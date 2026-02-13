हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 14 February 2026: वृष और धनु राशि वालों को मिल सकते हैं नौकरी के नए अवसर, पढ़ें अपनी राशि का भविष्य

Kal Ka Rashifal 14 February 2026: वृष और धनु राशि वालों को मिल सकते हैं नौकरी के नए अवसर, पढ़ें अपनी राशि का भविष्य

Kal Ka Rashifal 14 February 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Feb 2026 01:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: भविष्यवक्ता: डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) शनिवार, 14 फरवरी 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज कुछ राशियों को धन लाभ होगा, तो कुछ को सेहत का ध्यान रखना होगा. आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि 

आज का दिन आपके लिए चिंताग्रस्त रहने वाला है। आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी टेंशन में रहेंगे, लेकिन आप अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें। आपको जीवनसाथी के स्वास्थ्य की ओर भी पूरा ध्यान देना होगा। एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ेगी। आप अपने बिजनेस के कामों में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। किसी नई संपत्ति की खरीदारी करने की आप योजना बनाएंगे।

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने के लिए रहेगा। आप अपने कामों से अपने बॉस को काफी खुश रखेंगे। आपके ज्ञान में वृद्धि होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको किसी भूमि और वाहन की खरीदारी करना अच्छा रहेगा। आप अपने कामों को कल पर टालने से बचें। आपने यदि नौकरी को लेकर कहीं इंटरव्यू दिया था, तो वहां से आपको कोई कॉल आ सकती है। आपका कोई पुराना रोग उभरने से आपकी टेंशन बढ़ेगी।

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • शुभ रंग: क्रीम
  • उपाय: सफेद मिठाई किसी कन्या को दें.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी, तो वह आपको मिल सकती हैं। आप किसी दूसरे के मामले में ज्यादा ना बोले। आप अपने किसी मित्र के लिए कुछ रूपयों का इंतजाम करेंगे। आपकी आय बढ़ने से आपका प्रोत्साहन और बढ़ेगा। आपके कामों के लिए आप अपने बॉस से शाबाशी मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अपने प्रयासों को तेज करना होगा।

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी की पूजा करें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए जमीन-जायदाद से संबंधित मामले में अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। विदेश से व्यापार कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपना ध्यान जरूरी कामों में लगाएं। किसी की कहीसुनी बातों पर आप भरोसा ना करें। आप किसी नए घर की खरीदारी के लिए कोई लोन अप्लाई कर सकते हैं।

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए कानूनी मामले में अच्छा रहने वाला है। आप अपने मन में किसी के प्रति नकारात्मक विचारों को न रखें। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। जीवनसाथी का आपको भरपूर मात्रा में सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को किसी नए काम को करने का मौका मिल सकता है। आपको पढ़ाई-लिखाई में एकाग्र होकर जुटना होगा। जीवनसाथी को करियर में अच्छी सफलता मिलेगी, उन्हें कहीं बाहर नौकरी मिल सकती है।

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • शुभ रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज आप अपने कामो में कोई बदलाव न करें। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग आप थोड़ा सोच समझकर करें। सरकारी योजनाओं का आपको पूरा लाभ मिलेगा। व्यवसाय कर रहे लोग कुछ अच्छा करने के लिए बिजनेस में अत्यधिक धन लगा सकते हैं। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर कार्य करने होंगे। अपने घर के रिनोवेशन के बारे में भी आप प्लानिंग करेंगे। माता-पिता की सेवा के लिए भी कुछ समय निकालेंगे।

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • शुभ रंग: हल्का हरा
  • उपाय: तुलसी के पौधे में दीप जलाएं.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए सोच समझकर कामों को करने के लिए रहेगा। कारोबार में आप कुछ परिवार में किसी सदस्य का रिटायरमेंट होने से किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन होगा। जीवनसाथी की आपको कोई बात बुरी लग सकती है।  आपको अपनी वाणी की सौम्यता को बनाए रखना होगा। कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। आपको प्रमोशन मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है।

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • उपाय: लक्ष्मी जी की पूजा करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। आपकी कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। आप दबाव में आकर किसी काम को हां ना करें। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी, तो वह आपको मिल सकती हैं। किसी यात्रा पर जाने की आप तैयारी करेंगे। आपका ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से चल रही अनबन भी दूर होगी। भाई बहनों से आपकी खूब पटेगी।

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • शुभ रंग: मैरून
  • उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

धनु राशि

आज का दिन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहेगा और कोई नई नौकरी का ऑफर आ सकता है। आप दोस्तों के साथ रहकर भी कुछ खोए खोए रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती हैं। सरकारी योजनाओं का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपकी संतान को परीक्षा में यदि कुछ समस्या थी, तो आप उन्हें भी दूर करने की कोशिश करेंगे। परिवार में आप लोगों की भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे।

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि

आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। बिजनेस में आपकी कोई डील यदि अटकी हुई थी, तो वह फाइनल हो सकती है, जो आपको खुशी रहेगी। किसी नई प्रॉपर्टी की आप खरीदारी करेंगे। आपको जीवनसाथी से मिलजुलकर कोई इंवेस्टमेंट का प्लान बनाना होगा। आपके कुछ नया करने की कोशिश रंग लाएगी। विद्यार्थियों का पठन-पाठन में खूब मन लगेगा। आपको वाहनों का प्रयोग थोड़ा सावधान रहकर करना होगा।

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें.

कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिए राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए रहेगा। आपको कुछ नए संपर्कों से लाभ लेकर मिलेगा। आपको बिजनेस में कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद ही अच्छी सफलता मिलेगी। आपको अपने जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। प्रेम- सहयोग की भावना आपके मन में रहेगी। आप यदि ससुराल पक्ष की किसी व्यक्ति से बातचीत करें, तो आप कोई भी ऐसी बात ना बोले, जो उन्हें बुरी लगेगी।

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • शुभ रंग: आसमानी
  • उपाय: हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है, लेकिन आप किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय ना लें। आपको अपने खर्चों को लेकर योजना बनाकर चलने की आवश्यकता है। आप अपनी शौक मौज की चीजों पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। संतान के लिए आप कोई नया वाहन लेकर आ सकते हैं। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए आप परिवार के सदस्यों से सोच विचार कर सकते है।

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: गाय को गुड़ और चना खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 13 Feb 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow's Horoscope

Frequently Asked Questions

14 फरवरी 2026 का राशिफल किन राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा?

14 फरवरी 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुछ राशियों को धन लाभ होगा, तो कुछ को सेहत का ध्यान रखना होगा।

मेष राशि वालों को कल किस बात की चिंता रहेगी?

मेष राशि वालों को बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता रहेगी। साथ ही उन्हें जीवनसाथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा।

वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन कैसा रहेगा?

वृषभ राशि वालों को बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। ज्ञान में वृद्धि से खुशी मिलेगी और भूमि-वाहन खरीदने के योग हैं।

मिथुन राशि वालों की कौन सी खोई हुई चीज कल मिल सकती है?

मिथुन राशि वालों की कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी, तो वह उन्हें कल मिल सकती है। आय बढ़ने से प्रोत्साहन बढ़ेगा।

कर्क राशि वालों के लिए जमीन-जायदाद से जुड़े मामले कल कैसे रहेंगे?

कर्क राशि वालों के लिए जमीन-जायदाद से संबंधित मामले कल अच्छे रहेंगे। विदेश से व्यापार करने वालों को खुशखबरी मिल सकती है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब सरकार के इस खास प्रोजेक्ट से लाइट होगी सस्ती
विश्व
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
मूवी रिव्यू
O’Romeo Review: रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
हेल्थ
क्या दवाओं से ज्यादा असरदार होंगे न्यूट्रास्युटिकल्स? प्रिवेंटिव हेल्थकेयर का नया ट्रेंड समझें
क्या दवाओं से ज्यादा असरदार होंगे न्यूट्रास्युटिकल्स? प्रिवेंटिव हेल्थकेयर का नया ट्रेंड समझें
हेल्थ
Kiss Day 2026: क्या एक-दूसरे को किस करने से कम हो जाता है स्ट्रेस, जानें कैसे काम करता है यह?
क्या एक-दूसरे को किस करने से कम हो जाता है स्ट्रेस, जानें कैसे काम करता है यह?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget