Kal Ka Rashifal, 15 October 2026 (कल का राशिफल): गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए शारदीय नवरात्र के पावन पर्व (मां स्कंदमाता पूजन) और ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल पूरे दिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रभावी रहेगी. वहीं पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन मंगल के स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे.

गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति, भगवान श्री हरि विष्णु और मां दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंदमाता की उपासना का पावन अवसर है. कल ग्रहों के शुभ संयोग से सौभाग्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को बिजनेस लोन की स्वीकृति, कार्यक्षेत्र में पदोन्नति, सरकारी जांच व मामलों में विजय और नए निवेश से भारी मुनाफे के मजबूत संकेत हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 14 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (15 अक्टूबर 2026, गुरुवार, मां स्कंदमाता पूजा)

तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पंचमी (पूरे दिन)

आश्विन शुक्ल पक्ष पंचमी (पूरे दिन) नक्षत्र: ज्येष्ठा नक्षत्र (पूरे दिन)

ज्येष्ठा नक्षत्र (पूरे दिन) चन्द्र राशि: वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि शुभ योग: सौभाग्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)

सौभाग्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक दिशाशूल: दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

1. मेष राशि (Aries)

Business (व्यापार): भारी प्रतिस्पर्धा के चलते कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रखना होगा. त्योहारी मांग के अनुसार गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दें, अन्यथा प्रतिस्पर्धी आगे निकल सकते हैं. बाजार के विवादों को शांति और धैर्य से सुलझाएं.

Career (करियर व शिक्षा): आलस्य और सुस्ती के कारण कार्यक्षेत्र में मंदी आ सकती है और हाथ आया अवसर निकल सकता है. सरकारी नौकरी वाले पब्लिक डीलिंग में विशेष सावधानी बरतें. काम का दबाव साथियों के साथ साझा करें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, हालांकि खुद के तनाव को घर पर हावी न होने दें. अपनों के साथ संयम से पेश आएं.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी. बाजार में चल रही अनिश्चितताओं के कारण अनावश्यक खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखें.

Health (स्वास्थ्य): काम के दबाव से मानसिक तनाव और शारीरिक थकान रह सकती है. छात्र, कलाकार व खिलाड़ी अपनी वास्तविक स्थिति का सही आकलन करें.

शुभ कलर: नेवी ब्लू | शुभ नंबर: 9 | अशुभ नंबर: 6

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): कारोबार में संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे. स्टाफ की सलाह पर भी ध्यान दें और काम का बोझ कम करने के लिए जिम्मेदारियां बांटें. कोई भरोसेमंद व्यक्ति धोखा दे सकता है, इसलिए सभी कार्य अपनी मौजूदगी में ही करवाएं.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में लंबे समय से आ रही रुकावटें दूर होंगी. त्योहारी सीजन में नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के शानदार मौके मिलेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर में पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा. माता-पिता के विश्वास से आपका आत्मबल बढ़ेगा. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापार में की गई मेहनत रंग लाएगी और कोई बड़ा आर्थिक लाभ हाथ लग सकता है. वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई में जुटे रहेंगे.

शुभ कलर: ब्राउन | शुभ नंबर: 4 | अशुभ नंबर: 3

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): सौभाग्य योग के प्रभाव से व्यापार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण और शुभ समाचार मिलेगा. त्योहारी सीजन में धन प्राप्ति के प्रयास सफल होंगे. यदि बिजनेस लोन या ऋण के लिए प्रयासरत हैं, तो पूर्ण सफलता मिलेगी.

Career (करियर व शिक्षा): वर्कप्लेस पर दिन सुखद और आनंददायक रहेगा. उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की खुलकर तारीफ होगी. युवाओं को करियर में बेहतरीन अवसर मिलेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी की सलाह से आर्थिक लाभ होगा. लव पार्टनर के साथ मन की बात साझा करने के अवसर मिलेंगे, जिससे संबंधों में मिठास बढ़ेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): लोन की स्वीकृति और व्यापारिक मुनाफे से आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल आएगा. संचित पूंजी में वृद्धि होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. खिलाड़ी अपने बढ़ते वजन और फिटनेस का विशेष ध्यान रखें तथा नियमित व्यायाम करें.

शुभ कलर: ऑरेंज | शुभ नंबर: 3 | अशुभ नंबर: 9

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): पब्लिक रिलेशंस को मजबूत बनाएं; किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में बड़ा मुनाफा दिलाएगी. व्यापारिक डील को लेकर लाभदायक यात्रा हो सकती है. किसी भी प्रकार के धोखे से सतर्क रहें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल की बाधाएं दूर होने से राहत मिलेगी. ऑफिस में काम का बोझ कम रहेगा जिससे मानसिक सुकून मिलेगा. मार्केटिंग वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे टारगेट पूरे करेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. लव पार्टनर की सेहत थोड़ी नरम रह सकती है, इसलिए उनका ख्याल रखें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय प्रोफाइल बेहतर बनी रहेगी. सूझबूझ और धैर्य से किए गए व्यापारिक सौदे आर्थिक लाभ देंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. छात्र सकारात्मक सोच के साथ अध्ययन का आनंद लेंगे.

शुभ कलर: पर्पल | शुभ नंबर: 7 | अशुभ नंबर: 4

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): त्योहारी सीजन पर व्यावसायिक यात्राओं को फिलहाल टालें और एक मजबूत टीम तैयार करने पर ध्यान दें. काम और फंड की व्यवस्था में थोड़ी अड़चन आ सकती है, निजी व्यस्तता के कारण व्यापार प्रभावित न होने दें.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में दिखावा करने वाले और भीतरघाती सहकर्मियों से पूरी तरह सतर्क रहें. अधिकारी आपके काम से असंतुष्ट हो सकते हैं. प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में शांति बनाए रखने के लिए मौन रहना ही बेहतर होगा. प्रेम संबंधों में थोड़ी उदासीनता रह सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): फंड की कमी या अप्रत्याशित खर्चों के कारण आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है. बड़े निवेश से बचें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव और असमंजस की स्थिति रह सकती है. छात्र लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास करें.

शुभ कलर: ब्लैक | शुभ नंबर: 1 | अशुभ नंबर: 5

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): ग्रहों की अनुकूल स्थिति से बड़े और आकर्षक ऑर्डर्स मिलेंगे. नया काम शुरू करने के लिए सुबह 07:00 से 08:00 या शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय अति उत्तम रहेगा. मेहनत का तुरंत प्रतिफल मिलेगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में शानदार परफॉर्मेंस रहेगी. काम को देखते हुए त्योहारी सीजन में पदोन्नति के योग बन सकते हैं. व्यक्तित्व के अनुशासन से सभी प्रभावित होंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन में बेहतरीन तालमेल बना रहेगा. धर्म-कर्म और पूजा-पाठ में रुचि बढ़ेगी. घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): लाभदायक व्यापारिक स्थितियों से आय में भारी वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष पहले से काफी मजबूत रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम और ऊर्जावान बना रहेगा. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी पूरे समर्पण से लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे.

शुभ कलर: सिल्वर | शुभ नंबर: 5 | अशुभ नंबर: 4

7. तुला राशि (Libra)

Business (व्यापार): कार्यस्थल पर कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे कारोबार में अच्छी ग्रोथ होगी. यदि लाइफ पार्टनर आपके बिजनेस में भागीदार हैं, तो बड़ा लाभ होगा. पैसों के लेन-देन में किसी को साथ रखें.

Career (करियर व शिक्षा): सौभाग्य योग से जॉब में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. मन में चल रहे नकारात्मक विचारों को दूर कर केवल काम पर फोकस करें. मार्केटिंग वाले प्रसन्न मन से काम निपटाएंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर में प्रेम, सौहार्द और हंसी-खुशी का वातावरण रहेगा. लव लाइफ में रोमांस भरपूर रहेगा और परिवार को समय देने से रिश्ते मजबूत होंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): आमदनी में अच्छी वृद्धि होगी, हालांकि लेन-देन में गलतफहमी से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सकारात्मक सोच से दिनभर ताजगी बनी रहेगी.

शुभ कलर: पिंक | शुभ नंबर: 1 | अशुभ नंबर: 7

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): सौभाग्य योग और अनुकूल ग्रह गोचर से व्यापारिक नेतृत्व और प्रबंधन उत्कृष्ट रहेगा. निवेश से जुड़ी जानकारियां जुटाने में समय लगाएं; नई जगह पैसा लगाना अत्यंत लाभदायक रहेगा.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस की जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे और नौकरी में कोई सकारात्मक समाचार सुनने को मिलेगा. कार्यस्थल पर किसी अनुचित प्रलोभन या लालच से खुद को दूर रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): प्रेम जीवन और पारिवारिक जीवन में बेहतरीन तालमेल रहेगा. प्रेम संबंध आगे बढ़कर परिणय सूत्र में बंधने की दिशा में बढ़ सकते हैं.

Finance (आर्थिक स्थिति): नए निवेश से दीर्घकालिक लाभ होगा. व्यापारिक कार्य समय पर पूरे होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. छात्र घर पर शांतिपूर्ण माहौल में अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे.

शुभ कलर: येलो | शुभ नंबर: 8 | अशुभ नंबर: 4

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): बेहतर मुनाफे के लिए अधिक पसीना बहाना होगा और स्मार्ट वर्क अपनाना होगा. अपनी प्रतिभा के अनुरूप बाजार में साख बनाने के लिए अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में अत्यधिक कार्यभार का सामना करना पड़ेगा. नौकरीपेशा लोग नकारात्मक विचारों का त्याग करें. मार्केटिंग वालों का बाजार में किसी से वाद-विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दिनभर मानसिक तनाव और चिंता रह सकती है. पार्टनर का कोई संदेश मन को दुखी कर सकता है, इसलिए बातचीत में धैर्य बनाए रखें.

Finance (आर्थिक स्थिति): खर्चों की अधिकता से बजट पर दबाव रहेगा. किसी भी प्रकार के नए या जोखिम भरे सौदों से दूरी बनाए रखें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव से सिरदर्द या थकान हो सकती है. दिनचर्या में विश्राम को अवश्य स्थान दें.

शुभ कलर: ऑरेंज | शुभ नंबर: 7 | अशुभ नंबर: 5

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): बिजनेस में स्थितियां सामान्य रहेंगी. धार्मिक व्यस्तता के कारण व्यापार पर थोड़ा कम ध्यान दे पाएंगे. विनम्र स्वभाव से बाजार में आपकी साख और गुडविल मजबूत होगी.

Career (करियर व शिक्षा): विभागीय जांच (डिपार्टमेंटल इंक्वायरी) या सरकारी मामलों का नतीजा आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है. सौभाग्य योग से अधिकारियों के साथ मीटिंग बेहद सफल रहेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार और जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा जिससे जीवन की कठिन परिस्थितियां भी आसान लगेंगी. घरेलू माहौल शांत और सुखद रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): सरकारी व कानूनी अड़चनें दूर होने से आर्थिक रास्ते खुलेंगे. वित्तीय स्थिति संतुलित और सुरक्षित बनी रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने पिछले प्रयासों के शानदार परिणामों का इंतजार करेंगे.

शुभ कलर: व्हाइट | शुभ नंबर: 3 | अशुभ नंबर: 7

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): गैर-जरूरी खर्चों पर तुरंत रोक लगाएं ताकि वित्तीय संतुलन बना रहे. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में थोड़े नुकसान की आशंका है, लेकिन वैकल्पिक रास्ते से भरपाई कर लेंगे. कोई मनपसंद ऑर्डर मिल सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिससे पुरानी परेशानियां समाप्त होंगी. किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अनुभव शानदार रहेगा. मार्केटिंग वालों का किसी मित्र से मिलकर मूड फ्रेश होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): प्रेम संबंध परिवार के सामने उजागर हो सकते हैं, जिससे कुछ असहज स्थिति बन सकती है. सूझबूझ और शांति से बात संभालें.

Finance (आर्थिक स्थिति): मेहनत के अनुरूप आर्थिक लाभ मिलेगा, लेकिन आय-व्यय का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. प्रतियोगी छात्रों की मेहनत परीक्षा में सफलता दिलाएगी.

शुभ कलर: क्रीम | शुभ नंबर: 2 | अशुभ नंबर: 1

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रोडक्शन बढ़ाने और व्यवस्था दुरुस्त करने से आय के साधन बढ़ेंगे. बिजनेस मीटिंग्स में पारदर्शिता रखें ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी न हो. पैतृक जिम्मेदारियां संभालेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): सौभाग्य योग बनने से नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिलने के मजबूत योग हैं. अपने खास हुनर को निखारने से कार्यस्थल पर एक अलग पहचान बनेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): संतान की चिंता के बीच कोई शुभ समाचार मिलने से मन को शांति मिलेगी. प्रेम संबंधों में नया उत्साह और आकर्षण बढ़ेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): प्रोडक्शन में तेजी और संभावित प्रमोशन से आर्थिक लाभ में बड़ा उछाल आएगा. वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. छात्र अपनी पसंद के विषयों पर मजबूत पकड़ बनाएंगे.

शुभ कलर: गोल्डन | शुभ नंबर: 8 | अशुभ नंबर: 4

FAQs

15 अक्टूबर 2026 गुरुवार को किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ और बिजनेस लोन में सफलता मिलेगी?

मिथुन, कन्या, वृश्चिक और तुला राशि के जातकों को सौभाग्य योग के प्रभाव से बिजनेस लोन की स्वीकृति, नए निवेश से बड़ा रिटर्न, त्योहारी सीजन में बड़े ऑर्डर्स और बंपर मुनाफे के योग हैं.

कल किन राशि वालों को प्रमोशन और सरकारी मामलों में बड़ी जीत मिलेगी?

मकर राशि के जातकों को किसी विभागीय जांच या सरकारी मामले में जीत मिलेगी, जबकि कन्या और मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन व पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.