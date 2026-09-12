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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 13 September: मेष और कन्या समेत इन राशियों पर बरसेगी सूर्य देव की कृपा, जानें 12 राशियों का राशिफल!

Kal Ka Rashifal 13 September: मेष और कन्या समेत इन राशियों पर बरसेगी सूर्य देव की कृपा, जानें 12 राशियों का राशिफल!

Kal Ka Rashifal, 13 September 2026: शुक्ल व सर्वाअमृत योग से चमकेगी इन राशियों की किस्मत! कन्या, मेष और सिंह राशि वालों को मिलेगी बड़ी बिजनेस डील व रुका हुआ धन. पढ़ें कल का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Sep 2026 01:05 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 13 September 2026 (कल का राशिफल): रविवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी रहने वाला है. कल सुबह 07:09 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि का आरंभ होगा. वहीं दोपहर 01:07 बजे तक हस्त नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा मध्य रात्रि 01:26 बजे तक कन्या राशि में रहेंगे और उसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे.

रविवार को सूर्य देव की कृपा के साथ-साथ शुक्ल योग, सर्वाअमृत योग, बुधादित्य योग और विशिष्ट राशियों के लिए मालव्य व भद्र योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से मेष, सिंह, कन्या और वृश्चिक राशि के जातकों को बड़ी व्यावसायिक डील, अटके कार्यों में सफलता और करियर में पद-प्रतिष्ठा के मजबूत योग हैं.

आइए जानते हैं भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से 13 सितंबर का संपूर्ण पंचांग और विस्तृत भविष्यफल.

पंचांग (13 सितंबर 2026, रविवार)

  • तिथि: भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया (सुबह 07:09 बजे तक), तत्पश्चात तृतीया
  • नक्षत्र: हस्त नक्षत्र (दोपहर 01:07 बजे तक), तत्पश्चात चित्रा
  • चन्द्र राशि: कन्या राशि (मध्य रात्रि 01:26 बजे तक), तत्पश्चात तुला राशि
  • शुभ योग: शुक्ल योग, सर्वाअमृत योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन के लिए भद्र योग)
  • शुभ समय (चौघड़िया व मुहूर्त):
  • सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक
  • दिशाशूल: पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

1. मेष राशि (Aries)

Business (व्यापार): शुक्ल व सर्वाअमृत योग के प्रभाव से मुनाफा कमाने के उत्तम योग हैं. कोई बड़ी व्यावसायिक डील फाइनल हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर काम समय पर पूरे होंगे और सफलता मिलेगी. शिक्षा व प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रयासरत छात्रों को शुभ समाचार मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी. पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए विवाहेतर संबंधों से पूरी तरह दूर रहें.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा. मार्केटिंग से जुड़े लोग बाहरी व्यक्तियों से बातचीत के दौरान वित्तीय गोपनीयता बनाए रखें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या और पौष्टिक खानपान से ऊर्जावान बने रहेंगे.

शुभ कलर: पर्पल | शुभ नंबर: 4 | अशुभ नंबर: 9

2. वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): भावुकता के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण रखें. व्यक्तित्व में अनुशासन बढ़ने से बाजार में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में परफॉर्मेंस सराहनीय रहेगी. लेटलतीफी की आदत छोड़ें और सहकर्मियों के साथ शांत रहकर कार्य निपटाएं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के साथ संडे का दिन हंसी-खुशी बीतेगा. धर्म-कर्म और पूजा-पाठ में रुचि बढ़ेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं. महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

Health (स्वास्थ्य): छात्र व युवा वर्ग भय और चिंता से मुक्ति पाने के लिए योग-ध्यान का सहारा लें.

शुभ कलर: व्हाइट | शुभ नंबर: 7 | अशुभ नंबर: 5

3. मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): मीटिंग्स में बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों के प्रयोग से बचें. कड़वाहट से हाथ आया काम प्रभावित हो सकता है.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में लापरवाही या आलस्य भारी पड़ सकता है, कार्यों को गंभीरता से लें. मार्केटिंग से जुड़े लोग गलतियों से बचें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर की किसी महिला के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. सामाजिक आयोजनों में रिश्तेदारों से वाद-विवाद से बचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): बाजार में किसी पार्टी के साथ भुगतान को लेकर मनमुटाव हो सकता है. आर्थिक संतुलन बनाए रखें.

Health (स्वास्थ्य): शाम तक शारीरिक थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. काम के बीच में आराम के लिए समय जरूर निकालें.

शुभ कलर: सिल्वर | शुभ नंबर: 5 | अशुभ नंबर: 4

4. कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): कार्यप्रणाली में बदलाव के लिए सुबह 10:15 से 12:15 या दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ रहेगा. व्यापारियों की महत्वपूर्ण बैठकें सफल होंगी.

Career (करियर व शिक्षा): जिम्मेदारी से काम करने वाले जातकों के लिए दिन उत्कृष्ट रहेगा. मीडिया से जुड़े लोगों पर काम का दबाव अधिक रह सकता है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): रिश्तेदारों से सहयोग प्राप्त होगा. पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या नोकझोंक को बातचीत से सुलझाएं.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यावसायिक यात्राओं से आर्थिक लाभ की पृष्ठभूमि तैयार होगी. वित्तीय मामलों में दिन सामान्य रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें. प्रतियोगी छात्र मन को एकाग्र रखने का प्रयास करें.

शुभ कलर: ऑरेंज | शुभ नंबर: 2 | अशुभ नंबर: 6

5. सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): शुक्ल व सर्व अमृत योग से धन संबंधी कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी. सामाजिक दायित्वों को कुशलता से पूरा करेंगे.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. कार्यस्थल पर जूनियर्स व सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): माता-पिता के आशीर्वाद से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. लव लाइफ में बातचीत के दौरान संयम बरतें.

Finance (आर्थिक स्थिति): धन लाभ के मजबूत योग हैं. अपने साहस और आत्मबल से आर्थिक जटिलताओं को दूर करने में सफल होंगे.

Health (स्वास्थ्य): अभ्यास के दौरान खिलाड़ियों की मांसपेशियों में तनाव या खिंचाव की समस्या हो सकती है, स्ट्रेचिंग पर ध्यान दें.

शुभ कलर: ग्रीन | शुभ नंबर: 7 | अशुभ नंबर: 1

6. कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): शुक्ल व सर्वाअमृत योग से अचानक कोई बड़ा व्यावसायिक सौदा हाथ लग सकता है. नए ग्राहक जुड़ने से व्यापार का दायरा बढ़ेगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में मन लगेगा और अधूरे कार्य समय से पहले पूरे होंगे. सीनियर्स और अधिकारियों से कार्य की प्रशंसा मिलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवन के हर पहलू में भाग्य का साथ मिलेगा. प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता आएगी और दिन आनंदमय रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): बड़ा सौदा होने से आय में अचानक वृद्धि होगी. सही वित्तीय योजना बनाकर आगे बढ़ें.

Health (स्वास्थ्य): बदलते मौसम के चलते मौसमी बीमारियों से सावधान रहें. संतुलित आहार लें.

शुभ कलर: पर्पल | शुभ नंबर: 8 | अशुभ नंबर: 7

7. तुला राशि (Libra)

Business (व्यापार): दूसरों के बहकावे में आने के बजाय अपने विवेक से निर्णय लें. नए कारोबारियों को कठिनाइयों से घबराने के बजाय डटे रहना होगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में बॉस और वरिष्ठों की बातों का अनादर करने से बचें. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और क्रोध पर काबू रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): अत्यधिक व्यस्तता के कारण परिवार को कम समय दे पाएंगे, जिससे परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. शांत रहें.

Finance (आर्थिक स्थिति): मार्केट में अचानक गिरावट से वित्तीय दबाव रह सकता है. सरकारी कर्मचारियों को सतर्कता बरतने की सलाह है.

Health (स्वास्थ्य): मांसपेशियों में खिंचाव या बदन दर्द की समस्या हो सकती है. पर्याप्त विश्राम करें.

शुभ कलर: गोल्डन | शुभ नंबर: 6 | अशुभ नंबर: 9

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): शुक्ल व सर्व अमृत योग से लाभ कमाने के कई बेहतरीन अवसर हाथ लगेंगे. ग्राहकों की पसंद को प्राथमिकता देना मुनाफे में वृद्धि करेगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर काम पर ध्यान केंद्रित रखें, स्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आ जाएंगी. सहकर्मियों से प्रेरणा मिलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. लव लाइफ में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से बचें ताकि गलतफहमी न हो.

Finance (आर्थिक स्थिति): आमदनी बढ़ाने की योजनाएं फलीभूत होंगी. पूर्व के प्रयासों से आर्थिक लाभ के द्वार खुलेंगे.

Health (स्वास्थ्य): पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलेगी और खुद को मानसिक व शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे.

शुभ कलर: क्रीम | शुभ नंबर: 4 | अशुभ नंबर: 3

9. धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): कारोबार के प्रति उत्साह बना रहेगा और व्यापार विस्तार की योजनाएं बनेंगी. आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के प्रयास सफल होंगे.

Career (करियर व शिक्षा): किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में व्यस्तता रहेगी. वरिष्ठों के मार्गदर्शन से आपके निर्णयों को सकारात्मक दिशा मिलेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर के बड़े-बुजुर्गों के अनुभवों से लाभ होगा. परिवार में हंसी-मजाक का माहौल रहने से मन प्रसन्न रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): विपणन और बाहरी संपर्कों से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. वित्तीय संतुलन बना रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): पुरानी चोट या दर्द से राहत मिलेगी. दिनचर्या व्यवस्थित रखें.

शुभ कलर: नेवी ब्लू | शुभ नंबर: 9 | अशुभ नंबर: 2

10. मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): आयात-निर्यात से जुड़े कारोबारियों को विदेशी संपर्कों से तगड़ा आर्थिक लाभ होने के संकेत हैं. बड़ों के सहयोग से परेशानियां दूर होंगी.

Career (करियर व शिक्षा): युवाओं को जॉब प्लेसमेंट से जुड़ी शुभ सूचना मिलेगी. कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी की गलती से परेशानी में पड़ने से बचें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में प्रेम और सहयोग बना रहेगा. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि किसी अपने को ठेस न पहुंचे.

Finance (आर्थिक स्थिति): विदेशी स्रोतों से धन लाभ होगा. नए निवेश के लिए भी दिन अनुकूल रहने वाला है.

Health (स्वास्थ्य): क्षणिक क्रोध से बचें, क्योंकि यह आपके रक्तचाप और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है.

शुभ कलर: पिंक | शुभ नंबर: 5 | अशुभ नंबर: 7

11. कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. व्यावसायिक लेन-देन में आंख मूंदकर भरोसा न करें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में सभी काम अपनी निगरानी में ही करवाएं. सहकर्मियों के रूखे व्यवहार से विचलित हुए बिना काम पर ध्यान दें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन में समझदारी से काम लें. पार्टनर के साथ तालमेल सुधारने का प्रयास करें और बहस से बचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): किसी खास उत्पाद की बिक्री कम होने से आर्थिक चिंता हो सकती है. उधारी के लेन-देन से पूरी तरह बचें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव से बचने के लिए छात्रों को ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन और योग की आदत डालनी चाहिए.

शुभ कलर: ब्राउन | शुभ नंबर: 8 | अशुभ नंबर: 3

12. मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): व्यापार विस्तार और विदेशी संपर्कों के लिए समय बहुत अनुकूल है. नया आउटलेट खोलने के लिए शुभ मुहूर्त (सुबह 10:15 से 12:15 या दोपहर 02:00 से 03:00) का उपयोग करें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में अचानक ऑफिशियल यात्रा की सूचना मिल सकती है. काम के दबाव से राहत पाने के लिए मित्रों के साथ समय बिताएं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य और पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. घरेलू जिम्मेदारियों को साझा करने से माहौल हल्का रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): त्योहारी सीजन को देखते हुए नए निवेश की योजना बनाने के लिए दिन उत्तम रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा का स्तर बना रहेगा. खानपान में पौष्टिकता बनाए रखें.

शुभ कलर: ऑफ व्हाइट | शुभ नंबर: 9 | अशुभ नंबर: 1

FAQs

13 सितंबर 2026 रविवार को किन राशियों को बड़ी बिजनेस डील और धन लाभ मिलेगा?
मेष, सिंह, कन्या और वृश्चिक राशि के जातकों को शुक्ल और सर्वाअमृत योग के शुभ प्रभाव से अचानक बड़ा धन लाभ, अटकी हुई डील्स फाइनल होने और व्यावसायिक सफलता के प्रबल योग हैं.

कल किन राशि वालों को लेन-देन और यात्रा में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
कुंभ, तुला और मिथुन राशि के जातकों को जल्दबाजी में निर्णय लेने, उधारी के लेन-देन और दूसरों के बहकावे में आने से बचने की सलाह दी गई है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 12 Sep 2026 01:05 PM (IST)
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Horoscope Today Kal Ka Rashifal Horoscope 2026 Kal Ka Rashifal 13 September 2026
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