Kal Ka Rashifal, 12 September 2026 (कल का राशिफल): शनिवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल सुबह 07:47 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. वहीं दोपहर 12:55 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात हस्त नक्षत्र शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में संचरण करेंगे.

शनिवार को न्याय के देवता शनिदेव की कृपा के साथ-साथ शुभ योग, बुधादित्य योग और विशिष्ट राशियों के लिए मालव्य व भद्र योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से सिंह, वृश्चिक, धनु और कन्या राशि के जातकों को व्यापार में भारी मुनाफा, विदेश से जुड़े टेंडर मिलने और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां प्राप्त होने के मजबूत योग हैं.

आइए जानते हैं विख्यात ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से 12 सितंबर का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में विस्तृत भविष्यफल.

पंचांग (12 सितंबर 2026, शनिवार)

तिथि: भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा (सुबह 07:47 बजे तक), तत्पश्चात द्वितीया

भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा (सुबह 07:47 बजे तक), तत्पश्चात द्वितीया नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 12:55 बजे तक), तत्पश्चात हस्त

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र (दोपहर 12:55 बजे तक), तत्पश्चात हस्त चन्द्र राशि: कन्या राशि

कन्या राशि शुभ योग: शुभ योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन के लिए भद्र योग)

शुभ योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन के लिए भद्र योग) शुभ समय (चौघड़िया व मुहूर्त):

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त)

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

पारिवारिक जीवन: घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा. परिवार के किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी साबित होगी. घर या संपत्ति से जुड़ी कोई योजना आगे बढ़ सकती है. छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें, वरना घर में तनाव बढ़ सकता है. बड़ों का आशीर्वाद साथ रहेगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन की सराहना होगी. पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने का अवसर मिलेगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी संपर्क के जरिए अच्छी जानकारी मिल सकती है. व्यापारियों के लिए नई योजना शुरू करने का दिन शुभ रहेगा.

करियर और शिक्षा: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के संकेत मिल सकते हैं. सकारात्मक सोच रुके कामों को गति देगी.

स्वास्थ्य: पेट, गैस या एसिडिटी जैसी परेशानी हो सकती है. मसालेदार और तले भोजन से परहेज करें. पर्याप्त पानी पिएं और भोजन का समय नियमित रखें. थकान महसूस होने पर आराम जरूर करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ की संभावना है. घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है. आज गैर-जरूरी खरीदारी से बचें और बचत पर विशेष ध्यान दें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. विवाहित जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. बातचीत के जरिए पुरानी गलतफहमी दूर होगी.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: सुनहरा

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं.

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope)

पारिवारिक जीवन: परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा और घर का माहौल अनुकूल रहेगा. आपकी व्यावहारिक सोच किसी उलझे पारिवारिक मामले को सुलझाने में मदद करेगी. अहंकार के कारण मतभेद से बचें और जिद छोड़कर मधुर व्यवहार रखें.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे और काम की सराहना करेंगे. व्यापार में पुराने ग्राहक से लाभ मिलने की संभावना है. काम को व्यवस्थित रखकर समय पर पूरा करें.

करियर और शिक्षा: आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और महत्वपूर्ण कामों में सफलता मिल सकती है. सही योजना और धैर्य से काम करने पर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. विद्यार्थी पढ़ाई में एकाग्रता और समय प्रबंधन बनाए रखें.

स्वास्थ्य: हल्की सुस्ती या थकान महसूस हो सकती है. भोजन और नींद की दिनचर्या व्यवस्थित रखें. बहुत ठंडी या गर्म चीजों का अधिक सेवन परेशानी बढ़ा सकता है. सुबह सैर या योग लाभकारी रहेगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और धन बचाने का अवसर मिलेगा. परिवार या व्यक्तिगत जरूरतों पर अतिरिक्त खर्च हो सकता है. बड़ी खरीदारी या निवेश से पहले बजट की पूरी जानकारी लें.

प्रेम जीवन: रिश्तों में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेगा. अविवाहित लोगों की किसी परिचित व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. अहंकार छोड़कर खुलकर बात करें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: हरा

उपाय: काले तिल का दान करें और शनि चालीसा का पाठ करें.

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में आपसी सद्भाव बना रहेगा. घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा तेज हो सकती है. जीवनसाथी और परिवारजनों का सहयोग मिलेगा तथा बड़ों का आशीर्वाद कामों में सफलता दिलाएगा. दूर बैठे सदस्य से संपर्क हो सकता है.

व्यापार और नौकरी: व्यापार में तेजी आएगी और पुराने संपर्क काम आएंगे. नए ग्राहक या बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है. महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत नया व्यावसायिक अवसर दे सकती है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी से मान-सम्मान मिलेगा. बड़ा जोखिम लेने से बचें.

करियर और शिक्षा: संचार, मार्केटिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी रहेगा. वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह काम को सही दिशा देगी. छात्रों के परिश्रम का फल मिलेगा.

स्वास्थ्य: बाहर के भोजन से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है. यात्रा के दौरान साफ पानी और ताजा भोजन का ध्यान रखें. काम के बीच छोटे ब्रेक लें और पर्याप्त नींद लें.

आर्थिक स्थिति: रुका हुआ धन मिलने के योग हैं और आय बढ़ाने का नया माध्यम सामने आएगा. अनावश्यक खर्च से बचें तथा भविष्य के लिए राशि सुरक्षित रखें. अनजान व्यक्ति पर आर्थिक भरोसा न करें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में बातचीत बढ़ेगी और पुराने मतभेद दूर होंगे. पार्टनर के साथ घूमने की योजना बन सकती है. अविवाहितों की सामाजिक संपर्कों के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: बरगंडी

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और हरी मूंग का दान करें. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope)

पारिवारिक जीवन: परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा और घर में सुख-शांति का वातावरण रहेगा. विवाहित जातक किसी घरेलू योजना को लेकर विचार-विमर्श कर सकते हैं. घर की पुरानी बातों को दोबारा उठाने से बचें.

व्यापार और नौकरी: कारोबारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. व्यापार में नया संपर्क वर्तमान और भविष्य में लाभ के अवसर बढ़ाएगा. किसी मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पुरानी अड़चन दूर होगी. साझेदारी में शर्तों को लेकर स्पष्टता रखें.

करियर और शिक्षा: महत्वपूर्ण निर्णय में अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी साबित होगी. आपकी समझदारी और धैर्य से कार्यक्षेत्र की पुरानी समस्या का समाधान निकल सकता है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान परेशान कर सकती है. पर्याप्त पानी पिएं और काम के बीच आराम का समय निकालें. तनाव होने पर शांत वातावरण में समय बिताएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन कमाई के साथ खर्च भी बढ़ सकता है. घर, वाहन या परिवार से जुड़ा जरूरी भुगतान सामने आ सकता है. भावनाओं में आकर आर्थिक मदद देने से पहले विचार करें.

प्रेम जीवन: पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. पुरानी नाराजगी खत्म करने के लिए खुद पहल करें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: लैवेंडर

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें.

सिंह राशिफल (Leo Horoscope)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर सजग रहेंगे और महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करेंगे. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. वृद्धजनों की सलाह से परेशानियां दूर होंगी.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और उच्चाधिकारी आपके काम पर ध्यान देंगे. नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें. व्यापारियों को पुराने प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने से लाभ मिलेगा.

करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में तरक्की के अच्छे संकेत मिलेंगे. पुराने अनुभव सही दिशा चुनने में मदद करेंगे. छात्रों को नियमित अध्ययन से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है. तला-भुना और मसालेदार भोजन कम करें. पर्याप्त नींद लें और भोजन का समय नियमित रखें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. अचानक कोई जरूरी खर्च सामने आ सकता है. किसी बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें और बचत को प्राथमिकता दें.

प्रेम जीवन: रिश्तों में स्पष्ट बातचीत बहुत जरूरी रहेगी. पार्टनर की बात ध्यान से सुनें और छोटी बात को विवाद न बनाएं. विवाहित जीवन में जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: नारंगी

उपाय: हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope)

पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा और परिजन आपकी बात को महत्व देंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. घर में किसी शुभ कार्य की रूपरेखा बन सकती है. बच्चों की पढ़ाई व स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

व्यापार और नौकरी: व्यापारियों को दस्तावेज, भुगतान और लेन-देन की जांच ध्यान से करनी चाहिए. नौकरी में मान-सम्मान बढ़ेगा और नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपका व्यवस्थित काम अधिकारियों को प्रभावित करेगा.

करियर और शिक्षा: सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी. योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर उत्तम परिणाम मिलेंगे. छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं.

स्वास्थ्य: गले में हल्का संक्रमण या थकान महसूस हो सकती है. ठंडी चीजों के सेवन से बचें और पर्याप्त पानी पिएं. काम के बीच में आराम लेते रहें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. छोटी बचत भी भविष्य में उपयोगी साबित होगी. किसी नए निवेश प्रस्ताव की सभी शर्तों व जोखिमों को जांचने के बाद ही निर्णय लें.

प्रेम जीवन: रिश्तों में स्पष्टता बढ़ेगी. पार्टनर के साथ पुराने विषयों पर खुलकर बात हो सकती है. अविवाहित लोगों को परिचित की ओर से रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: हरा

उपाय: हरी मूंग का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. परिजनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन अत्यधिक अपेक्षाएं रखने से बचें ताकि तनाव न बढ़े.

व्यापार और नौकरी: व्यापारियों को नया ऑर्डर या बड़ा ग्राहक मिलने के प्रबल योग हैं. पुराने संपर्कों से व्यापारिक लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों को टीम में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी. लाभ देखकर जरूरत से ज्यादा जोखिम न लें.

करियर और शिक्षा: रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष फलदायी रहेगा. नए संपर्क भविष्य के लिए उपयोगी साबित होंगे. छात्रों की मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आराम की कमी से थकान हो सकती है. स्क्रीन टाइम कम करें और आंखों को आराम दें. योग व हल्की सैर फायदेमंद रहेगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है. धन आगमन के साथ खर्च भी बढ़ेंगे, इसलिए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बजट बनाएं.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आकर्षण और मधुरता बढ़ेगी. पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा. खुलकर बातचीत करने से भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: रानी गुलाबी

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद मिठाई का दान करें.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope)

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. बातचीत के जरिए पुराने तनाव को समाप्त करने में सफलता मिलेगी. छोटी बातों को विवाद का रूप न दें और जल्दबाजी में किसी पर भरोसा न करें.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से स्थिति मजबूत होगी. व्यापारी वर्ग को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सही रणनीति लाभ दिलाएगी. अपनी गोपनीय योजनाओं को सुरक्षित रखें.

करियर और शिक्षा: मेहनत और कार्यक्षमता को उचित पहचान मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा; प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सफलता मिल सकती है.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और थकान से बचने के लिए काम के बीच आराम करें. समय पर भोजन और पर्याप्त नींद लें. ध्यान लगाने से मानसिक शांति मिलेगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. अचानक कोई जरूरी खर्च बजट को प्रभावित कर सकता है. साझेदारी में निवेश से पहले दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें.

प्रेम जीवन: भावुकता पर नियंत्रण रखने से रिश्ते बेहतर होंगे. पार्टनर से खुलकर बात करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: लाल

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान मंदिर जाकर चोला अर्पित करें.

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. मित्रों और परिचितों का सहयोग मिलेगा. घर में किसी शुभ कार्य या आयोजन की चर्चा हो सकती है. बच्चों के भविष्य से जुड़ी अच्छी योजना बनेगी.

व्यापार और नौकरी: आय बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे. व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ मिलेगा. साझेदारी शुरू करने से पहले सामने वाले की विश्वसनीयता परखें. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

करियर और शिक्षा: कोई नया संपर्क भविष्य में आर्थिक लाभ दिला सकता है. पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य: अधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है. यात्रा के दौरान बाहर के खान-पान से बचें. नींद पूरी लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. आर्थिक मामलों में किसी पर अंधविश्वास न करें. उधार देने से पहले पूरी जांच करें और बजट का पालन करें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में सकारात्मक माहौल रहेगा. पार्टनर के साथ यात्रा या भविष्य की योजना बन सकती है. अविवाहितों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: हल्दी पीला

उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं, भगवान विष्णु का स्मरण करें और पीली वस्तुओं का दान करें.

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा. परिवारजन आपकी व्यस्तता को समझते हुए सहयोग देंगे. घर में आपसी सद्भाव बढ़ेगा. महत्वपूर्ण निर्णयों में बुजुर्गों की राय लें.

व्यापार और नौकरी: कार्यशैली में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. मेहनत का फल मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. सहकर्मियों के साथ मिलकर टीमवर्क पर जोर दें.

करियर और शिक्षा: कार्यक्षेत्र में नई भूमिका के अवसर मिल सकते हैं. बदलाव को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें. नियमित अध्ययन और एकाग्रता से छात्रों को सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य: काम के तनाव से थकान या अनिद्रा की शिकायत हो सकती है. लगातार बैठने से बचें. हल्का व्यायाम और समय पर भोजन स्वास्थ्य ठीक रखेगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति नियंत्रण में रहेगी. नियमित आय के साथ कुछ घरेलू खर्च सामने आ सकते हैं. बचत पर ध्यान दें और जोखिम भरे निवेश से बचें.

प्रेम जीवन: व्यस्तता के बावजूद साथी के लिए समय निकालें. पार्टनर आपकी जिम्मेदारियों को समझेगा. आपसी संवाद बनाए रखने से संबंध मधुर रहेंगे.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: नीला

उपाय: शनि मंत्र का जाप करें, जरूरतमंदों को भोजन कराएं और पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें.

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope)

पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि किसी अपने को ठेस न पहुंचे. विवाद की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत करें और माहौल को हल्का रखें.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं, जो आगे चलकर लाभ देगी. टीम में स्पष्ट संवाद रखें. व्यापारिक योजनाओं पर निरंतर कार्य करने से अच्छे अवसर मिलेंगे.

करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए मेहनत का सकारात्मक परिणाम सामने आ सकता है. तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए मौके मिलेंगे. पुराने संपर्कों से जरूरी जानकारी प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य: मानसिक थकान और तनाव से बचें. मोबाइल या कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग कम करें और स्क्रीन से नियमित ब्रेक लें. नींद पूरी लें.

आर्थिक स्थिति: पुराने निवेश से धन लाभ की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी. हालांकि अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है. ऑनलाइन लेन-देन में सतर्कता बरतें.

प्रेम जीवन: रिश्तों में मधुर भाषा का प्रयोग करें. पार्टनर की भावनाओं को समझें और धैर्य रखें. अविवाहित लोगों की किसी पुराने परिचित से बातचीत आगे बढ़ सकती है.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: लेमन यलो

उपाय: जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और शनि देव का स्मरण करें.

पारिवारिक जीवन: घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह उपयोगी साबित होगी. पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपसी सहमति से काम बनेंगे.

व्यापार और नौकरी: व्यापार में नई योजना शुरू करने से पहले पूरी तैयारी और कानूनी दस्तावेज दुरुस्त कर लें. नौकरी में वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ देगा. कार्यों में विलंब होने पर धैर्य बनाए रखें.

करियर और शिक्षा: पुराने पेंडिंग कार्यों को प्राथमिकता से निपटाएं. छात्र एकाग्रता के लिए नियमित दिनचर्या का पालन करें. किसी भी बड़े फैसले में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें.

स्वास्थ्य: अनियमित दिनचर्या से थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें और काम के बीच विश्राम करें. सुबह की सैर व ध्यान से मन शांत रहेगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है. रुका हुआ पुराना भुगतान मिलने से राहत मिलेगी. निवेश सोच-समझकर ही करें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी जरूरी है. पार्टनर की बात शांति से सुनें और भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें. शांत संवाद से विश्वास मजबूत होगा.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: ऑलिव ग्रीन

उपाय: विष्णु चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों को अन्न का दान करें.

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