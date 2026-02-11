हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 12 फरवरी 2026 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: मेष से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा कल का दिन? पढ़ें 12 फरवरी 2026 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 12 फरवरी 2026 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन धन, करियर, शिक्षा और प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है? पढ़ें कल का राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Feb 2026 01:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Horoscope Tomorrow 12 February 2026, Kal Ka Rashifal: राशिफल के अनुसार, 12 फरवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी. करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किसे लाभ मिलेगा और किसे संभलकर चलना होगा, आइए जानते हैं कल का राशिफल.

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है. आप अपने बिजनेस में कोई बदलाव कर सकते हैं. आप अत्यधिक लाभ के चक्कर में छुटपुट लाभ पर ध्यान कम देंगे. नौकरी में आपके बॉस आपके किसी सुझाव से काफी खुश होंगे. वाहनों के प्रयोग से आपको सावधान रहना होगा. आप अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. आप अपनी वाणी पर संयम रखें, नहीं तो बेवजह के लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों को गुड़-चना खिलाएं.

वृषभ राशि

आज आपको अपने कामों को लेकर धैर्य दिखाने की आवश्यकता है. आपको किसी काम को लेकर यदि नॉलेज ना हो, तो उसमें आप आगे ना बढ़ें. आपको किसी ससुराल पक्ष के व्यक्ति से धन लाभ मिलता दिख रहा है. माताजी को आप किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकते हैं. आपको वाहनों का प्रयोग सावधान रहकर करना होगा. नवविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती हैं. आप परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर परेशान रहेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने के लिए रहेगा. आप अपने बिजनेस में कुछ नए कर्म को शामिल करेंगे. परिवार में खुशियां भरपूर रहेंगी. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को समझदारी दिखाते हुए अपने रिश्ते को निभाना होगा, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति के आने के कारण खटपट होने की संभावना है. आपको मेहनत अनुसार फल मिलने से खुशियां बनी रहेगी, लेकिन आप अपने कामों के साथ-साथ संतान के करियर को लेकर कोई डिसीजन लेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा (घास) अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है. सामाजिक कार्यक्रमों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा. व्यवसाय में आप कुछ योजनाओं को लेकर पार्टनरशिप कर सकते हैं. आपको अपने आलस्य को त्यागकर कामों में आगे बढ़ना होगा, तभी आपके काम समय से पूरे होंगे. राजनीति में कार्यरत लोगों को कोई पुरस्कार मिल सकता है. आपको नौकरी के सिलसिले में किसी काम को लेकर कहीं बाहर जाना पड़ सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: दूधिया सफेद या चांदी
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन पद-प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा. आपको बेवजह के क्रोध करने से बचना होगा. यदि आपकी कोई प्रिय वस्तु खो गई थी, तो उसके भी आपको मिलने की पूरी संभावना है. संतान की सेहत में गिरावट आने से आप परेशान रहेंगे. आप अपने घर किसी भजन कीर्तन आदि का आयोजन कर सकते हैं. विवाह में यदि कोई समस्या आ रही थी, तो वह भी दूर होगी. आपका कोई लेनदेन चुकता हो सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: नारंगी या सुनहरा
  • उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्यो से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा. आप रुपए पैसे के मामले में किसी पर भरोसा ना करें. प्रेम जीवन जी रहे लोगों के बीच किसी बात को लेकर खटपट रहेगी. आप किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित होंगे, जहां आपकी कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी. आपके किसी मित्र से मिलकर आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी. पारिवारिक समस्याएं वरिष्ठ सदस्यों की मदद से आसानी से दूर हो सकेंगी.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: गहरा हरा
  • उपाय: पक्षियों को दाना डालें और गाय को हरा चारा खिलाएं.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है. बिजनेस में कोई तकनीकी समस्या आपको परेशान करेगी. नौकरी में आपके दिए गए सुझावों का स्वागत होगा. आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना होगा. आपके धन-धान्य में वृद्धि होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. आपको यदि कोई काम को लेकर सुझाव दे, तो आप उसमें चुप रहें. आपकी कोई चल अचल संपत्ति का मुद्दा यदि विवादित था, तो उसमें आपको जीत मिलेगी. आपके कामों की गति थोड़ा धीमी रहेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या भोजन का दान करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए रहेगा. आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी, लेकिन आपके मन में किसी बात को लेकर संशय बना रहेगा. आपको भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना है. परिवार में सदस्य आपकी बातों को पूरा महत्व देंगे. आप जीवनसाथी की बातों को पूरा महत्व देंगे. विद्यार्थी यदि पढ़ाई में डील देंगे, तो उन्हें परीक्षा देने में समस्या आएगी. आपको संतान के करियर को लेकर टेंशन हो सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: महरून
  • उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

धनु राशि

आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है. माता-पिता के प्रति स्नेह बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास बेहतर रहेंगे. भाई-बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा. नौकरी में आपके अधिकारों में वृद्धि होगी. आपका डूबा हुआ धन आपको वापस मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों की अपने किसी साथी से खटपट होने की संभावना है. आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

मकर राशि

आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं. आपकी कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी. आप कोई जरूरी जानकारी घर से बाहर न जाने दें, नहीं तो बेवजह के लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं. आपको कुछ अजनबी लोगों पर भरोसा करने से बचना होगा और आपका कोई कानूनी मामला आपके लिए समस्या बन सकता है, इसलिए आप उसमें अपनी आंख और कान खुले रखकर निपटाने की कोशिश करें.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: शनि देव के मंत्रों का जाप करें और काले तिल का दान करें.

कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिए योजना बनाकर कामों को करने के लिए रहेगा. वरिष्ठ सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा. यदि आप कोई प्रॉपर्टी को लेकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसमें भी आपकी साख चारों ओर फैलेगी और आपकी इनकम के सोर्स बढ़ेंगे. आपके कुछ नए मित्र बनेंगे. सामाजिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे. आप अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे, उनमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: काला या आसमानी
  • उपाय: गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा. आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलवाएगी. आपके अंदर ऊर्जा अधिक रहने के कारण आप अपने कामों को निपटने की कोशिश में लगे रहेंगे. आप किसी से किए हुए वादे को भी पूरा समय रहते पूरा करने की कोशिश करेंगे. माताजी आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकती हैं. आपको काम के साथ-साथ जीवनसाथी के लिए भी कुछ समय निकालना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकती हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा या पीला
  • उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें और चने की दाल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 11 Feb 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tomorrow Kal Ka Rashifal

Frequently Asked Questions

12 फरवरी 2026 का राशिफल किन राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा?

राशिफल के अनुसार, 12 फरवरी 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए अवसर लेकर आएगा, जबकि कुछ को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।

मेष राशि के लिए 12 फरवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि के लिए यह दिन लाभदायक रहेगा। आप अपने व्यवसाय में बदलाव कर सकते हैं और नौकरी में बॉस आपके सुझावों से खुश होंगे।

वृषभ राशि वालों को 12 फरवरी 2026 को किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

वृषभ राशि वालों को अपने कामों में धैर्य दिखाने की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष से धन लाभ हो सकता है, लेकिन वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतें।

मिथुन राशि के लिए 12 फरवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा?

मिथुन राशि के लिए यह दिन बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने वाला रहेगा। परिवार में खुशियां रहेंगी और प्रेम जीवन में बाहरी व्यक्ति के कारण खटपट की संभावना है।

कर्क राशि के लिए 12 फरवरी 2026 को क्या विशेष है?

कर्क राशि के लिए यह दिन सामान्य रहेगा। आपको सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ने का मौका मिलेगा और राजनीति में कार्यरत लोगों को पुरस्कार मिल सकता है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान, भारतीयों पर कितना असर
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान
राजस्थान
Rajasthan Budget 2026 Live: पूरे दस्तावेज न होने पर भी फ्री इलाज, 'राज ममता योजना' का ऐलान, राजस्थान को और क्या मिला?
Live: पूरे दस्तावेज न होने पर भी फ्री इलाज, 'राज ममता योजना' का ऐलान, राजस्थान को और क्या मिला?
इंडिया
बदल गए वंदे मातरम और जन-गण-मन के नियम, कहां, कब और कैसे गाएं? जानें सब
बदल गए वंदे मातरम और जन-गण-मन के नियम, कहां, कब और कैसे गाएं? जानें सब
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Delhi Rohini Accident: Delhi में फिर मौत का गड्ढा, खुले मेनहोल में गिराने से युवक की मौत | Manhole
Russian Oil Angle पर Relief? India के कुछ Exports को US Tariff Refund मिल सकता है | Paisa Live
India-US Trade Deal में नया Twist, Pulses Entry या Farmers Shield? | Paisa Live
Gold बन गया Safe Haven: Equity Investors क्यों हो रहे है Careful? | Paisa Live
Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान, भारतीयों पर कितना असर
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान
राजस्थान
Rajasthan Budget 2026 Live: पूरे दस्तावेज न होने पर भी फ्री इलाज, 'राज ममता योजना' का ऐलान, राजस्थान को और क्या मिला?
Live: पूरे दस्तावेज न होने पर भी फ्री इलाज, 'राज ममता योजना' का ऐलान, राजस्थान को और क्या मिला?
इंडिया
बदल गए वंदे मातरम और जन-गण-मन के नियम, कहां, कब और कैसे गाएं? जानें सब
बदल गए वंदे मातरम और जन-गण-मन के नियम, कहां, कब और कैसे गाएं? जानें सब
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
'टाइम तो कभी खराब नहीं था...' तिहाड़ जेल जाने के बाद राजपाल यादव का पुराना वीडियो हुआ वायरल
तिहाड़ जेल जाने के बाद राजपाल यादव का पुराना वीडियो हुआ वायरल, बुरे वक्त को लेकर कही थी ये बात
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
हेल्थ
Organ Shutdown Timeline: मौत के बाद सबसे पहले कौन सा अंग काम करना करता है बंद, ब्रेन-किडनी या फिर हार्ट? जानिए जवाब
मौत के बाद सबसे पहले कौन सा अंग काम करना करता है बंद, ब्रेन-किडनी या फिर हार्ट? जानिए जवाब
शिक्षा
RRB JE 2026: आरआरबी जेई परीक्षा 2026 की नई तारीखें हुईं जारी, जानें कैंडिडेट्स के लिए क्या है जरूरी?
आरआरबी जेई परीक्षा 2026 की नई तारीखें हुईं जारी, जानें कैंडिडेट्स के लिए क्या है जरूरी?
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget