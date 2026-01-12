Kal Ka Rashifal: 13 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

आज का दिन आपके लिए शुभ साबित होगा. अगर आप लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, तो आज आपको राहत मिल सकती है. अपने परिवार के सदस्यों और करीबियों से मिलना-जुलना, सहयोग और प्रेम मिलेगा. व्यवसायी अनुभाग में आगे बढ़ते हुए लाभ के संकेत होंगे और आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं. आप चाहें तो कोई नया कार्य साझेदारी के रूप में शुरू कर सकते हैं. परिवार के साथ या प्रियजनों के साथ बाहर घूमने-फिरने का मौका भी मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 1

1 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.

वृषभ राशि

आज का दिन कुछ चुनौतियों से भरा हो सकता है. आप अनावश्यक कार्यों में उलझकर समय और ऊर्जा खर्च कर सकते हैं, जिससे मन अशांत रहेगा. अत्यधिक भागदौड़ के कारण स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है. व्यापार-व्यवसाय में जो लाभ आप अपेक्षा कर रहे थे, वैसा परिणाम मिलना संभव नहीं दिख रहा है, और सहयोगियों के साथ कुछ मतभेद संभव हैं. घर पर भी कुछ मामलों को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है.

भाग्यशाली अंक: 6

6 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव संभव हैं. परिवार में किसी एक सदस्य के व्यवहार के कारण मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है. आज भाइयों-बहनों या पार्टनर के साथ मतभेद कम होंगे, पर व्यापार के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन करने से बचना बेहतर होगा. वाहन आदि के इस्तेमाल में सावधानी रखें ताकि दुर्घटना से बचा जा सके. बोलचाल में संयम बनाए रखें और बातें तीखी न गुस्से में बोलें.

भाग्यशाली अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा. अगर आपने किसी पुराने काम को आगे बढ़ाने की सोच रखी है, तो आज उसे पूरा कर लेने से आपका मन प्रसन्न होगा. परिवार में चल रही समस्याओं से आज आपको मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा. व्यापार-व्यवसाय में लाभ के अवसर बनेंगे, इसलिए कोई नया कार्य भी आज शुरू किया जा सकता है. परिवार में मांगलिक अवसरों के योग बनेंगे और आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं. घर के सदस्यों का पूरा समर्थन मिलेगा और आंतरिक मतभेद भी दूर होंगे.

भाग्यशाली अंक: 2

2 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि

आज सुबह की किरणों के साथ आपके दिन की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा से होगी. यदि आप नौकरी पाने के प्रयास में हैं, तो आज सफलता आपके कदम चूम सकती है और आपकी मेहनत सार्थक दिखेगी. व्यवसाय या व्यापार के क्षेत्र में भी आज किसी नए प्रोजेक्ट या कार्य का आरंभ संभव है, और आपको उसके लिए एक आकर्षक प्रस्ताव मिल सकता है. साथ ही किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. परिवार की दृष्टि से भी आज पूरी तरह सहयोग प्राप्त होगा.

भाग्यशाली अंक: 9

9 शुभ रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन सामान्य रहेगा. आप किसी विशेष कार्य के लिए बाहर लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, इसलिए वाहन आदि का इस्तेमाल संभालकर करें. व्यापार-व्यवसाय में बड़ा निवेश करने से बचें; आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकती है. परिवार के किसी सदस्य को दुखद समाचार मिल सकता है, जिससे मन अशांत रहेगा. वाणी पर संयम बनाए रखें और वाद-विवाद से दूर रहें.

भाग्यशाली अंक: 5

5 शुभ रंग: हल्का हरा

हल्का हरा उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ावों से भरा रहने वाला है. अधिक काम और व्यस्तता के कारण शरीर कमजोर और मन कमजोर महसूस कर सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है. किसी करीबी के स्वास्थ्य में कमी आने की संभावना भी बनी रह सकती है. इस स्थिति में नए कार्यों की शुरुआत करने से बचना ही बेहतर रहेगा, वरना समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए आज सफलता मिलना कम संभव है, इसलिए मेहनत करें और धैर्य बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक: 6

6 शुभ रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: माता लक्ष्मी का ध्यान करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक संकेत लेकर आएगा. आप सोचे हुए कार्यों को पूर्ण करने में सफल रहेंगे और किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके रास्ते में सफलता के नए मार्ग खोल देगी. आज आप कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं, चाहे वह व्यापार-व्यवसाय से जुड़ा हो या कोई व्यक्तिगत योजना हो. आपके आर्थिक हालात सुधरेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जिससे आप ऊर्जा से भरे दिखाई देंगे. वित्तीय लाभ की संभावना भी प्रबल है.

भाग्यशाली अंक: 8

8 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ प्रतीत हो रहा है. यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो उसे सफलता मिलेगी और आप उन्नति का मार्ग पाएंगे. आज आपको एक पुराने, प्रसिद्ध व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जो आपके दिल और दिमाग को प्रसन्न करेगा. रुका हुआ धन मिलने से धन-सम्पन्नता में वृद्धि होगी, और स्वास्थ्य भी मजबूत रहेगा. परिवार में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

भाग्यशाली अंक: 3

3 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: बृहस्पति मंत्र का जप करें.

मकर राशि

आज का दिन आपकी बहुत मेहनत के बावजूद व्यर्थ की भागदौड़ में उलझे रहने वाला है. आज आप किसी वाद-विवाद में फंस सकते हैं और विरोधियों के षड्यंत्र का शिकार भी बन सकते हैं. स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है, जिससे दिनचर्या प्रभावित हो सकती है. व्यापार और व्यवसाय में हानि होने की संभावना है, जबकि नौकरी में भी कुछ अस्थिरता या तनाव संभव है. बालों के लिए भी कुछ समस्याओं के संकेत हैं और सहयोगियों के साथ गलतफहमियाँ बढ़ सकती हैं. परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर तनाव या झगड़े की स्थिति बन सकती है.

भाग्यशाली अंक: 4

4 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. व्यवसाय में बड़े नुकसान की आशंका बनी रहती है. विरोधी वर्ग आपकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखे हुए हो सकते हैं और उनके द्वारा षड़यंत्र रचे जाने के भी संकेत हैं; निवेशों को आज टालना समझदारी होगी. स्वास्थ्य का खास खयाल रखें और आरामदेह दिनचर्या अपनाएं ताकि शारीरिक और मानसिक थकान से बचा जा सके. घर-परिवार में विशेषकर जीवनसाथी के साथ किसी प्रकार के मतभेद उभर सकते हैं जिनसे दूरी रखना बेहतर रहेगा. वाणी पर संयम बनाए रखना आज की जरूरत है, क्योंकि वाद-विवाद से नुकसान हो सकता है.

भाग्यशाली अंक: 8

8 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: शनि मंत्र का जप करें.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा. आप बड़ी कठिनाइयों से भी आसानी से पार पा सकेंगे और कठिनाइयों पर विजय हासिल कर सकेंगे. व्यवसायिक क्षेत्र में आपको लाभ के मौके मिलेंगे और आपका व्यावसायिक प्रयत्न सफल रहेंगे. परिवार और रिश्तेदारों से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. शुभ प्रभाव के साथ आज रुका हुआ धन भी आपके पास आ सकता है, जिससे आपके वित्तीय तनाव कम होंगे. परिवार में मांगलिक अवसरों के योग बनेंगे, जिससे घर-परिवार में खुशियाँ और सुख-शांति बनी रहेगी. आप किसी धार्मिक आयोजन या उत्सव में अपने पूरे परिवार से मिल-जुल कर शामिल हो सकते हैं, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक जुड़ाव बढ़ेगा.

भाग्यशाली अंक: 7

7 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.