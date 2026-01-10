हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kal Ka Rashifal 11 January 2026: जानें मेष से मीन तक, किस राशि की किस्मत चमकेगी और किन्हें रहना होगा सावधान

Kal Ka Rashifal 11 January 2026: जानें मेष से मीन तक, किस राशि की किस्मत चमकेगी और किन्हें रहना होगा सावधान

Kal Ka Rashifal 11 January 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Kal Ka Rashifal: 11 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन आपका काफी शुभ रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप जो भी सोचेंगे, वह पूरे होंगे. मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने कार्यों में सफलता पाएंगे. व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा, और अगर आप चाहें तो कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं. परिवार में मंगलमय अवसर बनेंगे और मांगलिक कार्यक्रमों की संभावना दिखाई देगी. यदि चाहें तो नया मकान, वाहन आदि खरीदने के संकेत भी दिख रहे हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसी प्रिय से मिलाव-तलाश के साथ ही मिलने का अवसर आपके सामने आ सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें.

वृषभ राशि

यह समय स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताग्रस्त रहने वाला है, और बेमन मतभेदों में उलझने की आशंका है. आज आपको परिवार के किसी खास सदस्य के दुखद समाचार मिल सकता है. आप नया कोई काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन अपने साथियों के साथ सावधान रहें. परिवार के वातावरण में तनाव और मतभेद बढ़ सकते हैं, खासकर दंपत्ति के बीच विवाद की संभावना बन सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: माता लक्ष्मी को दूध का भोग अर्पित करें और शुक्रवार को रुद्राभिषेक करें.

मिथुन राशि

आज किसी लंबी यात्रा या कार्य के लिए निकल सकते हैं, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतना जरूरी है. अगर आपके पास किसी खास काम के नहीं होने से ऊहापोह है, तो अपने परिचितों के साथ विवाद हो सकता है. परिवार का साथ मिलेगा, पर व्यापार-व्यवसाय में नुकसान उठाने की संभावना भी बनती है. बड़े वित्तीय निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें और बुधवार को हनुमान चालीसा पढ़ें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है. आप धार्मिक यात्रा के लिए निकल सकते हैं या किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आने वाले समय में लाभ के अवसर बनेंगे. व्यवसाय के क्षेत्र में नया कदम उठाने का विचार आपके दिल में आ सकता है, और संभव है कि आज आपको कोई बड़ा सौदा या साझेदारी मिल जाए. घर परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए खुशियों की बहार लेकर आ सकता है. रोजगार की तलाश में हैं तो सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. परिवार में शुभ कार्य होंगे और मतभेद दूर होंगे. व्यवसाय में फायदेमंद मौके मिल सकते हैं; बड़े डील या समझौते आपके पक्ष में होंगे. नए काम शुरू करने का साहस मिलेगा और नया वाहन खरीद सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और रविवार को सूर्य स्तोत्र का पाठ करें.

कन्या राशि

आपकी सेहत ठीक-ठाक रहेगी, पर कभी-कभी अस्वस्थता महसूस हो सकती है. कानूनी या न्यायिक मामलों में असुविधा या हानि उठानी पड़ सकती है. व्यापार में बड़े जोखिम उठाने से बचें. परिवार के वातावरण में वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए शांत रहें और संवाद में संयम बनाए रखें. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और मंगलवार को प्रार्थना करें.

तुला राशि

आज आप किसी खास काम के सिलसिले में बाहर निकल सकते हैं, और परिवार में किसी करीबी के बारे में नुकसान हो सकता है. वाहन चलाते समय सावधानी आवश्यक है. व्यावसायिक मामलों में नुकसान हो सकता है और पार्टनर साथ न दें. परिवार से सहयोग मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: गुलाबी
  • उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें और शुक्रवार को लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपका बेहद शुभ रहेगा. योजनाबद्ध कार्य पूरे होंगे. साथी के साथ बाहर घूम सकते हैं. नए कार्य का दायित्व मिलेगा. व्यापार में लाभ होगा. परिवार में मांगलिक अवसर और मान-सम्मान बढ़ेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को जलेबी या सिंदूर का भोग लगाएं.

धनु राशि

आज का दिन आपके लिए बेहद खास और शुभ रहेगा. नया वाहन, मकान या व्यवसायिक अवसर में सफलता मिलेगी. मित्र और रिश्तेदार सहयोग देंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी; नए अवसर और आय के स्रोत बनेंगे. घर परिवार में प्यार-भरोसा बढ़ेगा और पुराने मतभेद दूर होंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करें और गुरुवार को विष्णु स्तोत्र का पाठ करें.

मकर राशि

आज का दिन आपके स्वास्थ्य और हालात के लिए कुछ चिंताजनक संकेत ला सकता है. स्वास्थ्य मुद्दे आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं और परिवार में तनाव बन सकता है. व्यावसायिक क्षेत्र में बड़ा जोखिम दिख रहा है. जल्दबाजी से बचें.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं और शनिवार को शनि मंत्र का जाप करें.

कुम्भ राशि

आज आप आंतरिक तौर पर खिन्न महसूस करेंगे. परिवार के व्यवसाय को लेकर मानसिक दबाव रहेगा. पुराना काम बिगड़ सकता है. प्रतिस्पर्धी सक्रिय हो सकते हैं. वाद-विवाद से बचें. वाणी पर नियंत्रण रखें.

  • भाग्यशाली अंक: 11
  • भाग्यशाली रंग: आसमानी
  • उपाय: गरीबों को काले तिल दान करें और शनिवार को शनि देव का ध्यान करें.

मीन राशि

आज आपका दिन अच्छा रहेगा. बड़ी डील, समझौता या महत्वपूर्ण कार्य संभव हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. घर परिवार के लिए मंगलकारी अवसर बनेंगे. मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे. परिवार के साथ घूमने-फिरने की योजना सफल हो सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: भगवान विष्णु को केसर का तिलक करें और गुरुवार को विष्णु स्तोत्र का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 10 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Kal Ka Rashifal Tomorrow's Horoscope

11 जनवरी 2026 को परिवार में किन राशियों के लिए मंगलमय अवसर बनेंगे?

मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए 11 जनवरी 2026 को परिवार में मंगलमय अवसर बनेंगे। मांगलिक कार्यक्रमों की संभावना है।

Embed widget