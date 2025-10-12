Kal Ka Rashifal: 13 अक्टूबर 2025 को तुला, मकर राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता! जानें क्या है आपकी किस्मत में?
Kal Ka Rashifal 13 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.
Kal Ka Rashifal: 13 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-
मेष राशि
आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहेगा. पुराने अटके हुए कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे. व्यवसायिक मामलों में खुद उलझे रहेंगे. परिवार से कोई निराशाजनक समाचार मिल सकता है. किसी परिजन के आगमन से खर्च बढ़ेगा. आय में कमी से मन परेशान रहेगा, पर किसी से कह नहीं पाएंगे. किसी विवाद को समाप्त करने की कोशिश करें.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: लाल
- उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और तांबे के पात्र में जल अर्पित करें.
वृष राशि
आज दिन मिला-जुला रहेगा. कामकाज को लेकर भागदौड़ अधिक होगी, जिससे थकान महसूस करेंगे. प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल करेंगे. माता-पिता से किसी विषय पर मतभेद संभव है. तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और जरूरतमंदों को मीठा दान करें.
मिथुन राशि
आज दिन सामान्य रहेगा. कार्यक्षेत्र में मनमुताबिक काम न मिलने से मन खिन्न होगा. राजनीति से जुड़े लोग विरोधियों के प्रभाव में न आएं. निर्णय लेने की क्षमता बढ़ानी होगी. लिया गया धन चुकाने की स्थिति बन सकती है.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और दिन की शुरुआत “ॐ गं गणपतये नमः” से करें.
कर्क राशि
आज आप पुराने रुके हुए काम पूरे करने में व्यस्त रहेंगे. व्यवसाय में गोपनीयता बनाए रखें. किसी अजनबी पर विश्वास न करें. नया वाहन खरीदने की संभावना है. पुरानी गलती से सीख लें.
- शुभ अंक: 2
- शुभ रंग: दूधिया सफेद
- उपाय: चावल का दान करें और माता लक्ष्मी की आराधना करें.
सिंह राशि
आज कुछ उलझनें रहेंगी. समझ नहीं आएगा कि कौन-सा काम पहले करें. परिवार से मुलाकात होगी. संपत्ति विवाद से जुड़ा कोई मामला कोर्ट में जा सकता है. बड़ी रकम निवेश में सोच-समझकर लगाएं. वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतें.
- शुभ अंक: 1
- शुभ रंग: सुनहरा
- उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और गुड़-गेहूं का दान करें.
कन्या राशि
आज का दिन प्रसन्नता भरा रहेगा. परिवार में मांगलिक आयोजन संभव है. स्वास्थ्य में सुधार होगा. रुके हुए काम पूरे होंगे. किसी की सलाह सोच-समझकर मानें. विद्यार्थी गुरुजनों से सहायता प्राप्त करेंगे.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हल्का हरा
- उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जप करें.
तुला राशि
आज मेहनत का दिन रहेगा. कोई अधूरा काम पूरा होगा. जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. पार्टनरशिप में सावधानी रखें. पुरानी गलती को लेकर मन खिन्न रह सकता है.
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: माता दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं और जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें.
वृश्चिक राशि
आज तनाव रह सकता है. कोई बनता कार्य बिगड़ सकता है. संतान के परिणाम संतोषजनक नहीं होंगे. दांपत्य जीवन में मतभेद बढ़ सकते हैं. विरोधी कानूनी मामलों में परेशान कर सकते हैं.
- शुभ अंक: 8
- शुभ रंग: मैरून
- उपाय: शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं और काली उड़द का दान करें.
धनु राशि
आज कानूनी मामलों में सावधानी रखें. शारीरिक पीड़ा बढ़ सकती है. व्यावसायिक यात्रा से लाभ होगा, पर वाहन उधार न लें. किसी रिश्तेदार से निराशा हो सकती है. निवेशित धन से लाभ मिलेगा.
- शुभ अंक: 3
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं और “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” का जाप करें.
मकर राशि
आज अध्यात्म की ओर झुकाव रहेगा. कानूनी मामले में विजय मिलेगी. विवादों से दूर रहें. संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा. व्यवसायिक फैसले जल्दबाजी में न लें.
- शुभ अंक: 4
- शुभ रंग: काला
- उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.
कुंभ राशि
यात्रा से पहले सावधानी रखें. स्वास्थ्य में सुधार होगा. व्यावसायिक मामलों में सतर्क रहें. संतान आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी. विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित रखना होगा. विवादों से दूरी बनाए रखें.
- शुभ अंक: 7
- शुभ रंग: आसमानी
- उपाय: भगवान शनि को नीले फूल अर्पित करें और गरीबों में काला वस्त्र बांटें.
मीन राशि
आज का दिन लाभदायक रहेगा. नई योजनाओं से सफलता मिलेगी. परिवार में विवाह संबंधित वार्ता सफल रहेगी. घर में मांगलिक कार्यक्रम संभव है. परिवारिक मामलों को बाहर प्रकट न करें.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें और विष्णुजी की आराधना करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
