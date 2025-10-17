kal Ka Rashifal: 18 अक्टूबर 2025 शनिवार, जानें आपके सितारों की चाल और भाग्य का हाल! पढ़िए कल का राशिफल
Kal Ka Rashifal 18 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.
Kal Ka Rashifal: 18 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-
मेष राशि
आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा. वरिष्ठजनों का विश्वास जीतने में आप सफल होंगे. आपके बिजनेस की योजनाओं में सफलता मिलने के योग हैं. निजी मामलों में सावधानी बरतें. योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. खर्चों के लिए बजट बनाना जरूरी है. महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें.|
- भाग्यशाली अंक: 5
- भाग्यशाली रंग: लाल
- उपाय: रोज़ सूर्य को जल अर्पित करें और लाल वस्त्र पहनें.
वृष राशि
राजनीति और सामाजिक कार्यों में सफलता के योग हैं. धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. शुभ सूचना तुरंत साझा न करें. परिवार में किसी को पुरस्कार मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें और शत्रुओं से सतर्क रहें. योजनाओं को सोच-समझकर आगे बढ़ाएं.
- भाग्यशाली अंक: 8
- भाग्यशाली रंग: सफ़ेद
- उपाय: घर में सफ़ेद दीपक जलाएं और सफ़ेद वस्त्र दान करें.
मिथुन राशि
आज जोखिम भरे कामों से बचें. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी में मेहनत करेंगे और सफलता पाएंगे. माता-पिता से पारिवारिक समस्याओं पर चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
- भाग्यशाली अंक: 3
- भाग्यशाली रंग: पीला
- उपाय: “ॐ गुर्वे नमः” मंत्र का जाप करें और हल्दी का दान करें.
कर्क राशि
बिजनेस और कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं. डेली रूटीन और प्राथमिकताओं को बनाए रखें. आपके आस-पास के लोग आप पर भरोसा करेंगे. विदेश व्यापार में बड़ी डील फाइनल हो सकती है. धैर्य बनाए रखें.
- भाग्यशाली अंक: 4
- भाग्यशाली रंग: नारंगी
- उपाय: गुरु यंत्र की स्थापना करें और पीले वस्त्र का दान करें.
सिंह राशि
महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने की संभावना है. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. टीमवर्क से कार्य समय पर पूरे होंगे. माताजी के पैरों में समस्या हो सकती है. संतान से किए वादे पूरे करें. मित्रों के साथ पुरानी यादें ताज़ा होंगी.
- भाग्यशाली अंक: 1
- भाग्यशाली रंग: सुनहरा
- उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे हल्दी डालें और पीले वस्त्र दान करें.
कन्या राशि
धन-संबंधी मामलों में सावधानी रखें. कला और कौशल के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. नौकरी और पढ़ाई में मेहनत जरूरी है. बिजनेस डील में समस्या आ सकती है. परिवार को समय देना न भूलें.
- भाग्यशाली अंक: 7
- भाग्यशाली रंग: हरा
- उपाय: गुरु यंत्र स्थापित करें और केसरयुक्त चंदन का प्रयोग करें.
तुला राशि
दिन अनुकूल रहेगा. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. संतान से शुभ समाचार मिल सकता है. यात्रा के लिए समय अच्छा है. विरोधियों से सतर्क रहें. पढ़ाई में सीनियर्स से सलाह लें. परिवार में चल रहे कलह दूर होंगे.
- भाग्यशाली अंक: 9
- भाग्यशाली रंग: गुलाबी
- उपाय: गुलाबी वस्त्र पहनें और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं.
वृश्चिक राशि
शीघ्रता और भावुकता में निर्णय न लें. परिवार और भौतिक मामलों में ध्यान दें. ढील ना दें, नहीं तो नुकसान हो सकता है. सहयोग की भावना बनाए रखें. पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है.
- भाग्यशाली अंक: 2
- भाग्यशाली रंग: लाल-भूरा
- उपाय: लाल वस्त्र का दान करें और भगवान शिव का मंत्र पढ़ें.
धनु राशि
सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी. नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा. आलस्य न दिखाएं. कार्यों में गति आएगी. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग खुलेंगे.
- भाग्यशाली अंक: 6
- भाग्यशाली रंग: नीला
- उपाय: नीले वस्त्र पहनें और नीले फूल का दान करें.
मकर राशि
पुण्य कार्यों में जुड़ने का मौका मिलेगा. खान-पान और जीवन स्तर सुधारें. संतान को संस्कार सिखाएं. अविवाहित जातकों के जीवन में नए मेहमान का आगमन हो सकता है.
- भाग्यशाली अंक: 8
- भाग्यशाली रंग: पीला
- उपाय: पीले फल और पीला वस्त्र दान करें.
कुंभ राशि
शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी. मामा पक्ष से धन लाभ होगा. परिवार का सहयोग रहेगा.
- भाग्यशाली अंक: 5
- भाग्यशाली रंग: सफ़ेद
- उपाय: सफ़ेद वस्त्र पहनें और घर में दीपक जलाएं.
मीन राशि
परोपकार और धार्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी. पारिवारिक अनबन दूर होगी. निवेश संबंधी योजनाओं पर ध्यान दें. खर्च नियंत्रित रखें. दूसरों की गलतियों को माफ करें.
- भाग्यशाली अंक: 3
- भाग्यशाली रंग: हरा
- उपाय: हरे रंग की चीज़ें पहनें और हरे फल का दान करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
