हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 15 January 2026: जानें मेष से मीन तक, किस राशि की किस्मत चमकेगी और किन्हें रहना होगा सावधान

Kal Ka Rashifal 15 January 2026: जानें मेष से मीन तक, किस राशि की किस्मत चमकेगी और किन्हें रहना होगा सावधान

Kal Ka Rashifal 13 January 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 14 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 15 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. लंबे समय बाद किसी परिजन से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. घूमने-फिरने की योजना बनेगी, लेकिन ससुराल पक्ष से जुड़ा कोई लेन-देन नुकसानदायक हो सकता है. बैंकिंग या निवेश से जुड़े लोग किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले पूरा विश्लेषण करें. पारिवारिक मामलों में लापरवाही बिल्कुल न करें और मन में किसी तरह का भ्रम न पालें.

भाग्यशाली अंक: 1
शुभ रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें.

वृषभ राशि

आज संपत्ति से जुड़े मामलों में सतर्कता जरूरी है. मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन विरोधी भी सक्रिय रहेंगे. किसी को नीचा दिखाने की कोशिश आपके लिए उलटी पड़ सकती है. धन निवेश में जल्दबाजी न करें, खासकर प्रॉपर्टी से जुड़ी डील नुकसान दे सकती है. अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ना ही सही रणनीति रहेगी.

भाग्यशाली अंक: 6
शुभ रंग: सफेद
उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज आपको मेहनत और अनुशासन के साथ काम करना होगा. दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा, लेकिन लक्ष्य से भटकना नुकसानदेह हो सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए. वाहन खराबी से खर्च बढ़ सकता है. सरकारी मामलों में विशेषज्ञ की सलाह लेना समझदारी रहेगी.

भाग्यशाली अंक: 5
शुभ रंग: हरा
उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें.

कर्क राशि

आज आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण जरूरी है. कानूनी मामलों में उलझने से बचें. उधार चुकाने का दबाव रहेगा. पिता से जुड़ी कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें लापरवाही भारी पड़ सकती है. धैर्य और समझदारी से काम लें.

भाग्यशाली अंक: 2
शुभ रंग: सफेद
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि

आज हर फैसला सोच-समझकर लें. जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है. माता की सेहत को लेकर भागदौड़ और खर्च बढ़ सकता है. समय प्रबंधन बेहतर रखें, तभी दिन संतुलित रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 9
शुभ रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज चुनौतियाँ रहेंगी, लेकिन सीखने के मौके भी मिलेंगे. बिना मांगे सलाह देना विवाद बढ़ा सकता है. संतान से जुड़ा कोई खर्च संभव है. उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में लापरवाही बिल्कुल न करें.

भाग्यशाली अंक: 5
शुभ रंग: हल्का हरा
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

तुला राशि

आज ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन जोखिम लेने से बचें. कार्यक्षेत्र में विवाद से दूर रहें. बैंकिंग या निवेश से जुड़ी अच्छी जानकारी मिल सकती है. जीवनसाथी से सरप्राइज मिल सकता है. जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना जरूरी होगा.

भाग्यशाली अंक: 6
शुभ रंग: गुलाबी
उपाय: माता लक्ष्मी का ध्यान करें.

वृश्चिक राशि

कामकाज में आज सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. अहंकार से बचें और खान-पान पर ध्यान दें. परिवार से जुड़ी कोई शुभ सूचना मन प्रसन्न करेगी.

भाग्यशाली अंक: 8
शुभ रंग: लाल
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

धन से जुड़े फैसलों में आज लापरवाही भारी पड़ सकती है. किसी के दबाव में आकर निर्णय न लें. संतान को जिम्मेदारी देना फायदेमंद रहेगा. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम से माहौल खुशनुमा रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 3
शुभ रंग: पीला
उपाय: बृहस्पति मंत्र का जप करें.

मकर राशि

आज सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. अधूरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. नया प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार बनेगा. किसी जरूरी जानकारी को साझा करने से बचें. पुरानी गलती से सीख लेना आगे फायदा देगा.

भाग्यशाली अंक: 4
शुभ रंग: नीला
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

आज मिला-जुला दिन रहेगा. छोटे लाभ के अवसर हाथ से न जाने दें. खान-पान में लापरवाही आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों नुकसान दे सकती है. छात्रों को पढ़ाई में अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.

भाग्यशाली अंक: 8
शुभ रंग: नीला
उपाय: शनि मंत्र का जप करें.

मीन राशि

आज भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचें. जल्दबाजी और विवाद दोनों नुकसानदायक हैं. कारोबार में कोई भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है. एक साथ कई काम आने से तनाव बढ़ेगा, इसलिए प्राथमिकता तय करें.

भाग्यशाली अंक: 7
शुभ रंग: पीला
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 14 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow's Horoscope

Frequently Asked Questions

सिंह राशि वालों को 15 जनवरी 2026 को कैसा फैसला लेना चाहिए?

हर फैसला सोच-समझकर लें, जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. माता की सेहत को लेकर भागदौड़ और खर्च बढ़ सकता है. समय प्रबंधन बेहतर रखें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
क्रिकेट
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
टेलीविजन
नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस 'मां-बेटी' की जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
नुपुर और स्टेबिन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: India का Healthcare Crossroads ,1.9% GDP से 2.5% तक का सफ़र | Paisa Live
Lalit Prabhakar, Anant V Joshi और Harsh Mayar ने बताया क्यों देखनी चाहिए फिल्म One Two Cha Cha Chaa
DA 58% पर अटका, लेकिन 8th CPC दे सकता है Biggest Pay Jump| Paisa Live
आधुनिक Indian Army की ताकत देख कांप उठेगा चीन-पाकिस्तान ! | Indian Army | Breaking
Iran Protest :Trump ने तैयार कर लिया ईरान की बर्बादी का पूरा प्लान, मीटिंग में हो गई हमले की तैयारी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
ट्रंप को ईरान पर सख्ती करवाने वाला इरफान सुल्तानी कौन? खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप, मिलेगी दर्दनाक सजा
क्रिकेट
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
BCB ने किया कंफर्म, ICC ने भारत के बाहर मैच शिफ्ट करने से कर दिया इनकार; जानें अब क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
श्रीराम के बाद अब हनुमान भी हुए 'PDA भाई', अखिलेश यादव के सांसद बोले- 'बजरंगबली और हमारे विचार एक'
टेलीविजन
नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस 'मां-बेटी' की जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
नुपुर और स्टेबिन के रिसेप्शन में इन टीवी सेलेब्स ने जमाया रंग, इस जोड़ी ने बटोरी लाइमलाइट
इंडिया
पोंगल त्योहार क्या होता है? PM मोदी ने केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचकर मनाया, बोले- 'तमिल दुनिया की प्राचीन सभ्यता'
पोंगल त्योहार क्या होता है? PM मोदी ने केंद्रीय मंत्री के घर पहुंचकर मनाया, बोले- 'तमिल दुनिया की प्राचीन सभ्यता'
इंडिया
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'बस समाज की सहमति...', इन्फैंट्री में महिलाओं की एंट्री को लेकर सेना अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
लोहड़ी-संक्रांति से लेकर पोंगल तक... हर राज्य में अलग-अलग क्यों हैं फसलों से जुड़े त्योहार के नाम?
लोहड़ी-संक्रांति से लेकर पोंगल तक... हर राज्य में अलग-अलग क्यों हैं फसलों से जुड़े त्योहार के नाम?
यूटिलिटी
अब कब आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा? BMC चुनाव की वजह से लगी है रोक
अब कब आएगा लाडकी बहिन योजना का पैसा? BMC चुनाव की वजह से लगी है रोक
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget