Kal Ka Rashifal, 15 September 2026 (कल का राशिफल): मंगलवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए पावन ऋषि पंचमी के साथ-साथ ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और नई ऊर्जा लेकर आ रहा है. कल सुबह 07:45 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद ऋषि पंचमी तिथि का आरंभ होगा. वहीं दोपहर 03:21 बजे तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात विशाखा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में संचरण करेंगे.

मंगलवार को संकटमोचन हनुमान जी की कृपा के साथ-साथ ऐन्द्र योग, बुधादित्य योग और विशिष्ट राशियों के लिए मालव्य व भद्र योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि के जातकों को कारोबार में भारी मुनाफा, कानूनी दांवपेच में विजय और नौकरी में बड़े पैकेज वाले ऑफर्स मिलने के मजबूत संकेत हैं.

आइए विस्तार से जानते हैं कल का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.

पंचांग (15 सितंबर 2026, मंगलवार, ऋषि पंचमी)

तिथि: भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी (सुबह 07:45 बजे तक), तत्पश्चात ऋषि पंचमी

भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी (सुबह 07:45 बजे तक), तत्पश्चात ऋषि पंचमी नक्षत्र: स्वाति नक्षत्र (दोपहर 03:21 बजे तक), तत्पश्चात विशाखा

स्वाति नक्षत्र (दोपहर 03:21 बजे तक), तत्पश्चात विशाखा चन्द्र राशि: तुला राशि

तुला राशि शुभ योग: ऐन्द्र योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन के लिए भद्र योग)

ऐन्द्र योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन के लिए भद्र योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक

दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक दिशाशूल: उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

Business (व्यापार): ऐन्द्र योग से विदेशी व्यापार की बाधाएं दूर होंगी और दोपहर बाद अप्रत्याशित खुशखबरी मिलेगी. सरकारी नीतियों को ध्यान में रखकर पुराने स्टॉक को निकालने पर जोर दें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में एकाग्रता और दक्षता से प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे. नौकरीपेशा जातक अपने काम के प्रति पूरी गंभीरता बनाए रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. लव लाइफ में साथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): ग्राहकों से मजबूत संबंधों के चलते लाभ बढ़ेगा. वित्तीय स्थिति नियंत्रण में रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मार्केटिंग से जुड़े लोग नियमित दिनचर्या का पालन कर ऊर्जावान बने रहेंगे.

लक्की कलर: पर्पल | लक्की नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 9

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): ऐन्द्र योग से कोर्ट-कचहरी और कानूनी दांवपेच में जीत हासिल होगी. बैंक से जुड़े कार्य समय पर निपटाएं ताकि आगामी त्योहारी लाभ उठा सकें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में चुस्ती-फुर्ती बनाए रखने से अधिकारियों के चहेते बनेंगे. टीम को भी सक्रिय रखने की आवश्यकता होगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): माता-पिता के सहयोग से लाभ और सुख-समृद्धि बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में सामान्य उतार-चढ़ाव आ सकते हैं.

Finance (आर्थिक स्थिति): आय के स्रोत स्थिर रहेंगे. नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपने वित्तीय लक्ष्यों पर टिके रहें.

Health (स्वास्थ्य): अत्यधिक परिश्रम या कसरत से पैरों में सूजन या दर्द हो सकता है, शरीर को विश्राम दें.

लक्की कलर: क्रीम | लक्की नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 7

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): ऐन्द्र योग के प्रभाव से आय और मान-प्रतिष्ठा में भारी उछाल आएगा. अनावश्यक मामलों में उलझने के बजाय प्राथमिक कार्यों पर ध्यान दें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व के दम पर अधिकारियों को प्रभावित करेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत बढ़ानी होगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): संतान की ओर से खुशखबरी मिलने से परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा. अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं.

Finance (आर्थिक स्थिति): मुनाफा बढ़ने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. व्यावसायिक लाइफलाइन पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति के लिए व्यर्थ की चिंताओं से बचें.

लक्की कलर: येलो | लक्की नंबर: 9 | अनलक्की नंबर: 4

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): जिस काम की पूरी जानकारी न हो उसमें पूंजी न फंसाएं. छोटी-छोटी बातों पर तनाव न लें, अन्यथा इसका असर व्यापारिक फैसलों पर पड़ेगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर असमंजस की स्थिति बन सकती है, सहकर्मियों से व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें. जल्दबाजी में निर्णय न लें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): ससुराल पक्ष से कोई चिंताजनक समाचार मिल सकता है. घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार रहें.

Finance (आर्थिक स्थिति): भूमि-वाहन के सुख में थोड़ी कमी या खर्चों की अधिकता रह सकती है. दान-पुण्य करने से बाधाएं शांत होंगी.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक उलझनों से शारीरिक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. सोच को सकारात्मक बनाए रखें.

लक्की कलर: पर्पल | लक्की नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 6

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से संपत्ति या लंबे समय से रुका हुआ सौदा हल होगा. लिक्विडिटी को देखते हुए बड़े निवेश को एक-दो दिन टालना सही रहेगा.

Career (करियर व शिक्षा): कड़ी मेहनत से दैनिक कार्य समय पर पूरे होंगे. ऑफिस में 'बेस्ट एम्प्लॉई' का सम्मान मिलने और प्रभाव बढ़ने के योग हैं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर के बुजुर्गों का मान-सम्मान बनाए रखें. मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक पक्ष सामान्य से बेहतर रहेगा. अपने आत्मबल और परिश्रम से आय के स्रोत बनाए रखेंगे.

Health (स्वास्थ्य): आलस्य का त्याग करें. योग और प्राणायाम से दिनभर ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा.

लक्की कलर: ऑरेंज | लक्की नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 4

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): संपर्कों को सक्रिय रखें, नए लाभदायक व्यावसायिक ऑफर्स मिल सकते हैं. कॉर्पोरेट मीटिंग्स में अपनी प्रस्तुति को बेहतर बनाएं.

Career (करियर व शिक्षा): वर्क-फ्रॉम-होम की तलाश कर रहे लोगों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी से शानदार ऑफर मिल सकता है. पूरा ध्यान लक्ष्यों पर रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): विवाह से जुड़ा निर्णय लेने से पहले साथी के साथ खुली चर्चा करें. घर में सुखद माहौल रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): पैतृक संपत्ति की देखभाल पर ध्यान दें. आय के नए अवसर बनेंगे, जिससे वित्तीय स्थिति स्थिर होगी.

Health (स्वास्थ्य): किसी की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अपने मानसिक स्वास्थ्य पर न पड़ने दें. प्रसन्न रहें.

लक्की कलर: नेवी ब्लू | लक्की नंबर: 3 | अनलक्की नंबर: 9

7. तुला राशि (Libra)

Business (व्यापार): ऐन्द्र योग से कारोबार में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे. बाजार की राजनीति से दूर रहकर अपने काम में लगे रहें.

Career (करियर व शिक्षा): लीडरशिप क्वालिटी के चलते किसी बड़ी टीम का हेड बनाया जा सकता है. मैनेजमेंट मीटिंग में आपके सुझाव सराहे जाएंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): शाम को परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा. कार्यस्थल पर किसी खास व्यक्ति के साथ मूवी या डिनर की योजना बन सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यावसायिक उपलब्धियों से आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. धार्मिक कार्यों में धन खर्च हो सकता है.

Health (स्वास्थ्य): आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. खेल व कला जगत से जुड़े लोग वरिष्ठों के अनुभवों से सीखें.

लक्की कलर: व्हाइट | लक्की नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 3

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): अंतिम समय में कोई बड़ी डील रद्द होने की आशंका है, इसलिए क्लाइंट्स के साथ संवाद में स्पष्टता रखें. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर व्यर्थ के विवादों से बचें. सहकर्मियों से कम्युनिकेशन गैप सुधारें, अन्यथा प्रोजेक्ट की डेडलाइन प्रभावित हो सकती है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिजनों के बीच बेहतर तालमेल से सकारात्मक माहौल रहेगा. दांपत्य जीवन में पुरानी बातों को पीछे छोड़ें.

Finance (आर्थिक स्थिति): अचानक होने वाले अप्रत्याशित खर्चों पर रोक लगाएं. आज की गई बचत भविष्य के लिए आवश्यक होगी.

Health (स्वास्थ्य): अभ्यास के दौरान खिलाड़ियों को चोट-चपेट से सतर्क रहने की सख्त जरूरत है.

लक्की कलर: पिंक | लक्की नंबर: 7 | अनलक्की नंबर: 8

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): ऐन्द्र योग से व्यावसायिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी. आक्रामक मार्केटिंग और ब्रांडिंग से प्रतिद्वंद्वी पीछे छूटेंगे. नई फ्रेंचाइजी शुरू करने के लिए दिन उत्तम है.

Career (करियर व शिक्षा): जॉब बदलने का विचार कर रहे लोगों को हाई-पैकेज वाला ऑफर लेटर मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी; माता-पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

Finance (आर्थिक स्थिति): शुभचिंतक के सहयोग से बड़ा आर्थिक लाभ होगा. आय के नए साधन बनेंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. प्रतियोगी छात्र परीक्षा निर्देशों का गंभीरता से पालन करें.

लक्की कलर: गोल्डन | लक्की नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 5

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): नया आउटलेट खोलने के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय सबसे शुभ है. सूझबूझ से जटिल व्यापारिक समस्याओं को सुलझा लेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में कठोर परिश्रम का सकारात्मक फल मिलेगा. सहकर्मियों के साथ शाम को पार्टी या चर्चा की रूपरेखा बन सकती है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): निकट संबंधियों के साथ समय बिताने से दूरियां कम होंगी. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): जनता से जुड़े कार्यों और व्यवसाय से अच्छा धन लाभ होगा. वित्तीय संतुलन बना रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): अधिक परिश्रम के कारण थकान रह सकती है, पर्याप्त नींद लें और खानपान सुधारें.

लक्की कलर: ब्राउन | लक्की नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 6

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): ऐन्द्र योग से पुराने निवेश से मल्टी-फोल्ड रिटर्न मिलेगा और नेट-वर्थ में बड़ा उछाल आएगा. नए कारोबारियों को फिजूलखर्ची रोकनी होगी.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में डेटा प्रेजेंटेशन और कार्यशैली को मिसाल के रूप में सराहा जाएगा. मार्केटिंग से जुड़े लोग आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी को भावनात्मक सहारा दें और उनकी बातों को सुनें. अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): अप्रत्याशित धन लाभ से बैंक बैलेंस बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नजर आएगी.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक रूप से तरोताजा रहेंगे. प्रतियोगी छात्रों की कोई पुरानी मनोकामना पूरी हो सकती है.

लक्की कलर: ग्रे | लक्की नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 4

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): बाजार में प्रतिस्पर्धियों से अपनी रणनीतियों को गुप्त रखें. आलस्य और लापरवाही के कारण बनते काम में रुकावट न आने दें.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में तकनीकी खराबी से डेटा लॉस होने की आशंका है, बैकअप अवश्य रखें. अधिकारियों से बातचीत में संयम बरतें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक मामलों को सुलझाते समय धैर्य रखें. प्रेम प्रसंगों को लेकर घर में चर्चा हो सकती है, स्थिति को शांति से संभालें.

Finance (आर्थिक स्थिति): ग्रह गोचर विपरीत होने से बड़े निवेश से बचें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा.

Health (स्वास्थ्य): अभ्यास के दौरान लगी पुरानी चोट को नजरअंदाज न करें, डॉक्टर की सलाह का पालन करें.

लक्की कलर: ग्रीन | लक्की नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 7

FAQs

15 सितंबर 2026 ऋषि पंचमी पर किन राशियों को ऐन्द्र योग से सबसे बड़ा धन लाभ होगा?

मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों को ऐन्द्र योग के शुभ प्रभाव से पुराने निवेश से भारी रिटर्न, नई फ्रेंचाइजी और करियर में हाई-पैकेज ऑफर के प्रबल योग हैं.

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