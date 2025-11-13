तुला राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में मतभेद संभव हैं, इसलिए सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है।
Kal Ka Rashifal: 14 नवंबर 2025 को इन राशियों की चमकेगी किस्मत! जानें करियर, धन और स्वास्थ्य का हाल
Kal Ka Rashifal 14 November 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल...
Kal Ka Rashifal: 14 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-
मेष राशि
आज का दिन आपके लिए प्रगति लेकर आएगा. कई कामों में सफलता मिलेगी जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. कारोबार में मेहनत से लाभ होगा और आय में वृद्धि होगी. दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, जीवनसाथी को कोई तोहफा दे सकते हैं. लव लाइफ में रिश्ता मजबूत होगा.
- भाग्यशाली अंक: 3
- शुभ रंग: लाल
- उपाय: हनुमान मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाएं.
वृषभ राशि
दिन अच्छा रहेगा. निजी और प्रोफेशनल जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और यात्रा के योग बन सकते हैं. लव लाइफ में पार्टनर का साथ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
- भाग्यशाली अंक: 6
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं.
मिथुन राशि
आज का दिन अनुकूल रहेगा. इनकम में वृद्धि होगी और अटका हुआ पैसा मिल सकता है. व्यापार में थोड़ी सावधानी बरतें. नौकरीपेशा लोग अपने कार्य से संतुष्ट रहेंगे. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य रहेगा.
- भाग्यशाली अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
कर्क राशि
आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. पुराने काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार और प्रियजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा. लव लाइफ में सकारात्मक बदलाव आएगा.
- भाग्यशाली अंक: 2
- शुभ रंग: सिल्वर
- उपाय: दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें.
सिंह राशि
दिन उत्साहपूर्ण रहेगा. काम में सफलता और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक जीवन में सुख रहेगा. लव लाइफ में हल्का तनाव संभव है, धैर्य रखें. स्वास्थ्य में सुधार होगा.
- भाग्यशाली अंक: 1
- शुभ रंग: सुनहरा
- उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
कन्या राशि
आज का दिन सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. घरेलू खर्चे बढ़ेंगे लेकिन कार्य में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा.
- भाग्यशाली अंक: 7
- शुभ रंग: आसमानी
- उपाय: हरी मूंग का दान करें.
तुला राशि
आपके लिए दिन मध्यम रहेगा. कामकाज में सुधार होगा और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी. खर्चे नियंत्रित रहेंगे. वैवाहिक जीवन में मतभेद संभव हैं लेकिन लव लाइफ खुशहाल रहेगी.
- भाग्यशाली अंक: 9
- शुभ रंग: गुलाबी
- उपाय: माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें.
वृश्चिक राशि
दिन शानदार रहेगा. काम में नई शुरुआत करेंगे और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे. दांपत्य जीवन में प्रेम रहेगा और लव लाइफ में खुशखबरी मिलेगी.
- भाग्यशाली अंक: 8
- शुभ रंग: मरून
- उपाय: विष्णु जी को तुलसी दल चढ़ाएं.
धनु राशि
आज आपका दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी. व्यापारियों को लाभ होगा. दांपत्य जीवन में तनाव खत्म होगा. लव लाइफ में थोड़ी बहस संभव है.
- भाग्यशाली अंक: 4
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं.
मकर राशि
दिन मिश्रित परिणाम वाला रहेगा. काम पर ध्यान दें और समय बर्बाद न करें. व्यापार में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. कार्यक्षेत्र में सराहना मिलेगी. छोटी बातों को लेकर तनाव न लें. परिवार में अनुशासन बनाए रखें.
- भाग्यशाली अंक: 10
- शुभ रंग: ग्रे
- उपाय: शनि मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें.
कुंभ राशि
दिन खुशियों से भरा रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. खर्चे थोड़े बढ़ेंगे पर इनकम स्थिर रहेगी. लव लाइफ में उतार-चढ़ाव संभव है. परिवार में किसी नए मेहमान के आने की खुशी रहेगी. भाई-बहनों के साथ पुराने झगड़े खत्म होंगे. मित्रों के साथ घूमने जाने की योजना बन सकती है.
- भाग्यशाली अंक: 11
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: गरीबों को नीले वस्त्र दान करें.
मीन राशि
दिन अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों के लिए शुभ समय है. परीक्षा परिणाम अनुकूल आएंगे. सरकारी नौकरी वालों को लाभ मिलेगा. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं. सामाजिक कार्यों में भाग लेने से सम्मान बढ़ेगा. मां से मतभेद से बचें.
- भाग्यशाली अंक: 12
- शुभ रंग: हल्का हरा
- उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
