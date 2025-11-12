Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Kal Ka Rashifal: 13 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

खुशनुमा जिंदगी के लिए अपना ज़िद्दी और अड़ियल रवैया छोड़ें, क्योंकि इससे समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी होती है. दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचें.

पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें, क्योंकि घर के लोग छोटी बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर सकते हैं. संयम और संतुलन बनाए रखना आज आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 3

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों को गुड़ दान करें.

वृषभ राशि (Taurus Horoscope)

आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. रोजमर्रा के कार्यों से लाभ मिलेगा और कारोबार में निवेश करने के मौके मिल सकते हैं. आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और उनमें सफलता भी मिलेगी. आज दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना शुभ रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और घर में सुगंधित दीप जलाएं.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope)

आज किसी नए कार्य की शुरुआत करने के योग हैं और आपको सफलता अवश्य मिलेगी. घर में खुशियों का माहौल रहेगा. युवाओं को सलाह है कि अनावश्यक वाद-विवाद से बचें, नहीं तो रिश्तों में दरार आ सकती है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: हरा

उपाय: गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं.

कर्क राशि (Cancer Horoscope)

आज आपका दिन व्यस्त रहेगा. आप नई जिम्मेदारियां लेने में थोड़ा हिचकिचा सकते हैं, लेकिन उन्हें निभाने की क्षमता आपके अंदर है. कुछ जरूरी काम अटक सकते हैं. किसी भी योजना में जल्दबाजी न करें. संयम और धैर्य से काम लेने पर अटके कार्य पूरे होंगे.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: सफेद

उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का जप करें.

सिंह राशि (Leo Horoscope)

आज किस्मत का साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी. आपकी मेहनत धीरे-धीरे सही दिशा में आगे बढ़ेगी और काम पूरे होंगे. बिजनेस मीटिंग में लोग आपकी बातों को महत्व देंगे. आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और गेहूं का दान करें.

कन्या राशि (Virgo Horoscope)

भावनाओं पर नियंत्रण रखें, नहीं तो लोग आपके व्यवहार से भ्रमित हो सकते हैं. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं. खर्चों पर संयम रखें और केवल आवश्यक वस्तुओं की ही खरीदारी करें. धैर्य रखें, समय के साथ स्थितियां सुधरेंगी.

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें.

आज का दिन मिला-जुला रहेगा. आपके अधिकांश कार्य आपकी योजना के अनुसार पूरे होंगे. जरूरत से ज्यादा सोचने या किसी बात पर एकाग्रता बढ़ाने से मन विचलित हो सकता है. एकतरफा सोच आपको गलत दिशा में ले जा सकती है. संतुलन बनाए रखना आवश्यक है.

भाग्यशाली अंक: 9

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाएं और कन्याओं को भोजन कराएं.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)

छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पिता या उच्च अधिकारियों से लाभ मिलने की संभावना है. मनोबल मजबूत रहेगा, जिससे कार्यों में सफलता मिलेगी. पाचन संबंधी समस्या से बचने के लिए बाहर का खाना अवॉइड करें.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: लाल

उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं और शिव मंत्र का जप करें.

धनु राशि (Sagittarius Horoscope)

जीवन में जो रुकावटें थीं, अब उनसे निकलने का समय है. कोई नया आर्थिक अनुबंध लाभ देगा और धन प्राप्ति के योग हैं. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन आप स्थिति को संभाल लेंगे.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और पीले वस्त्र धारण करें.

मकर राशि (Capricorn Horoscope)

आज का दिन सामान्य रहेगा. किसी बड़े या जोखिमभरे काम से बचें. मन थोड़ा सुस्त रह सकता है. संतान के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन बातचीत और शांति से मामला सुलझ जाएगा. धैर्य बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक: 10

भाग्यशाली रंग: ग्रे

उपाय: शनि देव को तेल अर्पित करें और जरूरतमंदों को काला तिल दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius Horoscope)

दिन सहज और शांत रहेगा. कोई बड़ी चुनौती सामने नहीं आएगी. कार्य के सिलसिले में यात्रा संभव है. अव्यावहारिक लक्ष्यों से दूर रहें और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं. नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के अवसर मिल सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 11

भाग्यशाली रंग: नीला

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं.

मीन राशि (Pisces Horoscope)

आज के दिन किए गए दान-पुण्य से मन को शांति और सुकून मिलेगा. वित्तीय मामलों में सावधानी रखें, खासकर बैंकिंग या निवेश से जुड़े कार्यों में. परिवार में मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक: 12

भाग्यशाली रंग: पीला

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी की माला चढ़ाएं और गरीबों को भोजन कराएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.