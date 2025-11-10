Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Kal Ka Rashifal: 11 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज ग्रह दशा अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए कोई भी बड़ा काम हाथ में लेने से पहले कई बार सोच लें. आज आपके खर्चे काफी बढ़े रहेंगे और इस कारण से तनाव भी बढ़ सकता है. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा और कुछ विरोधी सिर उठा सकते हैं. कोर्ट-कचहरी के मामलों में काफी धन खर्च करने के बाद सफलता मिलेगी. राजनीति और कानून से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. किसी पर पैसों के मामले में भरोसा न करें.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: लाल

लाल उपाय: भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि

आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. आय में वृद्धि के योग हैं. नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बात बन सकती है, इसलिए अधिकारियों के साथ विनम्र रहें. प्रेमी जातकों के लिए दिन खुशी भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ता मजबूत बनेगा. संतान की ओर से शुभ समाचार संभव है. व्यापार में सफलता और लाभ मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: देवी लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें.

मिथुन राशि

आज का दिन शुभ रहेगा. मन धार्मिक कार्यों में लगेगा और आप दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे. कार्यस्थल पर आपकी चर्चा रहेगी और वरिष्ठ आपके पक्ष में रहेंगे. पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद आप अच्छा संतुलन बनाए रखेंगे और प्रेम जीवन सुखद रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.

कर्क राशि

किस्मत आज मेहरबान रहेगी और आपके सभी कार्य सफल होंगे. किसी खूबसूरत स्थान की यात्रा से मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक मामलों में शुभ समाचार मिलेगा. भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जाप करें.

सिंह राशि

आज का दिन लाभदायक रहेगा. मानसिक तनाव और आर्थिक चिंता के बावजूद आत्मविश्वास ऊँचा रहेगा. घर में कुछ चुनौतियाँ रह सकती हैं, लेकिन आप हर स्थिति को संभाल लेंगे. राजनीति से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या राशि

व्यवसाय में नई खुशखबरी मिल सकती है. नए लोगों से लाभदायक सौदे संभव हैं. दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा. जीवनसाथी के नाम पर संपत्ति खरीदने से लाभ मिलेगा. मन में थोड़ा गुस्सा रहेगा, लेकिन परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: हल्का हरा

हल्का हरा उपाय: गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें, “ॐ गं गणपतये नमः” का जाप करें.

ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए निवेश से बचें. पहले से किया गया निवेश आज लाभ दे सकता है. खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन हिम्मत न हारें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. खानपान का ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक: 4

4 भाग्यशाली रंग: आसमानी नीला

आसमानी नीला उपाय: माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें.

वृश्चिक राशि

आज प्रेम और स्नेह का वातावरण रहेगा. प्रेमी जोड़ों के लिए समय उत्तम है. संतान का सुख मिलेगा. भूमि या संपत्ति से जुड़े मामले सफल रहेंगे. कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है. लंबी यात्रा के योग हैं. भाग्य मजबूत रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 2

2 भाग्यशाली रंग: मरून

मरून उपाय: मंगल देव के बीज मंत्र “ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः” का जाप करें और मसूर की दाल दान करें.

धनु राशि

आज का दिन शुभ रहेगा. मन प्रसन्न रहेगा और पारिवारिक प्रेम मिलेगा. माता के प्रति स्नेह और सेवा भाव रहेगा. नया वाहन या घर खरीदने के योग हैं. काम में सफलता मिलेगी. छात्रों के लिए दिन उपयोगी रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 7

7 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाएं और गरीबों को भोजन कराएं.

मकर राशि

आज का दिन खुशनुमा रहेगा. दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा. भाई-बहनों से शुभ समाचार मिलेगा. व्यापार में लाभ और विरोधियों पर विजय मिलेगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

भाग्यशाली अंक: 10

10 भाग्यशाली रंग: नीला

नीला उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं और काले तिल का दान करें.

कुंभ राशि

आर्थिक चुनौतियाँ कम होंगी और धन लाभ होगा. कर्ज में कमी आएगी. किसी बड़ी संपत्ति में निवेश का विचार कर सकते हैं. परिवार के साथ समय बितेगा. वाणी में मधुरता बनाए रखें. व्यापार में लाभ के योग हैं.

भाग्यशाली अंक: 11

11 भाग्यशाली रंग: नीला

नीला उपाय: हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाएं और “ॐ हं हनुमते नमः” का जाप करें.

मीन राशि

आज का दिन सफलता भरा रहेगा. आत्मविश्वास और सेहत दोनों अच्छे रहेंगे. दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा. व्यापार में बड़ा लाभ संभव है. सरकारी कार्यों से लाभ के योग हैं. नए अवसर आपको आगे बढ़ाएंगे.

भाग्यशाली अंक: 12

12 भाग्यशाली रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: भगवान विष्णु को पीला फल अर्पित करें और “ॐ नमो नारायणाय” का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.