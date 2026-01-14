हर फैसला सोच-समझकर लें, जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. माता की सेहत को लेकर भागदौड़ और खर्च बढ़ सकता है. समय प्रबंधन बेहतर रखें.
Kal Ka Rashifal 15 January 2026: जानें मेष से मीन तक, किस राशि की किस्मत चमकेगी और किन्हें रहना होगा सावधान
Kal Ka Rashifal 13 January 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.
Kal Ka Rashifal: 15 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-
मेष राशि
आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. लंबे समय बाद किसी परिजन से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. घूमने-फिरने की योजना बनेगी, लेकिन ससुराल पक्ष से जुड़ा कोई लेन-देन नुकसानदायक हो सकता है. बैंकिंग या निवेश से जुड़े लोग किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले पूरा विश्लेषण करें. पारिवारिक मामलों में लापरवाही बिल्कुल न करें और मन में किसी तरह का भ्रम न पालें.
भाग्यशाली अंक: 1
शुभ रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें.
वृषभ राशि
आज संपत्ति से जुड़े मामलों में सतर्कता जरूरी है. मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन विरोधी भी सक्रिय रहेंगे. किसी को नीचा दिखाने की कोशिश आपके लिए उलटी पड़ सकती है. धन निवेश में जल्दबाजी न करें, खासकर प्रॉपर्टी से जुड़ी डील नुकसान दे सकती है. अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ना ही सही रणनीति रहेगी.
भाग्यशाली अंक: 6
शुभ रंग: सफेद
उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
मिथुन राशि
आज आपको मेहनत और अनुशासन के साथ काम करना होगा. दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा, लेकिन लक्ष्य से भटकना नुकसानदेह हो सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए. वाहन खराबी से खर्च बढ़ सकता है. सरकारी मामलों में विशेषज्ञ की सलाह लेना समझदारी रहेगी.
भाग्यशाली अंक: 5
शुभ रंग: हरा
उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें.
कर्क राशि
आज आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण जरूरी है. कानूनी मामलों में उलझने से बचें. उधार चुकाने का दबाव रहेगा. पिता से जुड़ी कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें लापरवाही भारी पड़ सकती है. धैर्य और समझदारी से काम लें.
भाग्यशाली अंक: 2
शुभ रंग: सफेद
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.
सिंह राशि
आज हर फैसला सोच-समझकर लें. जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है. माता की सेहत को लेकर भागदौड़ और खर्च बढ़ सकता है. समय प्रबंधन बेहतर रखें, तभी दिन संतुलित रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 9
शुभ रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.
कन्या राशि
आज चुनौतियाँ रहेंगी, लेकिन सीखने के मौके भी मिलेंगे. बिना मांगे सलाह देना विवाद बढ़ा सकता है. संतान से जुड़ा कोई खर्च संभव है. उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में लापरवाही बिल्कुल न करें.
भाग्यशाली अंक: 5
शुभ रंग: हल्का हरा
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.
तुला राशि
आज ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन जोखिम लेने से बचें. कार्यक्षेत्र में विवाद से दूर रहें. बैंकिंग या निवेश से जुड़ी अच्छी जानकारी मिल सकती है. जीवनसाथी से सरप्राइज मिल सकता है. जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना जरूरी होगा.
भाग्यशाली अंक: 6
शुभ रंग: गुलाबी
उपाय: माता लक्ष्मी का ध्यान करें.
वृश्चिक राशि
कामकाज में आज सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. अहंकार से बचें और खान-पान पर ध्यान दें. परिवार से जुड़ी कोई शुभ सूचना मन प्रसन्न करेगी.
भाग्यशाली अंक: 8
शुभ रंग: लाल
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.
धनु राशि
धन से जुड़े फैसलों में आज लापरवाही भारी पड़ सकती है. किसी के दबाव में आकर निर्णय न लें. संतान को जिम्मेदारी देना फायदेमंद रहेगा. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम से माहौल खुशनुमा रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 3
शुभ रंग: पीला
उपाय: बृहस्पति मंत्र का जप करें.
मकर राशि
आज सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. अधूरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. नया प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार बनेगा. किसी जरूरी जानकारी को साझा करने से बचें. पुरानी गलती से सीख लेना आगे फायदा देगा.
भाग्यशाली अंक: 4
शुभ रंग: नीला
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं.
कुंभ राशि
आज मिला-जुला दिन रहेगा. छोटे लाभ के अवसर हाथ से न जाने दें. खान-पान में लापरवाही आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों नुकसान दे सकती है. छात्रों को पढ़ाई में अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.
भाग्यशाली अंक: 8
शुभ रंग: नीला
उपाय: शनि मंत्र का जप करें.
मीन राशि
आज भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचें. जल्दबाजी और विवाद दोनों नुकसानदायक हैं. कारोबार में कोई भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है. एक साथ कई काम आने से तनाव बढ़ेगा, इसलिए प्राथमिकता तय करें.
भाग्यशाली अंक: 7
शुभ रंग: पीला
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
सिंह राशि वालों को 15 जनवरी 2026 को कैसा फैसला लेना चाहिए?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL