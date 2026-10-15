Kal Ka Rashifal, 16 October 2026 (कल का राशिफल): शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए शारदीय नवरात्र के पावन पर्व (मां कात्यायनी पूजन / षष्ठी तिथि) और ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि देर रात 29:55:57 (अगले दिन तड़के 05:55:57) बजे तक प्रभावी रहेगी. वहीं ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 06:48:02 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात मूल नक्षत्र का आरंभ होगा.

करण की बात करें तो शाम 04:39:48 (16:39:48) बजे तक कौलव करण और उसके बाद देर रात 29:55:57 बजे तक तैतिल करण रहेगा. इसके साथ ही रात 10:05:31 (22:05:31) बजे तक अत्यंत शुभकारी शोभन योग का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद अतिगण्ड योग बनेगा.

शुक्रवार का दिन धन व वैभव की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी और महिषासुरमर्दिनी मां कात्यायनी की आराधना का पावन अवसर है. षष्ठी तिथि और शोभन योग के शुभ प्रभाव से मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि के जातकों को कानूनी मामलों में विजय, डूबे हुए धन की वापसी, नए घर की डील फाइनल होने और दीर्घकालिक व्यापारिक योजनाओं में बड़ी सफलता मिलने के मजबूत योग हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 16 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार, मां कात्यायनी पूजा)

तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष षष्ठी (देर रात 29:55:57 बजे तक), तत्पश्चात सप्तमी

आश्विन शुक्ल पक्ष षष्ठी (देर रात 29:55:57 बजे तक), तत्पश्चात सप्तमी नक्षत्र: ज्येष्ठा नक्षत्र (सुबह 06:48:02 बजे तक), तत्पश्चात मूल

ज्येष्ठा नक्षत्र (सुबह 06:48:02 बजे तक), तत्पश्चात मूल करण: कौलव (शाम 16:39:48 बजे तक), तत्पश्चात तैतिल (देर रात 29:55:57 बजे तक)

कौलव (शाम 16:39:48 बजे तक), तत्पश्चात तैतिल (देर रात 29:55:57 बजे तक) पक्ष: शुक्ल पक्ष

शुक्ल पक्ष योग: शोभन योग (रात 22:05:31 बजे तक), तत्पश्चात अतिगण्ड

शोभन योग (रात 22:05:31 बजे तक), तत्पश्चात अतिगण्ड वार: शुक्रवार (मां लक्ष्मी व मां कात्यायनी की आराधना का दिन)

1. मेष राशि (Aries)

Business (व्यापार): व्यावसायिक गतिविधियों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. किसी भी विवाद की स्थिति में धैर्य बनाए रखें. कार्यप्रणाली में बिना मांगे किसी को सलाह न दें.

Career (करियर व शिक्षा): कोई पुराना कानूनी मामला या विभागीय विवाद सुलझता दिख रहा है, जिसमें फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): धार्मिक कार्यों में खूब मन लगेगा. परिवार में किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है, लेकिन बातचीत में शब्दों का चयन सोच-विचारकर करें.

Finance (आर्थिक स्थिति): कानूनी मामलों में राहत मिलने से आर्थिक नुकसान टलेगा. वित्तीय स्थिति स्थिर बनी रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से प्रसन्नता और सकारात्मकता महसूस करेंगे.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: लाल

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): नए काम की तैयारी में जमकर मेहनत करनी होगी. आत्मविश्वास को मजबूत रखकर काम में जुटेंगे तो व्यावसायिक लक्ष्य आसानी से पूरे होंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र की पुरानी चिंताएं समाप्त होंगी. संतान की पढ़ाई-लिखाई को लेकर शिक्षकों से बातचीत करना समस्याओं को हल करेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा जिससे मन का तनाव दूर होगा. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. नए प्रोजेक्ट्स के लिए की गई तैयारी भविष्य में अच्छा वित्तीय लाभ देगी.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने से शारीरिक स्फूर्ति में इजाफा होगा.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: सफेद

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): डूबा हुआ या लंबे समय से फंसा हुआ धन वापस मिलने की मजबूत संभावना है, जिससे व्यापार में नई पूंजी का प्रवाह होगा.

Career (करियर व शिक्षा): संतान के करियर को लेकर चल रही चिंताएं दूर होंगी. सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने से आपकी सार्वजनिक छवि और साख निखरेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा. हालांकि अपनी किसी बात से भाई-बहनों के बीच विवाद न पनपने दें, वाणी में शालीनता रखें.

Finance (आर्थिक स्थिति): डूबा हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति को बड़ा संबल मिलेगा. बजट संतुलित रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): वाहन चलाते समय विशेष सावधानी और समझदारी बरतें, चोट-चपेट से सतर्क रहें.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: हरा

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): बिजनेस में कुछ आवश्यक बदलाव कर सकते हैं, जो आगे चलकर काफी लाभकारी सिद्ध होंगे. सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाने में सफल रहेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): बैंकिंग और वित्त क्षेत्र से जुड़े लोग किसी अच्छी निवेश स्कीम में योजना बना सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सोच-समझकर फैसले लें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में सुख-शांति रहेगी. परिजनों के साथ मिलकर घरेलू बजट पर चर्चा करना हितकर रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): खर्चे अधिक और आमदनी सीमित रह सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं और सख्त बजट बनाकर चलें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति के लिए योग व ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: दूधिया सफेद

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): लंबे समय से रुके हुए व्यावसायिक काम गति पकड़ेंगे और पूरे होंगे. काम के सिलसिले में अचानक किसी लाभदायक यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है. ऑफिस में आसपास सक्रिय गुप्त विरोधियों से सतर्क रहकर अपने काम पर फोकस बनाए रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी की ओर से कोई सुखद सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. दान-धर्म और परोपकार के कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. धार्मिक और सामाजिक सेवा कार्यों पर धन व्यय हो सकता है.

Health (स्वास्थ्य): यात्रा के दौरान खानपान का ध्यान रखें. स्वास्थ्य सामान्य और ऊर्जावान रहेगा.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: सुनहरा

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो परिजनों के साथ-साथ किसी अनुभवी बाहरी विशेषज्ञ से भी राय लें. फिजूल समय बर्बाद न करें.

Career (करियर व शिक्षा): बाकी दिनों की तुलना में दिन अच्छा रहेगा लेकिन झगड़े-झंझटों से पूरी तरह दूर रहें. दूसरों को बिना मांगे सलाह देने से बचें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में तालमेल बना रहेगा. अपनों के साथ समय बिताना मानसिक शांति और सुकून देगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): धन खर्च करते समय समझदारी दिखाएं. गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखना आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है.

Health (स्वास्थ्य): अनावश्यक वाद-विवाद से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए शांत और संतुलित रहें.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: गहरा हरा

7. तुला राशि (Libra)

Business (व्यापार): नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने का सपना साकार हो सकता है, जिसकी डील कल फाइनल होने के प्रबल योग हैं. जिस काम में संशय हो, उसमें आगे न बढ़ें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर काम के प्रति एकाग्रता रखें; पुरानी गलती को लेकर अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. संयम से काम लें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दिन मौज-मस्ती और घूमने-फिरने में बीतेगा. दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): नया मकान या भूमि खरीदने में बड़ा वित्तीय लेन-देन हो सकता है, जिससे आपकी संपत्ति में इजाफा होगा.

Health (स्वास्थ्य): अधिक घूमने-फिरने और भागदौड़ के चलते शारीरिक कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त आराम लें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: क्रीम

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): व्यापारिक और आधिकारिक कार्यों के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ सकता है. यह यात्रा नए व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगी.

Career (करियर व शिक्षा): संतान के करियर को लेकर कोई भी निर्णय बहुत सोच-समझकर और अनुभवी लोगों से चर्चा करके ही लें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): अपने व्यवहार में बदलाव लाएं; बेवजह क्रोध करने की आदत परिजनों और मित्रों को परेशान कर सकती है. दोस्तों के साथ पार्टी की योजना बन सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय स्थिति मध्यम रहेगी. यात्रा और पारिवारिक मनोरंजन पर कुछ धन खर्च हो सकता है.

Health (स्वास्थ्य): कोई पुराना रोग दोबारा उभरने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और चिंता बढ़ सकती है, तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: मैरून

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): कार्यों को केवल भाग्य के भरोसे न छोड़ें, कर्म और कड़ी मेहनत से ही काम पूरे होंगे. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद से दूरी बनाकर रखें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में बेवजह की उलझनों से बचें. मेहनत के बल पर ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): लव पार्टनर से ऐसी कोई बात न कहें जिससे उनका दिल दुखे और रिश्ते में दूरियां आएं. दूर रहने वाले परिजन की याद आ सकती है. कोई सरप्राइज मिलने से मन प्रसन्न होगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर बनी रहेगी. अनावश्यक लेन-देन से बचें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव से बचें. सकारात्मक विचारों को अपनाएं और दिनचर्या व्यवस्थित रखें.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: पीला

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): व्यावसायिक मामलों में पूरी सतर्कता बरतें, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की आशंका बन रही है. अपने कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें.

Career (करियर व शिक्षा): संतान की ओर से कोई उत्साहवर्धक और अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में एकाग्रता से काम निपटाएं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी. लव लाइफ में छोटी-मोटी बात को लेकर खटपट से बचें. ससुराल पक्ष से किसी भी तरह का धन लेन-देन करने से बचें, रिश्ते बिगड़ सकते हैं.

Finance (आर्थिक स्थिति): ससुराल पक्ष के साथ पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें. वित्तीय सतर्कता से किसी बड़े धोखे से बचेंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक भटकाव से बचने के लिए ध्यान का सहारा लें.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: नीला

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): किसी के बहकावे में आकर कोई नया निवेश न करें. मेहनत के बल पर अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे और प्रतिद्वंद्वी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे.

Career (करियर व शिक्षा): आप काम से जी नहीं चुराएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में उच्च मुकाम हासिल होगा. संतान की पढ़ाई-लिखाई को लेकर मन में नया जोश रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक मामलों को धैर्य और संयम से सुलझाएं. बातचीत में ध्यान रखें कि आपकी किसी बात से पिताजी का मन आहत न हो.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति मेहनत के अनुपात में मजबूत होगी. जोखिम भरे निवेश से खुद को सुरक्षित रखें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पूरे जोश और ऊर्जा के साथ दिनभर सक्रिय रहेंगे.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: आसमानी

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): दीर्घकालिक योजनाओं को गति मिलने से व्यवसाय में एक बड़ी और मजबूत पहचान बनेगी. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और अटके प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे.

Career (करियर व शिक्षा): करियर से संबंधित कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें. कार्यस्थल पर किसी से भी वाद-विवाद में न पड़ना आपके हित में रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में किसी सदस्य की ओर से अचानक कोई मनपसंद सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. परिजनों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने और दीर्घकालिक व्यापारिक योजनाओं से धन लाभ के बेहतरीन योग हैं.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. मानसिक शांति और पारिवारिक सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: केसरिया

FAQs

16 अक्टूबर 2026 शुक्रवार को किन राशियों को डूबा हुआ धन और कानूनी राहत मिलेगी?

मिथुन और मेष राशि के जातकों को शोभन योग के प्रभाव से पुराना डूबा हुआ धन वापस मिलने और कानूनी विवादों में अपने पक्ष में फैसला आने के प्रबल योग हैं.

कल किन राशि वालों के लिए नया घर खरीदने और प्रॉपर्टी डील फाइनल होने के योग हैं?

तुला राशि के जातकों के लिए नया घर खरीदने का सपना पूरा होने और बड़ी प्रॉपर्टी डील फाइनल होने की संभावना सबसे अधिक है.

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