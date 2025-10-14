हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kal Ka Rashifal: 15 अक्टूबर 2025 बुधवार का राशिफल सौभाग्य और सफलता का दिन, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे

Kal Ka Rashifal: 15 अक्टूबर 2025 बुधवार का राशिफल सौभाग्य और सफलता का दिन, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे

Kal Ka Rashifal 15 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: 15 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन शानदार रहने वाला है. आप उत्साह से भरे रहेंगे और नए अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार रहेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. परिवारवालों के साथ हंसी-खुशी समय बीतेगा. वकालत से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. कोई करीबी आज आपकी मदद मांग सकता है. छात्रों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं.

वृष राशि

आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. पहले किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. बिज़नेसमैन को थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी लेकिन परिणाम अनुकूल रहेंगे. परिवार के साथ समय बितेगा. छात्रों को नया सीखने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. लवमेट्स एक-दूसरे से दिल की बात साझा करेंगे. व्यापार में नई योजना लाभ देगी.

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: देवी लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.

मिथुन राशि

आज दिन सामान्य रहेगा. ऑफिस में थोड़ी रुकावट आ सकती है पर सहकर्मी सहयोग देंगे. जीवनसाथी का साथ मिलेगा. साझेदारी में किए कार्य लाभदायक रहेंगे. भावनाओं में उतार-चढ़ाव रहेगा लेकिन आप दिन को बेहतरीन बनाने में सफल होंगे. प्रॉपर्टी संबंधी लाभ के योग बन रहे हैं.

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और उनका ध्यान करें.

कर्क राशि

आज का दिन अनुकूल रहेगा. जरूरी कार्यों में सफलता मिलेगी. नया बिजनेस शुरू करने से पहले थोड़ा रुकें. वकील आज पुराने केस की स्टडी करेंगे. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. महिलाएं आज राहत महसूस करेंगी. बच्चों की मदद से कार्य आसान होंगे.

  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: चांदी जैसा सफेद
  • उपाय: मां दुर्गा को दूध से बनी मिठाई चढ़ाएं.

सिंह राशि

आज का दिन बेहतरीन रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य समय से पहले पूरे होंगे. छात्रों को कम मेहनत में सफलता मिलेगी. नवविवाहित जीवनसाथी की भावनाएं समझेंगे. व्यापार में आ रही रुकावटों से राहत मिलेगी. लवमेट्स के लिए समय शुभ है.

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें और लाल फूल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा. कोई मित्र आपके कार्य में मदद करेगा. धार्मिक कार्यों में मन लगेगा. व्यापार को आगे बढ़ाने के नए विचार आएंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं.

तुला राशि

आज समझदारी से किए कार्य आपको सफलता देंगे. कारोबार में उन्नति होगी और धनलाभ के योग हैं. छात्रों को गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा. लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपके पास आएंगे. दांपत्य जीवन आनंदमय रहेगा.

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • उपाय: मां सरस्वती की आराधना करें और सफेद वस्त्र धारण करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन मिला-जुला रहेगा. कुछ लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जरूरत के वक्त मदद भी मिलेगी. परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा. अचानक धन लाभ के योग हैं. छात्रों के लिए दिन शानदार रहेगा.

  • शुभ अंक: 8
  • शुभ रंग: मरून
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.

धनु राशि

आज का दिन उत्तम रहेगा. बैंकिंग कार्यों में सावधानी रखें. विवाहित जीवन में विश्वास बनाए रखें. मेडिकल स्टूडेंट्स को नया अनुभव मिलेगा. वेब-डिज़ाइनर्स के लिए दिन शानदार रहेगा. व्यापार में मुनाफे के योग हैं.

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करें.

मकर राशि

आज व्यस्तता भरा दिन रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में सफल रहेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. छात्रों को पढ़ाई में बाधाओं से मुक्ति मिलेगी. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

  • शुभ अंक: 4
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें और गरीबों को दान दें.

कुंभ राशि

आज का दिन शानदार रहेगा. व्यापार में लाभ और कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी. कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. दांपत्य जीवन और प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा. बॉस आपकी तारीफ करेंगे.

  • शुभ अंक: 11
  • शुभ रंग: बैंगनी
  • उपाय: शनिवार के दिन काले तिल दान करें और शनि स्तोत्र का पाठ करें.

मीन राशि

आज सकारात्मक सोच रखें. भविष्य के लिए योजनाएं बनाएंगे जिसमें परिवार का सहयोग मिलेगा. छात्रों को नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए. मैकेनिकल क्षेत्र के लोग किसी अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर पा सकते हैं. लवमेट्स एक-दूसरे का सम्मान करेंगे.

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: आसमानी नीला
  • उपाय: विष्णु मंदिर में नारियल चढ़ाएं और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 14 Oct 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
