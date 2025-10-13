Kal Ka Rashifal: 14 अक्टूबर 2025 मंगलवार को खुलेंगे भाग्य के दरवाज़े, सिंह-कर्क को सफलता के संकेत, मीन-वृष रहें सतर्क
Kal Ka Rashifal 14 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.
Kal Ka Rashifal: 14 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-
मेष राशि
मन का होना भी अच्छा, मन का न होना भी अच्छा. यदि अब तक मनमाफिक कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ तो परेशान मत हों, अब समय बेहतर आ गया है. युवा लव लाइफ में इमोशन से बचें. हो सकता है कि शुक्र व मंगल आपको प्यार में अधिक समय दें, लेकिन आपका करियर भी महत्वपूर्ण है. ऑफिस में क्रोध पर संयम रखें.
- शुभ अंक: 3
- शुभ रंग: लाल
- उपाय: भगवान शिव की उपासना करें और बेलपत्र अर्पित करें.
वृष राशि
आज का दिन सफलताओं से भरा रहेगा. बहुत ज्यादा भाग-दौड़ से बचें, ध्यान व योग करें. किसी नजदीकी रिश्तेदार से विवाद की संभावना है, वाणी पर संयम रखें. शुक्र प्रेम संबंधों में मधुरता देगा. जॉब में किसी विशेष प्रोजेक्ट को सफल करने पर ध्यान दें. स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: गुलाबी
- उपाय: तिल का दान करें और हनुमान जी की पूजा करें.
मिथुन राशि
आज का दिन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. करियर को लेकर मन प्रसन्न रहेगा. कोई रुका हुआ सरकारी कार्य पूर्ण होगा. पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. लव लाइफ अच्छी रहेगी, पर भावनात्मक आवेग से बचें. मन को स्थिर करने के लिए ध्यान करें.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं.
कर्क राशि
मित्रों संग कहीं घूमने जा सकते हैं. जॉब में मेहनत के बावजूद सफलता न मिलना निराश कर सकता है. रियल एस्टेट या शेयर में निवेश भविष्य में लाभ देगा. लव लाइफ में तनाव आ सकता है, लेकिन विश्वास बनाए रखें.
- शुभ अंक: 2
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: भगवान शिव को दूध से जलाभिषेक करें.
सिंह राशि
आप भाग्यशाली हैं. किसी भी कार्य में सफलता स्वतः मिलती है. कन्या या तुला राशि के मित्र का सहयोग मिलेगा. लव लाइफ बेहतर रहेगी, लंबी ड्राइव पर जा सकते हैं. ऊर्जा का सही उपयोग करें.
- शुभ अंक: 1
- शुभ रंग: सुनहरा
- उपाय: जरूरतमंद को अन्न दान करें.
कन्या राशि
आज आप बहुत व्यस्त रहेंगे. पारिवारिक व सामाजिक दायित्व निभाएंगे. आपकी आकर्षक वाणी लोगों को प्रभावित करेगी. आकस्मिक धन लाभ संभव है. छात्रों को सफलता मिलेगी. जॉब में अधिकारियों का सहयोग रहेगा.
- शुभ अंक: 4
- शुभ रंग: आसमानी
- उपाय: तिल और चावल का दान करें.
तुला राशि
व्यवसाय में नए प्रोजेक्ट लाभ देंगे. जॉब में तनाव छोड़ें. आज घूमने का दिन है. लव लाइफ सुंदर रहेगी. खानपान में लापरवाही न करें.
- शुभ अंक: 7
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: धार्मिक पुस्तकों का दान करें.
वृश्चिक राशि
मित्रों संग पिकनिक का आयोजन होगा. मन प्रसन्न रहेगा. जॉब की चिंताओं का समाधान होगा. लव लाइफ बेहतर रहेगी.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: गहरा लाल
- उपाय: विष्णु जी के मंदिर जाकर चार परिक्रमा करें.
धनु राशि
धन का अनावश्यक व्यय रोकेँ. वित्तीय असंतुलन परेशान कर सकता है. बिजनेस सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य में स्किन प्रॉब्लम आ सकती है.
- शुभ अंक: 8
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: तुलसी को जल दें और तुलसी पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित करें.
मकर राशि
घर में धार्मिक माहौल रहेगा. आप ऊर्जावान हैं और सकारात्मक सोच से जीवन को सही दिशा देंगे. जो कार्य मन मना करे, उसे न करें.
- शुभ अंक: 10
- शुभ रंग: काला
- उपाय: श्री गणपति जी को दूर्वा अर्पित करें और काले वस्त्र का दान करें.
कुंभ राशि
व्यवसाय में कार्यभार बढ़ेगा. जॉब के कुछ कार्य घर से पूरे होंगे. मानसिक तनाव रह सकता है. लव लाइफ में संतुलन रहेगा.
- शुभ अंक: 11
- शुभ रंग: बैंगनी
- उपाय: शिवलिंग पर जल व बेलपत्र अर्पित करें.
मीन राशि
व्यवसाय अब सही दिशा में जाएगा. लव लाइफ में हल्का तनाव रहेगा. जॉब में टीम का सहयोग मिलेगा. पिता के आशीर्वाद से सफलता मिलेगी.
- शुभ अंक: 12
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: श्रीकृष्ण मंदिर जाएं और धार्मिक पुस्तक दान करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL