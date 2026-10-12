Kal Ka Rashifal, 13 October 2026 (कल का राशिफल): मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए शारदीय नवरात्र के पावन पर्व (मां चंद्रघंटा पूजन) और ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल रात 11:28 बजे तक आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा. वहीं पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा शाम 07:12 बजे तक तुला राशि में और उसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे.

मंगलवार का दिन संकटमोचन हनुमान जी और मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की उपासना का पावन अवसर है. कल ग्रहों के विशेष प्रभाव से प्रीति योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से मेष, वृषभ, मिथुन और सिंह राशि के जातकों को अटका हुआ धन वापस मिलने, इंटरनेशनल मार्केट से बड़े लाभ, पार्टनरशिप में बंपर मुनाफे और करियर में बड़े टर्निंग प्वाइंट के मजबूत संकेत हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 13 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (13 अक्टूबर 2026, मंगलवार, मां चंद्रघंटा पूजा)

तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष तृतीया (रात 11:28 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्थी

आश्विन शुक्ल पक्ष तृतीया (रात 11:28 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्थी नक्षत्र: विशाखा नक्षत्र (पूरे दिन)

विशाखा नक्षत्र (पूरे दिन) चन्द्र राशि: तुला राशि (शाम 07:12 बजे तक), तत्पश्चात वृश्चिक राशि

तुला राशि (शाम 07:12 बजे तक), तत्पश्चात वृश्चिक राशि शुभ योग: प्रीति योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)

प्रीति योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक दिशाशूल: उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष राशि (Aries)

Business (व्यापार): इंटरनेशनल मार्केट में आपकी सूझबूझ से डील्स में स्पष्टता आएगी और रिस्क कम होगा. प्रीति योग बनने से व्यापारिक यात्रा की योजना बनेगी जो भविष्य में बड़ा लाभ देगी.

Career (करियर व शिक्षा): यदि नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो आज का इंटरव्यू आपके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में रुका हुआ काम अचानक बनने से विजय जैसी अनुभूति होगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन में नयापन महसूस होगा और जीवनसाथी से भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. धार्मिक यात्रा की तैयारी बनेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): कार्यक्षेत्र और व्यापार में सफलता से आय के नए साधन बनेंगे. वित्तीय स्थिति काफी संतोषजनक रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम और ऊर्जावान रहेगा. छात्र मित्रों के साथ शॉपिंग का आनंद लेंगे.

शुभ कलर: रेड | शुभ नंबर: 3 | अशुभ नंबर: 9

वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): प्रीति योग के प्रभाव से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे वित्तीय राहत मिलेगी. त्योहारी मांग से व्यापार बढ़िया चलेगा, हालांकि काम न बनने पर क्रोध करने से बचें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा से सकारात्मक माहौल बनेगा जिससे सहकर्मी प्रेरित होंगे. दोपहर बाद किसी काम को लेकर थोड़ी भागदौड़ रह सकती है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): शादीशुदा जातक दांपत्य जीवन में प्रेम और रोमांस का आनंद लेंगे. जीवनसाथी के करियर को आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): फंसा हुआ धन मिलने से बैंक बैलेंस में सुधार होगा. व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी.

Health (स्वास्थ्य): भावुकता में आकर मानसिक तनाव लेने से बचें. प्रतियोगी छात्रों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

शुभ कलर: ऑरेंज | शुभ नंबर: 1 | अशुभ नंबर: 4

मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): नए वेंचर के लिए किसी पुराने मित्र से हाथ मिलाना बेहद फायदेमंद रहेगा. प्रीति योग और त्योहारी सीजन से पार्टनरशिप के बिजनेस में बंपर मुनाफा होगा.

Career (करियर व शिक्षा): पूर्व में की गई मेहनत का शानदार परिणाम मिलेगा और बॉस से खुलकर तारीफ सुनने को मिलेगी. ऑफिस में आपसी मतभेद दूर होंगे और मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार में किसी सदस्य का जन्मदिन या सालगिरह धूमधाम से मनाने की योजना बनेगी. घर में उत्सव का माहौल रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): पार्टनरशिप और नए सौदों से धन लाभ में अच्छी बढ़ोतरी होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे.

शुभ कलर: ब्राउन | शुभ नंबर: 8 | अशुभ नंबर: 4

कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): व्यापार में रिटर्न ऑर्डर आने से चिंता बढ़ सकती है. बैंक के किसी नोटिस पर तुरंत ध्यान दें. वित्तीय व्यवस्था सही न होने से नई निवेश योजनाएं टल सकती हैं.

Career (करियर व शिक्षा): पारिवारिक कलह का असर कार्यक्षेत्र पर पड़ सकता है. सरकारी सेवा में कार्यरत लोग किसी भी गैरकानूनी कार्य में बिल्कुल रुचि न लें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घरेलू मोर्चे पर तनाव रह सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें और विवादों को सुलझाने का प्रयास करें.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय तंगी या लेन-देन में रुकावट आ सकती है. फिजूलखर्ची पर कड़ा नियंत्रण रखें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव से स्वास्थ्य में नरमी आ सकती है. छात्र और खिलाड़ी सेहत को लेकर सतर्क रहें.

शुभ कलर: ब्लैक | शुभ नंबर: 5 | अशुभ नंबर: 3

सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): भाग्य का पूरा साथ मिलने से कम मेहनत में ज्यादा लाभ के योग बनेंगे. त्योहारी सीजन में आमदनी बढ़ेगी. किसी प्रभावशाली या राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात भविष्य संवारेगी.

Career (करियर व शिक्षा): वर्कप्लेस पर काम का बोझ रहेगा, लेकिन शानदार परिणाम मिलने से थकान दूर हो जाएगी. दोपहर बाद कार्यों में तेजी आएगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. जीवनसाथी की हल्की नाराजगी बातचीत से दूर होगी. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होने से आर्थिक लाभ होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खिलाड़ियों को कोच का भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा.

शुभ कलर: सिल्वर | शुभ नंबर: 6 | अशुभ नंबर: 1

कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): पैतृक कारोबार में परिजनों से भविष्य के लिए खुलकर चर्चा करेंगे. युवा उद्यमियों को शुरुआत में चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन डटकर मुकाबला करने पर सफलता मिलेगी.

Career (करियर व शिक्षा): क्रिएटिव फील्ड में काम करने वालों को उनकी मौलिकता के लिए पदोन्नति मिल सकती है. हालांकि नौकरीपेशा जातक लापरवाही से बचें ताकि अधिकारी नाराज न हों.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर की किसी समस्या पर पति-पत्नी में हल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. राजनीति से जुड़े लोगों की लोकप्रियता बढ़ेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): फेस्टिव सीजन में व्यापार की आर्थिक स्थिति शुभ रहेगी. रचनात्मक कार्यों से धन लाभ होगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य ठीक रहेगा. सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताना मानसिक ऊर्जा देगा.

शुभ कलर: येलो | शुभ नंबर: 4 | अशुभ नंबर: 7

Business (व्यापार): प्रीति योग बनने से पार्टनरशिप बिजनेस में नई खुशियां और लाभ मिलेगा. नए कारोबारी फैसलों को धैर्यपूर्वक लागू करने की कोशिश करें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर सहकर्मियों के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे और कोई शुभ समाचार मिलेगा. मार्केटिंग वालों को थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

Love & Family (प्रेम व परिवार): लव पार्टनर के साथ बाहर डिनर की योजना बनेगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी से निकटता और आपसी समझ बढ़ेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): साझेदारी के सौदों से आय में सुधार होगा. आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सफल रहेंगे.

Health (स्वास्थ्य): खेलकूद में आपकी प्लानिंग जीत दिलाएगी. स्वास्थ्य सामान्य और सक्रिय रहेगा.

शुभ कलर: पिंक | शुभ नंबर: 5 | अशुभ नंबर: 1

वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): बाजार में नकदी के लेन-देन में पूरी सावधानी बरतें और रकम गिनकर लें. टैक्स और लोन से जुड़ी फाइलें व्यवस्थित रखें, प्रतिस्पर्धी सामने आ सकते हैं.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर अधिकारियों से संबंध न बिगाड़ें. काम की तुरंत तारीफ न मिलने से मनोबल कमजोर न होने दें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): बातचीत में वाणी पर नियंत्रण रखें, आपकी कोई बात लव पार्टनर या जीवनसाथी को नाराज कर सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): खर्चों की अधिकता रहेगी. किसी भी तरह की लापरवाही या जुर्माने से बचने के लिए कागजात दुरुस्त रखें.

Health (स्वास्थ्य): परीक्षा को लेकर छात्रों में अनावश्यक चिंता रह सकती है. मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें.

शुभ कलर: पर्पल | शुभ नंबर: 2 | अशुभ नंबर: 7

धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करें. त्योहारी सीजन में फुटकर व्यापारियों को नया प्लान बनाकर काम करने से बड़ा मुनाफा होगा.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में लंबे समय से चल रहा मनमुटाव सुलझ जाएगा. आपकी मेहनत रंग लाएगी, हालांकि क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार को पूरा समय देंगे जिससे अपनों में प्रेम बढ़ेगा. घरेलू वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापार के विस्तार से आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे. वित्तीय स्थिति काफी मजबूत होगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खिलाड़ी और युवा नियमित योग और व्यायाम पर ध्यान दें.

शुभ कलर: येलो | शुभ नंबर: 7 | अशुभ नंबर: 3

मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): नया काम शुरू करने के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय सबसे शुभ फलदायी रहेगा. ग्रह गोचर पक्ष में होने से कारोबार में प्रगति होगी.

Career (करियर व शिक्षा): नौकरीपेशा लोगों को काम के दबाव के कारण ओवरटाइम करना पड़ सकता है. ऑफिस में किसी सहकर्मी से विवाद में न पड़ें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पति-पत्नी के बीच सुखद सामंजस्य बना रहेगा. विपरीत लिंगी मित्रों से बातचीत में मर्यादा का ध्यान रखें.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापार में तरक्की से धन लाभ होगा. संचित पूंजी में सुधार देखने को मिलेगा.

Health (स्वास्थ्य): काम के दबाव से थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. समय पर आराम और पौष्टिक आहार लें.

शुभ कलर: व्हाइट | शुभ नंबर: 1 | अशुभ नंबर: 6

कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): बिजनेस मीटिंग्स में आपकी कार्यक्षमता रंग लाएगी और योजनाएं धरातल पर उतरेंगी. नए व्यापारी व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूर रहकर व्यापार पर ध्यान दें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यक्षेत्र में काम पर ध्यान देने से उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे. डिफेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक सोच के साथ जुटना होगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): प्रीति योग के प्रभाव से घर के किसी कार्य में माता-पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है, जिससे पारिवारिक संबल मिलेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): माता-पिता के सहयोग और व्यापारिक सफलता से आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य और ऊर्जावान रहेगा. नकारात्मक विचारों का त्याग करें.

शुभ कलर: क्रीम | शुभ नंबर: 4 | अशुभ नंबर: 9

मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): व्यापारिक फैसले बहुत सूझबूझ से लें, जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है. युवा उद्यमी धन की बर्बादी से बचें ताकि आर्थिक तंगी न झेलनी पड़े.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर प्रेम और सौहार्द से काम करें. अहंकार को दूर रखेंगे तो विरोधी भी आपसे हाथ मिलाने को विवश होंगे और आपकी धाक जमेगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य जीवन में कटु बातों से बचें और ससुराल पक्ष से बातचीत में संयम रखें ताकि तनाव न बढ़े.

Finance (आर्थिक स्थिति): आय में कमी और व्यय में अधिकता रह सकती है. वित्तीय मामलों में पूरी सतर्कता बरतें.

Health (स्वास्थ्य): व्यापारिक चिंताओं के कारण सेहत पर असर पड़ सकता है. छात्र मित्रों के साथ समय बर्बाद करने से बचें.

शुभ कलर: गोल्डन | शुभ नंबर: 7 | अशुभ नंबर: 2

FAQs

13 अक्टूबर 2026 मंगलवार को किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ और अटका धन मिलेगा?

वृषभ, मिथुन, सिंह और मेष राशि के जातकों को प्रीति योग और त्योहारी सीजन के शुभ प्रभाव से अटका हुआ धन वापस मिलने, पार्टनरशिप में बंपर मुनाफे और इंटरनेशनल डील्स से भारी लाभ के प्रबल योग हैं.

कल नया काम या बिजनेस डील शुरू करने का सबसे शुभ समय क्या है?

कल किसी भी नए कार्य की शुरुआत, इंटरव्यू या व्यापारिक डील के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) का समय सर्वोत्तम रहेगा.

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