिन अनुकूल है. संतान के भविष्य को लेकर जीवनसाथी से बातचीत होगी और नए वाहन की खरीदारी का विचार बन सकता है.

Embed widget