Horoscope Tomorrow 19 February 2026, Kal Ka Rashifal: राशिफल के अनुसार, 19 फरवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा. इस राशि के स्टूडेंट्स का दिन राहत भरा होगा नया शेड्यूल बनाने का भी विचार कर सकते हैं. फोन का इस्तेमाल कम से कम करें. पैसों के मामलों में लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए.

किसी को उधार पैसा देने में सोच-विचार करना बेहतर रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान कर सकते हैं. अगर आपको कोई समस्या है तो जल्द ही उसका समाधान आपको मिल जायेगा. माता-पिता का आशीर्वाद लेने से आपके सभी काम बन जायेंगे.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों को गुड़-चना खिलाएं.

वृषभ राशि

आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा. आपकी योजनाओं के अनुसार, सभी काम होने से आपका मन काम में लगा रहेगा. सामाजिक कामों में आपकी रूचि बढ़ सकती है. आपको अपने जीवनसाथी से काम में पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा.

व्यापार में साझेदारी से आपको लाभ हो सकता है. आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे. परिवार में सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार होगा, जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बरकरार रहेगी. संतान की ओर सेसुख मिल सकता है. कोई गोपनीय बात आपको पता चल सकती है. दोस्तों के साथ समय बीत सकता है.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं.

मिथुन राशि

आपका दिन मिला-जुला रहेगा. एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा. लवमेट के लिए आज का दिन बढ़िया है. साथ ही किसी अच्छे रेस्टोरेन्ट में भी जा सकते हैं. किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए.

आपका सेहत ठीक-ठाक रहेगा. आप कम से कम समय में काम निपटाने की कोशिश करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिल सकती है. अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभायेंगे. जो लोग रियल स्टेट का बिजनेस कर रहे हैं वो लोग नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लांच कर सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा उपाय: गणेश जी को दूर्वा (घास) अर्पित करें.

कर्क राशि

आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा. आप परिवार वालों के साथ समय बितायेंगें साथ ही जीवनसाथी के साथ आपकी लंबी बातचीत हो सकती है, इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे. दोस्तों के साथ घर पर ही मूवी देखने का प्लानिंग कर सकते हैं.

आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिससे आपको भविष्य में फायदा हो सकता है. किसी खास काम में आपको सफलता मिल सकती है. आपके मन में नए-नए विचार आ सकते हैं. जीवन में माता-पिता का सहयोग मिलता रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 2

2 भाग्यशाली रंग: दूधिया सफेद या चांदी

दूधिया सफेद या चांदी उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.

सिंह राशि

आपके दिन की शुरुआत आपके अनुकूल होने वाली है. अगर किसी बिजनेस ट्रिप के लिये आप बाहर जा रहे हैं, तो घर के बड़े-बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर जाएं. आपका काम सफल होगा. आज आपके जीवनसाथी को तरक्की का अच्छा अवसर मिलेगा.

कोरियर का बिज़नस कर रहे कारोबारियों का आज फायदा होगा. मेहनत और लग्न देखकर आज आपके जूनियर आपसे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे.

भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: नारंगी या सुनहरा

नारंगी या सुनहरा उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आपका दिन उत्साह से भरा रहने वाला है. बिजनेस के क्षेत्र में आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है. शत्रु पक्ष आज आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे. जो लोग लकड़ी के व्यापार से जुड़े हैं, आज उनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा.

राइटर आज कोई नई स्टोरी लिख सकते हैं जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जायेगा. पारिवार में नए सदस्य के जुड़ने से सभी लोग बहुत खुश होंगे. इस राशि के जो लोग पेंटिंग्स बनाने का काम करते हैं उनकी कोई पेंटिंग बड़े एक्सिबिसन में लगाई जा सकती है जहां लोगों द्वारा खूब सराहा जायेगा.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: गहरा हरा

गहरा हरा उपाय: पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरा चारा खिलाएं.

आपका दिन अच्छे मूड से शुरू होने वाला है. आज माता-पिता की नाराजगी आपसे ख़त्म होगी. राजनीति व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन फेवरेबल रहेगा. महिलाओं के लिए दिन शानदार रहेगा. बिजनेस मै आज कोई जरुरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं.

आज किसी से लिए ऋण से छुटकारा मिलेगा, आपकी टेंशन ख़त्म होंगी. आज आप किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते. सिर दर्द की समस्या से आज राहत मिलेगी. कुल मिलाकर आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

वृश्चिक राशि

आपका दिन बेहतर रहेगा. आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान निकल सकता है, जिससे आपके मन में ख़ुशी रहेगी. परिवार में धार्मिक काम की योजना बन सकती है. आप अपने जीवन में कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे.

आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें इसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए. आपके व्यवहार में कुछ अच्छे बदलाव आने से आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं. आपको दूसरों की मदद करने का मौका मिल सकता है, जिससे आपको भी फायदा होगा.

भाग्यशाली अंक: 7

7 भाग्यशाली रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या भोजन का दान करें.

धनु राशि

आपका दिन मिला-जुला रहेगा. आपका ध्यान काम को पूरा करने में लगा रह सकता है. किस्मत का साथ मिलने में परेशानी आ सकती है. ऑफिस में किसी काम को लेकर थोड़ा विचार-विमर्श करना पड़ सकता है, शत्रुपक्ष आपकी योजनाओं से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं.

इस राशि के जो लोग बड़ी कंपनियों में काम करते हैं ,उनके लिए आज का दिन बेहद खास है. जीवन में चल रही सभी परेशानियां जल्द दूर होगी. इस राशि की जो हाउस वाइफ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके लिए आज अच्छे योग बन रहे हैं.

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: महरून

महरून उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मकर राशि

आपका दिन फेवरेबल रहेगा. अपने बिजनेस को बढ़ाने केलिये आपको नये अवसर मिलेंगे. उधार दिया हुआ पैसा अचानक ही वापस मिल सकता है. व्यापार में किसी व्यक्ति से फायदा मिलने की उम्मीद बढ़ेगी.

आपका उत्साह भी बढ़ेगा. भाई-बहनों से आपको पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा. घर में कोई फंक्शन होने से आपके शेड्यूल में बदलाव आ सकता है. पहले से शुरू किये गये ज्यादातर काम आज पूरे होंगे. धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कुंभ राशि

आपका दिन उत्तम रहेगा. आज आप किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे. परिवार वालों के साथ बाहर मूवी का प्लान बन सकता है. दोस्तों की बर्थडे पार्टी मे जा सकते है. जहाँ बाकी दोस्तों के साथ इंज्वाय करने का मौका मिलेगा.

कोई नई स्किल सीख सकते है जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा. मार्केट में लांच नई कार को आप खरीदने का मन बना सकते हैं. आज आप आर्थिक मामलो मे किसी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: काला या आसमानी

काला या आसमानी उपाय: गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

मीन राशि

आप का दिन नई उमंगो के साथ शुरू होने वाला है. आपके अच्छे विचार सोसाइटी में अलग पहचान बनाने में मदद करेंगे. घर पर फ्लोवर डेकोरेशन का काम भी करवा सकते हैं. कांट्रेक्टर के लिए आज का दिन धनलाभ देने वाला है.

मौसम के बदलने से आज बेचैनी थोड़ी बढ़ सकती है. खूब पानी पीए लाभ होगा. आज अपने डेली रूटीन में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं. किसी काम को करने का नया तरीका बिज़नस मे फायदा करा सकता हैं.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: सुनहरा या पीला

सुनहरा या पीला उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें और चने की दाल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.