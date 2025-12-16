मेष राशि

आज का दिन लाभ देने वाला है. इस राशि के लोगों को आज धन की प्राप्ति हो सकती है. महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है. उन्हें अपने ननिहाल या मायके की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है. आज आपके विचारों को ऑफिस में सीनियर्स की तरफ से पॉजिटिव रिसपॉन्स मिलेगा. भविष्य के लिए लिया गया कोई निर्णय आगे चलकर कारगर साबित होगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.

वृष राशि

आज का दिन बेहतरीन रहेगा. कोई मित्र या रिश्तेदार आपसे मिलने घर आ सकता है. किसी अनजान व्यक्ति से सतर्क रहने की आवश्यकता है. इच्छाओं की पूर्ति के योग हैं. धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. जॉब सर्च करने वालों को मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिल सकता है. लवमेट के लिए दिन अच्छा है. स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज का दिन लाभदायक रहेगा. करीबी लोग अचानक गिफ्ट देकर चकित कर सकते हैं. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी. शाम का समय बच्चों के साथ व्यतीत करेंगे. बिजनेस में सोच-समझकर लिया गया फैसला लाभ देगा. छात्रों के लिए दिन अच्छा है. नवविवाहित दंपत्ति एक-दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन आपकी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है. लोगों के बीच अच्छी छवि बनाने का मौका मिलेगा. विरोधी दूर रहेंगे. दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बन सकता है. नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं. व्यापार में अच्छा लाभ होने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

भाग्यशाली अंक: 2

2 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि

आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आएगा, विशेषकर व्यवसाय से जुड़े मामलों में. जीवन में खुशियों की वृद्धि होगी. एकाधिक स्रोतों से आय बढ़ेगी. आपकी तरक्की से घरवाले गर्व महसूस करेंगे. मन में नए विचार आएंगे और घर के सुख-सौभाग्य में वृद्धि होगी.

भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन मिला-जुला रहेगा. किसी काम को पूरा करने के लिए नए तरीकों पर विचार करेंगे. नए वाहन का सुख मिल सकता है. जीवनसाथी और माता-पिता का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे. ऑफिस में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जा सकता है.

भाग्यशाली अंक: 4

4 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

तुला राशि

आज का दिन अच्छा रहेगा. शासन-सत्ता का लाभ मिलेगा और प्रभाव में वृद्धि होगी. संतान की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा. व्यापार में दोगुनी वृद्धि के योग हैं. घर में किसी परिवर्तन का निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल है. भाई के साथ विचार-विमर्श होगा.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: नीला

नीला उपाय: देवी दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन बढ़िया रहेगा. व्यापार में रुकी योजनाएं शुरू होने से व्यस्तता बढ़ेगी. कोई कार्य योजना सफल होगी. विवाह संबंधी बात फाइनल हो सकती है. वेब डिजाइनिंग से जुड़े लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बैंक कर्मचारियों का मनपसंद स्थान पर ट्रांसफर हो सकता है.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: मरून

मरून उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा. छात्रों को काम टालने से बचना चाहिए. नए विषयों में रुचि बढ़ेगी और गुरुजनों का सहयोग मिलेगा. मित्रों की सहायता से आय के नए साधन मिलेंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि

आज का दिन ठीक रहेगा. बेवजह की उलझनों से दूर रहकर किसी धार्मिक स्थल पर समय बिताएंगे. यात्रा के योग हैं और यात्रा सुखद रहेगी. पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा. लवमेट के लिए दिन अच्छा है. छात्रों को सफलता के योग हैं.

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: काला

काला उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि

आज का दिन अनुकूल रहेगा. किसी काम को लेकर उत्साह बना रहेगा और कार्य समय पर पूरा होगा. आय के नए स्रोत बढ़ेंगे. कला और साहित्य में रुचि रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन शानदार रहेगा. बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहेंगे.

भाग्यशाली अंक: 4

4 भाग्यशाली रंग: आसमानी

आसमानी उपाय: जरूरतमंद को काले तिल दान करें.

मीन राशि

आज का दिन बदलाव से भरा रहेगा. पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है. परिवार के साथ किसी धार्मिक समारोह में शामिल होंगे. वाणी में मधुरता रहेगी. राजनीति में सफलता मिलेगी और सभा को संबोधित करने का अवसर मिलेगा. व्यापार में रोज की अपेक्षा अधिक मुनाफा होगा.

भाग्यशाली अंक: 7

7 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी को जल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.