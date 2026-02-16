हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 17 February 2026: वृष और धनु राशि वालों को मिल सकते हैं नौकरी के नए अवसर, पढ़ें अपनी राशि का भविष्य

Kal Ka Rashifal 17 February 2026: वृष और धनु राशि वालों को मिल सकते हैं नौकरी के नए अवसर, पढ़ें अपनी राशि का भविष्य

Kal Ka Rashifal 17 February 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Feb 2026 01:04 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: भविष्यवक्ता: डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) शनिवार, 17 फरवरी 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज कुछ राशियों को धन लाभ होगा, तो कुछ को सेहत का ध्यान रखना होगा. आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि 

मेष राशि मन आत्मविश्वास से भर जायेंगे. आपका मन प्रसन्न रहेगा. व्यापार जगत में परेशानियां आ सकती हैं. इसमें अधिक मेहनत लगेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें. लागत बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. काफी प्रयास के बावजूद सफलता की संभावना नहीं है. काम बहुत ज्यादा रहेगा. लाभप्रदता बढ़ेगी. दूर की यात्रा कर सकेंगे..

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि पढ़ने में रुचि होगी. शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे. वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी. अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. किसी पुराने मित्र का आगमन हो सकता है. धैर्यशीलता कम होगी. अपनी सेहत का ख्याल रखना. मन में शांति और प्रसन्नता की अनुभूति होगी. माता का सानिध्य एवं सहयोग मिलेगा. सुविधाएं बढ़ेंगी. कोई भी संपत्ति पैसा कमाने का जरिया बन सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • शुभ रंग: क्रीम
  • उपाय: सफेद मिठाई किसी कन्या को दें.

मिथुन राशि अकारण क्रोध और वाद-विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं. किसी मित्र की सहायता से आप अधिक आय उत्पन्न करने का साधन बन सकते हैं. अच्छी शारीरिक स्थिति में रहें. हालाँकि मानसिक शांति रहेगी, लेकिन ख़र्चों की अधिकता से चिंता रहेगी. आप मानसिक परेशानियों से परेशान हो सकते हैं. स्वाभाविक चिड़चिड़ाहट होगी. वाहन रखरखाव की लागत बढ़ सकती है. शिक्षा संबंधी कार्यों में रुकावट आ सकती है. मन में प्रसन्नता रहेगी..

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी की पूजा करें.

कर्क राशि

कर्क राशि संयमित रहें. अनावश्यक क्रोध को रोकें. शैक्षणिक कार्य में सफलता प्राप्त होगी. कार्यस्थल बदल रहा है, साथ ही नौकरियाँ भी. इसमें अधिक मेहनत लगेगी. मानसिक चुनौतियाँ हो सकती हैं. धर्म भक्ति की भावना जगाएगा. अतीत से कोई व्यक्ति आ सकता है. भोजन अधिक ध्यान आकर्षित करेगा. वस्त्र का उपहार संभव है. लागत बढ़ने वाली है. जीवनसाथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा.. 

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

सिंह राशि

सिंह राशि आपका मन प्रसन्न रहेगा. सुख निर्माण में प्रगति होगी. आपका परिवार आपके लिए मौजूद रहेगा. धर्म से जुड़े कार्य परिवार के रूप में किये जा सकते हैं. आप धैर्य खो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रह सकती हैं. निराशा एवं असन्तोष की भावना से तनाव का वातावरण निर्मित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. मित्रों का सहयोग मिलने वाला है. शैक्षिक प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • शुभ रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

कन्या राशि आत्मविश्वास भरपूर रहेगा. कार्यों में अधिकारी सहयोग करेंगे. आगे का मार्ग प्रशस्त होगा. आय में वृद्धि होगी. आमद बढ़ेगी. अति उत्साही होने से बचें. जनता की संगीत और कला में अधिक रुचि हो सकती है. नौकरी बदलने की संभावना है. वैकल्पिक रूप से, स्थान बदल सकता है. अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. निवेश के लिए कुछ भी उपलब्ध है. भाईयों के बीच मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.. 

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • शुभ रंग: हल्का हरा
  • उपाय: तुलसी के पौधे में दीप जलाएं.

तुला राशि

तुला राशि क्रोध की अधिकता संभव है. अपने पिता के स्वास्थ्य का ख़्याल रखें. किसी मित्र के सहयोग से व्यवसाय में बदलाव आ सकता है. मेहनत अधिक रहेगी. इससे अधिक पैसा आएगा. संयमित रहें. जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. अधिक लोग भौतिक चीज़ों का आनंद लेंगे. पारिवारिक छुट्टियों के लिए उपयुक्त है. जीवन जीना संघर्षपूर्ण हो सकता है. अपने काम के प्रति अधिकारियों का नजरिया अलग-अलग हो सकता है.. 

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • उपाय: लक्ष्मी जी की पूजा करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि मन में आशा और निराशा दोनों रह सकती हैं. वाणी का स्वर मधुर होगा. किसी मित्र की सहायता से व्यावसायिक अवसर मिलना संभव है. आय में वृद्धि होगी. अपना स्वास्थ्य बनाए रखें. आशा और निराशा दोनों मन में रहेंगी. व्यवसाय में चीज़ें जटिल हो सकती हैं. भाई-बहन हैं जो उनका समर्थन करेंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. संपत्ति में निवेश कर सकते हैं. अपना स्वास्थ्य बनाए रखें. रिश्तों में मधुरता आएगी.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • शुभ रंग: मैरून
  • उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

धनु राशि

धनु राशि मन शांति और संतुष्ट रहेगा. छोटे बच्चों का सुख बढ़ेगा. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. वाहन की कीमत बढ़ सकती है. मित्रों का सहयोग मिलेगा. लागत बढ़ने वाली है. आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी. प्रकृति स्वयं जिद्दी होगी. जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है. खान-पान के मामले में सावधानी बरतें. पेट विकार की संभावना है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. बच्चे को कष्ट होगा.. 

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि

मकर राशि संगीत या कला के प्रति रुझान बढ़ सकता है. धार्मिक क्षेत्र के कार्य में व्यस्तता रहेगी. परिवार के साथ किसी पूजा स्थल पर जा सकते हैं. अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मानसिक तनाव अवश्यंभावी है. भाइयों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. छोटे बच्चों का सुख बढ़ेगा. मानसिक शांति रहेगी. आत्मविश्वास में कमी संभव है. मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा. किसी मित्र के सहयोग से धन लाभ संभव है.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें.

कुंभ राशि

कुम्भ राशि अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल सकारात्मक सोचने में करेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी. आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका रहन-सहन थोड़ा अस्त-व्यस्त हो सकता है. सुनिश्चित करें कि आप अपने स्कूल के काम पर ध्यान केंद्रित करें. शांत रहने की कोशिश करें और ज़्यादा गुस्सा न करें. जब आप दूसरों से बात करें तो निष्पक्ष रहने का प्रयास करें और अतिवादी न बनें. किसी दोस्त की मदद से आपको पैसे कमाने के नए तरीके मिल सकते हैं. आप अधिक पैसा कमाएंगे. आपकी माँ बेहतर महसूस करने लगेंगी. आपकी दिनचर्या थोड़ी अस्त-व्यस्त हो सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • शुभ रंग: आसमानी
  • उपाय: हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं.

मीन राशि

मीन राशि कभी-कभी आप वास्तव में आश्वस्त महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपका मन चिंतित भी महसूस कर सकता है. यदि आपके परिवार में समस्याएँ चल रही हैं, तो इससे आप परेशान हो सकते हैं. अपना ख्याल रखना और स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण है. आपको अधिक पैसा खर्च करना पड़ सकता है. कभी-कभी नकारात्मक विचार आपको उदास कर सकते हैं. आपको कुछ ऐसे मित्र मिल सकते हैं जिन्हें आपने काफी समय से नहीं देखा है. आप वास्तव में स्वादिष्ट भोजन खाने का आनंद ले सकते हैं. यदि आपके पास नौकरी के लिए साक्षात्कार हैं, तो आप वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं. लेकिन ज्यादा चिंता करना भी ठीक नहीं है क्योंकि यह आपको बीमार बना सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: गाय को गुड़ और चना खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 16 Feb 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow's Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Tarique Rahman Swearing-in Ceremony: बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
राजस्थान
राजस्थान के भिवाड़ी में आग ने लील ली 8 जिंदगियां, फैक्ट्री में भीषण आग के बाद मचा कोहराम
राजस्थान के भिवाड़ी में आग ने लील ली 8 जिंदगियां, फैक्ट्री में भीषण आग के बाद मचा कोहराम
विश्व
सफेद चमगादड़ जैसा दिखने वाला B-21 बॉम्बर क्या है? इसके बिना चीन को मात नहीं दे पाएगा अमेरिका, चौंकाने वाला खुलासा
सफेद चमगादड़ जैसा दिखने वाला B-21 बॉम्बर क्या है? इसके बिना चीन को मात नहीं दे पाएगा अमेरिका
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bhiwadi Fire Breaking: भिवाड़ी में फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, सबकुछ जलकर खाक! | Rajasthan
UP Election 2027: यूपी में Asaduddin Owaisi की एंट्री से किसको ज्यादा नुकसान-किसे फायदा? की एंट्री!
Top Headlines: अभी की बड़ी खबरें | T20 World Cup 2026 | RSS | PM Modi | Lalu Yadav | Salman Khan
T20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप तीसरी जीत के साथ टीम इंडिया ने सुपर 8 में बनाई जगह | IND Vs Pak
T20 World Cup 2026: शानदार जीत के बाद PM Modi ने टीम इंडिया को दी बधाई | Team India | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Tarique Rahman Swearing-in Ceremony: बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
बांग्लादेश में 'रहमान राज', कल शपथ ग्रहण समारोह, नई कैबिनेट का इकलौता हिंदू कौन? जिसकी चर्चा
राजस्थान
राजस्थान के भिवाड़ी में आग ने लील ली 8 जिंदगियां, फैक्ट्री में भीषण आग के बाद मचा कोहराम
राजस्थान के भिवाड़ी में आग ने लील ली 8 जिंदगियां, फैक्ट्री में भीषण आग के बाद मचा कोहराम
विश्व
सफेद चमगादड़ जैसा दिखने वाला B-21 बॉम्बर क्या है? इसके बिना चीन को मात नहीं दे पाएगा अमेरिका, चौंकाने वाला खुलासा
सफेद चमगादड़ जैसा दिखने वाला B-21 बॉम्बर क्या है? इसके बिना चीन को मात नहीं दे पाएगा अमेरिका
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
Sunday Box office: संडे को 'ओ रोमियो' ने काटा बवाल, 'बॉर्डर 2'-'मर्दानी 3' का भी दिखा जलवा, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
संडे को 'ओ रोमियो' ने काटा बवाल, जानें- 'बॉर्डर 2'-'मर्दानी 3' सहित बाकी फिल्मों का हाल
पंजाब
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इन जातियों को साधने की तैयारी में AAP! बन सकते हैं दो डिप्टी सीएम
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इन जातियों को साधने की तैयारी में AAP! बन सकते हैं दो डिप्टी सीएम
यूटिलिटी
चारधाम यात्रा पर जाने का बना रहे हैं प्लान, यहां देख लें ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरा प्रोसेस
चारधाम यात्रा पर जाने का बना रहे हैं प्लान, यहां देख लें ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरा प्रोसेस
हेल्थ
Guava Side Effects: कुछ लोगों को दिक्कत क्यों देता है अमरूद, जानें किन 4 लोगों को इसे खाने से करना चाहिए परहेज?
कुछ लोगों को दिक्कत क्यों देता है अमरूद, जानें किन 4 लोगों को इसे खाने से करना चाहिए परहेज?
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget