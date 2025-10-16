हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 17 अक्टूबर 2025 को मेष और कन्या राशि को मिलेगी खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं आपके सितारें

Kal Ka Rashifal: 17 अक्टूबर 2025 को मेष और कन्या राशि को मिलेगी खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं आपके सितारें

Kal Ka Rashifal 17 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 16 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Kal Ka Rashifal: 17 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि (Aries Horoscope)

आज का दिन मौज-मस्ती और खेलकूद में बीतेगा. किसी विपरीत लिंग के सहयोग से व्यापार या नौकरी में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. संतान की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है, इसलिए लापरवाही न करें.

आज आप प्यार और खुशियां बनाए रखने का प्रयास करेंगे, जिससे रिश्ते बेहतर होंगे. कला, थिएटर या रचनात्मक कार्य से जुड़े लोगों के लिए यात्रा लाभदायक साबित होगी. विवाहित लोग एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • उपाय: हनुमान जी को लाल फूल और गुड़ अर्पित करें.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

लंबे समय से बीमार चल रहे जातकों की सेहत में सुधार होगा. आप आज ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन खर्च बढ़ सकता है, इसलिए नियंत्रण जरूरी है. बच्चे खेल-कूद और बाहरी गतिविधियों में समय व्यतीत करेंगे.

गैरजरूरी बातों में समय न गवाएं, वरना महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं. जीवनसाथी का सहयोग कठिन परिस्थितियों में राहत देगा.

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और 5 कौड़ियां घर के मंदिर में रखें.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope)

आज आप शरारती मूड में रहेंगे और परिवार का माहौल खुशनुमा बनाए रखेंगे. जिन्होंने कठिन समय में आपकी मदद की, उनके प्रति आभार जताएंगे. जीवनसाथी के साथ वक्त बिताने के लिए कुछ काम टाल सकते हैं.

यात्रा पर जा रहे हैं तो ट्रैफिक से बचने के लिए समय से निकलें. प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा और प्रेमी के साथ यादगार पल बिताएंगे. बच्चों के साथ आज दिन मनोरंजन में बीतेगा.

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं.

कर्क राशि (Cancer Horoscope)

आज सेहत को लेकर सतर्क रहें, शरीर में दर्द और थकान महसूस हो सकती है. आर्थिक मामलों में कुछ अनचाहे खर्च होंगे और किसी की मदद करनी पड़ सकती है. प्रेमी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं जता पाएगा, जिससे मन उदास रह सकता है.

पुराने शौक और बचपन की यादों को ताज़ा करने का मन बनेगा. वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल बनाए रखें, क्योंकि जीवनसाथी किसी बात से नाराज़ हो सकता है.

  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: चांद्रदेव को दूध में मिश्री मिलाकर अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo Horoscope)

स्वास्थ्य के मामले में रक्तचाप और तनाव से संबंधित दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें. आर्थिक स्थिति सुधरेगी और कमाई के नए अवसर मिलेंगे. समूह गतिविधियों में शामिल होकर नए मित्र बनेंगे.

आपकी समझदारी और निर्णय क्षमता से करियर में प्रगति होगी. जीवनसाथी आपको स्पेशल महसूस करवाएगा और आपसी विश्वास बढ़ेगा.

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और तांबे का सिक्का पानी में डालें.

कन्या राशि (Virgo Horoscope)

मानसिक दबाव के बावजूद आज आप जीवन का आनंद लेंगे. आर्थिक मामलों में संयम रखें और लालच से बचें. परिवार के साथ सुखद और रोमांटिक शाम बिताने का अवसर मिलेगा. मित्र या रिश्तेदार घर आ सकते हैं. प्रिय व्यक्ति आपकी खुशी के लिए कुछ खास करेगा. महिलाएं आज घरेलू कार्य निपटाकर टीवी या मोबाइल पर मनोरंजन का आनंद लेंगी.

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: हल्का हरा
  • उपाय: माता दुर्गा को इत्र और मीठे पान का भोग लगाएं.

तुला राशि (Libra Horoscope)

आज दिन अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा. भाई-बहनों के सहयोग से कोई जरूरी काम पूरा होगा. मित्रों से उम्मीद से अधिक सहयोग मिलेगा. हालांकि आप अपने विचार साबित करने के लिए साथी से बहस कर सकते हैं, इसलिए संयम रखें.

जिम्मेदारियां पूरी करेंगे और काम समय पर निपटाने में सफल रहेंगे. परिवार में किसी बच्चे या बुजुर्ग की तबीयत पर ध्यान देना होगा.

  • शुभ अंक: 4
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करें और गाय को गुड़ खिलाएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)

परिवार में अच्छा तालमेल रहेगा और बच्चों के साथ आनंदपूर्ण समय बीतेगा. धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग ले सकते हैं. कारोबार में लाभ के योग हैं. माता की सेहत को लेकर चिंता रहेगी, इसलिए ध्यान रखें.

जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और घर की व्यवस्था बेहतर बनेगी. आज घर की कुछ जरूरी चीजों की खरीदारी भी संभव है.

  • शुभ अंक: 8
  • शुभ रंग: गहरा लाल
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और बेलपत्र अर्पित करें.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope)

आज आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा और लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे. दोपहर के बाद आर्थिक लाभ के संकेत हैं. दोस्तों से मुलाकात का अवसर मिलेगा और पुरानी यादें ताज़ा होंगी.

आपकी कुशलता देखकर अन्य लोग प्रभावित होंगे. आज आप भीड़-भाड़ से दूर शांत वातावरण में समय बिताना चाहेंगे. जीवनसाथी को खुश करने के लिए सरप्राइज प्लान करेंगे.

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करें और केले का दान करें.

मकर राशि (Capricorn Horoscope)

आज आर्थिक मामलों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे. खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और निवेश के नए अवसरों पर विचार करेंगे. संपत्ति से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. परिवार और जीवनसाथी का साथ भाग्यवृद्धि करेगा.

शाम को बाहर घूमने या खाने-पीने का कार्यक्रम बन सकता है. प्रेम जीवन में संवेदनशीलता बनाए रखें, वरना कहासुनी हो सकती है.

  • शुभ अंक: 10
  • शुभ रंग: स्लेटी
  • उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और काले तिल दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

आपकी झुंझलाहट आज धीरे-धीरे खत्म होगी और मन को शांति मिलेगी. धन हानि या चोरी की संभावना है, इसलिए सावधान रहें. परिवार के साथ सुकून भरा दिन बिताएंगे. जीवनसाथी से तकरार संभव है, इसलिए संवाद में मधुरता रखें.

व्यापार में पुराने निवेश से नुकसान हो सकता है. जीवनसाथी कोई सुंदर उपहार दे सकता है, जिससे मन प्रसन्न होगा.

  • शुभ अंक: 11
  • शुभ रंग: बैंगनी
  • उपाय: भगवान शनि के मंदिर में नीले फूल चढ़ाएं.

मीन राशि (Pisces Horoscope)

भाग्य का साथ मिलेगा और रोमांस के लिए दिन अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. बड़ों से सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा. खर्चे बने रहेंगे, इसलिए बचत पर ध्यान दें.

किसी नजदीकी रिश्तेदार से सुखद समाचार मिलेगा. स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें और दिनचर्या संतुलित रखें.

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: हल्का नीला
  • उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और तुलसी का दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 16 Oct 2025 01:00 PM (IST)
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
