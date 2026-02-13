Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Kal Ka Rashifal: भविष्यवक्ता: डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) शनिवार, 14 फरवरी 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज कुछ राशियों को धन लाभ होगा, तो कुछ को सेहत का ध्यान रखना होगा. आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए चिंताग्रस्त रहने वाला है। आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी टेंशन में रहेंगे, लेकिन आप अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें। आपको जीवनसाथी के स्वास्थ्य की ओर भी पूरा ध्यान देना होगा। एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ेगी। आप अपने बिजनेस के कामों में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। किसी नई संपत्ति की खरीदारी करने की आप योजना बनाएंगे।

भाग्यशाली अंक: 9

9 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने के लिए रहेगा। आप अपने कामों से अपने बॉस को काफी खुश रखेंगे। आपके ज्ञान में वृद्धि होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको किसी भूमि और वाहन की खरीदारी करना अच्छा रहेगा। आप अपने कामों को कल पर टालने से बचें। आपने यदि नौकरी को लेकर कहीं इंटरव्यू दिया था, तो वहां से आपको कोई कॉल आ सकती है। आपका कोई पुराना रोग उभरने से आपकी टेंशन बढ़ेगी।

भाग्यशाली अंक: 6

6 शुभ रंग: क्रीम

क्रीम उपाय: सफेद मिठाई किसी कन्या को दें.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी, तो वह आपको मिल सकती हैं। आप किसी दूसरे के मामले में ज्यादा ना बोले। आप अपने किसी मित्र के लिए कुछ रूपयों का इंतजाम करेंगे। आपकी आय बढ़ने से आपका प्रोत्साहन और बढ़ेगा। आपके कामों के लिए आप अपने बॉस से शाबाशी मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अपने प्रयासों को तेज करना होगा।

भाग्यशाली अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: गणेश जी की पूजा करें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए जमीन-जायदाद से संबंधित मामले में अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। विदेश से व्यापार कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपना ध्यान जरूरी कामों में लगाएं। किसी की कहीसुनी बातों पर आप भरोसा ना करें। आप किसी नए घर की खरीदारी के लिए कोई लोन अप्लाई कर सकते हैं।

भाग्यशाली अंक: 2

2 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए कानूनी मामले में अच्छा रहने वाला है। आप अपने मन में किसी के प्रति नकारात्मक विचारों को न रखें। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी। जीवनसाथी का आपको भरपूर मात्रा में सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को किसी नए काम को करने का मौका मिल सकता है। आपको पढ़ाई-लिखाई में एकाग्र होकर जुटना होगा। जीवनसाथी को करियर में अच्छी सफलता मिलेगी, उन्हें कहीं बाहर नौकरी मिल सकती है।

भाग्यशाली अंक: 1

1 शुभ रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज आप अपने कामो में कोई बदलाव न करें। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग आप थोड़ा सोच समझकर करें। सरकारी योजनाओं का आपको पूरा लाभ मिलेगा। व्यवसाय कर रहे लोग कुछ अच्छा करने के लिए बिजनेस में अत्यधिक धन लगा सकते हैं। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर कार्य करने होंगे। अपने घर के रिनोवेशन के बारे में भी आप प्लानिंग करेंगे। माता-पिता की सेवा के लिए भी कुछ समय निकालेंगे।

भाग्यशाली अंक: 5

5 शुभ रंग: हल्का हरा

हल्का हरा उपाय: तुलसी के पौधे में दीप जलाएं.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए सोच समझकर कामों को करने के लिए रहेगा। कारोबार में आप कुछ परिवार में किसी सदस्य का रिटायरमेंट होने से किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन होगा। जीवनसाथी की आपको कोई बात बुरी लग सकती है। आपको अपनी वाणी की सौम्यता को बनाए रखना होगा। कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। आपको प्रमोशन मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है।

भाग्यशाली अंक: 7

7 शुभ रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: लक्ष्मी जी की पूजा करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। आपकी कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। आप दबाव में आकर किसी काम को हां ना करें। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी, तो वह आपको मिल सकती हैं। किसी यात्रा पर जाने की आप तैयारी करेंगे। आपका ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से चल रही अनबन भी दूर होगी। भाई बहनों से आपकी खूब पटेगी।

भाग्यशाली अंक: 8

8 शुभ रंग: मैरून

मैरून उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

धनु राशि

आज का दिन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहेगा और कोई नई नौकरी का ऑफर आ सकता है। आप दोस्तों के साथ रहकर भी कुछ खोए खोए रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती हैं। सरकारी योजनाओं का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपकी संतान को परीक्षा में यदि कुछ समस्या थी, तो आप उन्हें भी दूर करने की कोशिश करेंगे। परिवार में आप लोगों की भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे।

भाग्यशाली अंक: 3

3 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

मकर राशि

आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। बिजनेस में आपकी कोई डील यदि अटकी हुई थी, तो वह फाइनल हो सकती है, जो आपको खुशी रहेगी। किसी नई प्रॉपर्टी की आप खरीदारी करेंगे। आपको जीवनसाथी से मिलजुलकर कोई इंवेस्टमेंट का प्लान बनाना होगा। आपके कुछ नया करने की कोशिश रंग लाएगी। विद्यार्थियों का पठन-पाठन में खूब मन लगेगा। आपको वाहनों का प्रयोग थोड़ा सावधान रहकर करना होगा।

भाग्यशाली अंक: 4

4 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें.

कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिए राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए रहेगा। आपको कुछ नए संपर्कों से लाभ लेकर मिलेगा। आपको बिजनेस में कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद ही अच्छी सफलता मिलेगी। आपको अपने जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। प्रेम- सहयोग की भावना आपके मन में रहेगी। आप यदि ससुराल पक्ष की किसी व्यक्ति से बातचीत करें, तो आप कोई भी ऐसी बात ना बोले, जो उन्हें बुरी लगेगी।

भाग्यशाली अंक: 8

8 शुभ रंग: आसमानी

आसमानी उपाय: हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है, लेकिन आप किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय ना लें। आपको अपने खर्चों को लेकर योजना बनाकर चलने की आवश्यकता है। आप अपनी शौक मौज की चीजों पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। संतान के लिए आप कोई नया वाहन लेकर आ सकते हैं। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए आप परिवार के सदस्यों से सोच विचार कर सकते है।

भाग्यशाली अंक: 3

3 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: गाय को गुड़ और चना खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.