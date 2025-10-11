Kal Ka Rashifal 12 October 2025: रविवार, इन राशियों के लोगों को होगा धन लाभ! पढ़िए कल का राशिफल
Kal Ka Rashifal 12 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.
Kal Ka Rashifal: 12 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-
मेष राशि
आज आपके अंदर दिखावे की भावना बढ़ सकती है. न चाहते हुए भी कुछ काम आपको लोक लज्जा के कारण करने पड़ सकते हैं. धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा लेकिन काम के प्रति आलस्य दिखा सकते हैं.
व्यापारी वर्ग को आलस और देर से निर्णय लेने के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है. परिवार की महिलाओं से सहयोग तो मिलेगा, लेकिन उनकी डांट-फटकार भी सुननी पड़ सकती है.
- शुभ अंक: 3
- शुभ रंग: गुलाबी
- उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.
वृषभ राशि
आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा, लेकिन कार्यों में सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है. सहकर्मियों से सहयोग लेना पड़ेगा. अचानक बनी यात्रा योजना टल सकती है जिससे मन खिन्न रहेगा. धन प्राप्ति के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन सफलता मिलने पर मन प्रसन्न रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद लाभकारी सिद्ध होगा.
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएँ.
मिथुन राशि
आज सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी और उच्च अधिकारियों से लाभ मिलेगा. भाग्य का साथ रहेगा और प्रयासों में सफलता मिलेगी. सहकर्मी आपके आत्मविश्वास को मानेंगे. परिवार की महिलाओं से सहयोग और आर्थिक लाभ की संभावना है. यात्रा और खर्च अधिक रहेंगे.
- शुभ अंक: 4
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
कर्क राशि
ज्ञान और बुद्धि से धन अर्जित करेंगे. व्यापारी निवेश का जोखिम उठा सकते हैं और नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से सहयोग मिलेगा. परिवार में बच्चों की सफलता खुशी देगी. बुजुर्ग थोड़े नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन महिलाएं वैवाहिक जीवन को संतुलित बनाने में जुटेंगी.
- शुभ अंक: 2
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय: दूध में शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएँ.
सिंह राशि
सुबह का समय उम्मीदों के मुताबिक रहेगा और पुराने अनुबंध से धन लाभ मिलेगा. नया अनुबंध मिलने की संभावना है, लेकिन रुकावटें भी आएंगी. दोपहर बाद उलझनें बढ़ सकती हैं. लालच में आकर गलत तरीके अपनाने से बचें. परिवार का माहौल सामान्य रहेगा, महिलाओं की सलाह उपयोगी साबित होगी.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
कन्या राशि
सुबह उदासीनता रहेगी और कार्यों में मन नहीं लगेगा. घर-परिवार में भी शांति नहीं रहेगी. दोपहर बाद स्थिति सुधरेगी और रुके कार्यों में प्रगति होगी. लाभदायक सौदे मिलेंगे. नया काम शुरू कर सकते हैं जिससे भविष्य में फायदा होगा. परिवार में खुशी का माहौल बनेगा.
- शुभ अंक: 7
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएँ.
तुला राशि
दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा. सुबह शुभ समाचार मिलेगा. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में किसी की सलाह काम आएगी. दोपहर बाद स्वभाव में चंचलता रहेगी जिससे गंभीर कार्य प्रभावित होंगे. शाम तक अचानक धन लाभ की संभावना है.
- शुभ अंक: 8
- शुभ रंग: बैंगनी
- उपाय: गरीबों को भोजन कराएँ.
वृश्चिक राशि
आज कार्यों में सफलता मिलेगी और व्यवहारिकता से काम निकल जाएगा. स्वभाव में कठोरता से लोग नाराज हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आय-व्यय बराबर रहेगा. महिलाओं से आर्थिक मदद मिल सकती है. सेहत का ध्यान रखें.
- शुभ अंक: 1
- शुभ रंग: लाल
- उपाय: जल में लाल फूल डालकर सूर्य को अर्पित करें.
धनु राशि
सुबह कार्यों में सुव्यवस्था और लाभ रहेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी. दोपहर बाद स्थिति बदल सकती है और हानि की संभावना रहेगी. कोई अनुबंध रद्द हो सकता है. महिलाओं को कार्य में सावधानी बरतनी होगी.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: नारंगी
- उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएँ.
मकर राशि
दिन की शुरुआत कार्यक्षेत्र में निराशा और स्वास्थ्य में कमजोरी के साथ होगी. परिवार में बहस हो सकती है. दोपहर बाद स्थिति सुधरेगी और मेहनत का फल मिलने लगेगा. शाम का समय व्यापारियों के लिए लाभकारी रहेगा. विवाद से दूर रहें.
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: काला
- उपाय: शनि मंदिर में तिल का तेल चढ़ाएँ.
कुंभ राशि
दिन लाभकारी रहेगा. व्यापार में अचानक धन लाभ होगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. जरूरी काम दोपहर से पहले करें. इसके बाद माहौल थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है. महिलाओं या भाई-बहनों से कलह संभव है. सार्वजनिक क्षेत्र में विवादित बातें कहने से बचें.
- शुभ अंक: 3
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.
मीन राशि
सुबह कार्य में सफलता और धन लाभ होगा. प्रियजनों से शुभ समाचार मिलेगा. परिवार में शांति रहेगी. दोपहर बाद विपरीत स्थिति बन सकती है और अचानक हानि की संभावना रहेगी. यात्रा और बिजली उपकरणों से सावधानी रखें. खर्च बढ़ सकता है.
- शुभ अंक: 7
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
