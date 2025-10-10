हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: शुक्रवार को किस राशि पर बरसेगी कृपा, किसे बरतनी होगी सावधानी! जानिए 11 अक्टूबर 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal: शुक्रवार को किस राशि पर बरसेगी कृपा, किसे बरतनी होगी सावधानी! जानिए 11 अक्टूबर 2025 का राशिफल

Kal Ka Rashifal 11 October 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 10 Oct 2025 01:01 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: 11 अक्टूबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है. सामाजिक क्षेत्र, नौकरी या व्यापार — हर जगह आपके प्रयास रंग लाएंगे. मित्रों और रिश्तेदारों के साथ किसी रमणीय स्थल पर जाने का प्लान बन सकता है. मानसिक तनाव कम होगा. किसी मांगलिक कार्यक्रम में उपस्थिति संभव है. स्त्री मित्रों, जीवनसाथी और संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा. ध्यान रखें, चोट लगने से कष्ट हो सकता है. आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा.

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़-चना का भोग लगाएँ.

वृषभ राशि

आज रुके हुए कार्य पूरे होंगे. कार्यक्षेत्र में सफलता और प्रसिद्धि मिलेगी. घर में आनंद और शांति का वातावरण रहेगा. रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनेंगे. स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा. व्यापार में आपकी रणनीति कारगर साबित होगी. आर्थिक लाभ थोड़ा कम रहेगा, पर स्थिरता बनी रहेगी. ऑफिस में विवाद की संभावना है, संयम रखें.

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: देवी लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें और शंख ध्वनि करें.

मिथुन राशि

आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रहेगा. ध्यान और साधना से मानसिक शांति मिलेगी. किसी रहस्य या गूढ़ ज्ञान में रुचि बढ़ेगी. अहं की भावना से बचें, वाणी पर संयम रखें. अचानक धन लाभ के योग हैं. नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन उपयुक्त नहीं है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें और माता सरस्वती की आराधना करें.

कर्क राशि

सुबह का समय कुछ कठिन रह सकता है. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. अधिक प्रयासों के बावजूद कार्य में विलंब होगा. दोपहर के बाद स्थिति में सुधार आएगा और धनलाभ संभव है. खर्च बढ़ेगा, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है.

  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद
  • उपाय: भगवान शिव को दूध अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.

सिंह राशि

बिना सोचे कोई कदम न उठाएं. सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन धैर्य रखें. प्रतिस्पर्धी परास्त होंगे. आर्थिक लाभ और मान-सम्मान का योग है. परिवार से सहयोग कम मिलेगा. स्वास्थ्य में जोखिम से बचें.

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और तांबे का छल्ला धारण करें.

कन्या राशि

दिन की शुरुआत चिंता और थकान से होगी. सिरदर्द या बदन दर्द रह सकता है. नए कार्यों के लिए दिन अच्छा है, पर खर्च बढ़ सकता है. किसी के बहकावे में न आएं और संयम से काम लें. घर में हल्का तनाव रह सकता है.

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” जप करें.

तुला राशि

आज कुछ नया करने का विचार आएगा पर शुरुआत में निराशा संभव है. माता-पिता से मतभेद या स्वास्थ्य समस्या हो सकती है. दस्तावेज़ों में सावधानी बरतें. पानी और ऊंचाई वाले स्थानों से दूर रहें. भावनाओं पर नियंत्रण रखें.

  • शुभ अंक: 4
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • उपाय: माँ दुर्गा की आरती करें और मिश्री का भोग लगाएँ.

वृश्चिक राशि

जिद्दी स्वभाव और अनियंत्रित वाणी से संबंध बिगड़ सकते हैं. भ्रम की स्थिति कार्य को प्रभावित करेगी. धैर्य रखें और निर्णय बाद में लें. आज के दिन शांति और संयम बनाए रखना जरूरी है.

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: गहरा लाल
  • उपाय: मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए मसूर की दाल का दान करें.

धनु राशि

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. नौकरी व व्यवसाय में सफलता, पदोन्नति और धनलाभ संभव है. बुजुर्गों के आशीर्वाद से मानसिक शांति मिलेगी. शाम को थकान रहेगी. भावनाओं में बहकर राज़ साझा न करें.

  • शुभ अंक: 8
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: भगवान विष्णु को हल्दी मिले जल से स्नान कराएं और पीले वस्त्र पहनें.

मकर राशि

परिवार और वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी. किसी छोटे प्रवास या यात्रा का योग है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. धनलाभ और सम्मान प्राप्त होगा. प्रियजनों से शुभ समाचार मिल सकता है.

  • शुभ अंक: 10
  • शुभ रंग: स्लेटी
  • उपाय: शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें और शनि चालीसा पढ़ें.

कुंभ राशि

दिन की शुरुआत उत्साह और प्रसन्नता से होगी. परिजनों-मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा. मेहनत के बाद आर्थिक लाभ मिलेगा. किसी कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

  • शुभ अंक: 11
  • शुभ रंग: आसमानी नीला
  • उपाय: हनुमान मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें.

मीन राशि

नकारात्मक विचारों से दूर रहें. मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्या संभव है. कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ तालमेल रखें. संतान की चिंता बढ़ेगी. आज महत्वपूर्ण निर्णय न लें.

  • शुभ अंक: 12
  • शुभ रंग: समुद्री हरा
  • उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और चावल का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 10 Oct 2025 01:01 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal #rashifa

Embed widget