Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom विभिन्न राशियों के लिए करियर, आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधी राशिफल विस्तृत है।

Kal Ka Rashifal: 11 अप्रैल 2026, शनिवार का दिन आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद खास होने वाला है. कल वैशाख कृष्ण नवमी तिथि है, जिसमें उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र का अद्भुत संयोग बनेगा. ग्रहों की चाल से कल वाशि, सुनफा, पराक्रम और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसका सीधा असर आपकी राशि पर पड़ेगा. चंद्रमा कल मकर राशि में गोचर करेंगे, जबकि बुध मीन राशि में प्रवेश कर चुके होंगे.

विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल का दिन मिथुन और वृश्चिक राशि वालों के लिए धन के द्वार खोलने वाला है. यदि आप कल कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 12:15 से 01:30) का समय सर्वोत्तम है. हालांकि, सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्यों से बचना चाहिए.

आइए, विस्तार से जानते हैं मेष से मीन तक का भविष्यफल, शुभ अंक और शुभ रंग.

आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा. कार्यशैली में बदलाव और व्यवस्थित दिनचर्या से आपके रुके हुए काम शीघ्र पूरे होंगे. संतान के करियर को लेकर चल रही चिंता किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से दूर होगी. किसी से विवाद की स्थिति में क्रोध पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है.

Career: काम करने के नए तरीके सफलता दिलाएंगे.

काम करने के नए तरीके सफलता दिलाएंगे. Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, योजनाबद्ध चलें.

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, योजनाबद्ध चलें. Love: पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा.

पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. Health: गुस्से पर काबू रखें, मानसिक शांति का प्रयास करें.

गुस्से पर काबू रखें, मानसिक शांति का प्रयास करें. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृष राशि (Taurus)

आज का दिन ठीक-ठाक रहने वाला है. कोई भी बड़ा फैसला लेते समय विशेषज्ञों की सलाह लेना मुनाफे का सौदा साबित होगा. परिवार में आपसी समझ बढ़ने से माहौल शांतिपूर्ण रहेगा. छात्रों को सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से बचना चाहिए, अन्यथा पछताना पड़ सकता है.

Career: कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचें, मेहनत जारी रखें.

कार्यक्षेत्र में लापरवाही से बचें, मेहनत जारी रखें. Finance: विशेषज्ञ की सलाह से धन लाभ के योग हैं.

विशेषज्ञ की सलाह से धन लाभ के योग हैं. Love: परिजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे.

परिजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. Health: आलस्य और सोशल मीडिया के तनाव से दूर रहें.

आलस्य और सोशल मीडिया के तनाव से दूर रहें. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज आपको जनसहयोग भरपूर मिलेगा और आय के नए स्रोत विकसित होंगे. ऑफिस में आपका प्रदर्शन सामान्य से बेहतर रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग और सराहना आपके उत्साह को बढ़ाएगी. पैतृक संपत्ति मिलने के प्रबल योग हैं, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

Career: ऑफिस के कार्यों में सहकर्मियों का साथ मिलेगा.

ऑफिस के कार्यों में सहकर्मियों का साथ मिलेगा. Finance: संपत्ति में वृद्धि और खर्चों पर नियंत्रण रहेगा.

संपत्ति में वृद्धि और खर्चों पर नियंत्रण रहेगा. Love: शाम मेहमानों के आगमन से खुशनुमा रहेगी.

शाम मेहमानों के आगमन से खुशनुमा रहेगी. Health: आज आप खुद को ऊर्जावान और सेहतमंद महसूस करेंगे.

आज आप खुद को ऊर्जावान और सेहतमंद महसूस करेंगे. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन आपके अनुकूल है. व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी. ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिलने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी. आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए कुछ नया सीखने (जैसे ग्राफिक डिजाइन) का बेहतरीन मौका है.

Career: नई जिम्मेदारियाँ उन्नति के मार्ग खोलेंगी.

नई जिम्मेदारियाँ उन्नति के मार्ग खोलेंगी. Finance: आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी.

आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी. Love: घर में खुशियों का माहौल रहेगा.

घर में खुशियों का माहौल रहेगा. Health: यात्रा के दौरान सेहत का ध्यान रखें.

यात्रा के दौरान सेहत का ध्यान रखें. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन खुशहाल रहेगा. प्रैक्टिकल सोच अपनाना आपके लिए हितकारी होगा. आज आप एकांत या किसी धार्मिक स्थल पर समय बिताना पसंद करेंगे. माता जी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी, जिससे मन को शांति मिलेगी. नकारात्मक विचारों (ओवर थिंकिंग) से बचें.

Career: संतुलित रवैया कार्यक्षेत्र में लाभ देगा.

संतुलित रवैया कार्यक्षेत्र में लाभ देगा. Finance: निवेश के मामले में सतर्क रहें.

निवेश के मामले में सतर्क रहें. Love: माता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा.

माता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा. Health: मानसिक डर या चिंता हावी हो सकती है, योग करें.

मानसिक डर या चिंता हावी हो सकती है, योग करें. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. कर्मचारियों के साथ आपका मित्रवत व्यवहार कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, जिससे काम समय से पहले पूरे होंगे. महिला उद्यमी आज विशेष रूप से सक्रिय रहेंगी और अच्छा धन लाभ अर्जित करेंगी. बुजुर्गों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा.

Career: टीम वर्क से बड़ी सफलता मिलने के योग हैं.

टीम वर्क से बड़ी सफलता मिलने के योग हैं. Finance: व्यवसाय में धन लाभ की स्थिति मजबूत है.

व्यवसाय में धन लाभ की स्थिति मजबूत है. Love: घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा.

घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. Health: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे.

दिन भर ताजगी महसूस करेंगे. शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

आज का दिन सामान्य बीतेगा. आप धन संबंधी उलझनों को सुलझाने में व्यस्त रहेंगे. पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना आपके लिए आवश्यक है. जीवन प्रगति की ओर है, इसलिए खुद को नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार रखें. अपनी क्षमता के अनुसार बड़े अवसर हाथ लग सकते हैं.

Career: कार्यक्षमता बढ़ने से नए अवसर प्राप्त होंगे.

कार्यक्षमता बढ़ने से नए अवसर प्राप्त होंगे. Finance: पैसों से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा.

पैसों से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलेगा. Love: संबंधों में सुधार के लिए प्रयास सफल होंगे.

संबंधों में सुधार के लिए प्रयास सफल होंगे. Health: मानसिक थकान महसूस हो सकती है.

मानसिक थकान महसूस हो सकती है. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन बेहतरीन साबित होगा. किसी करीबी से चल रही अनबन दूर होगी. भावनाओं में बहने के बजाय चतुराई से काम लेना आपके पक्ष में रहेगा. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है. दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर अपने अनुभव का सही इस्तेमाल करेंगे.

Career: अनुभव के आधार पर कार्य में प्रगति होगी.

अनुभव के आधार पर कार्य में प्रगति होगी. Finance: बकाया धन की प्राप्ति से राहत मिलेगी.

बकाया धन की प्राप्ति से राहत मिलेगी. Love: मित्रों और करीबियों के साथ संबंध सुधरेंगे.

मित्रों और करीबियों के साथ संबंध सुधरेंगे. Health: पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है.

पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

आज का दिन परिवार के साथ आनंदपूर्वक बीतेगा. दोस्तों के साथ बाहर घूमने की योजना बन सकती है. सामाजिक रूप से आपका प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है. कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं, धैर्य से काम लें. रुके हुए कार्यों में गति आएगी.

Career: गंभीर बातचीत और मीटिंग्स में सफलता मिलेगी.

गंभीर बातचीत और मीटिंग्स में सफलता मिलेगी. Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य और ठीक-ठाक रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य और ठीक-ठाक रहेगी. Love: परिवार के साथ संबंधों में मधुरता आएगी.

परिवार के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. Health: गुस्से के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शांत रहें.

गुस्से के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शांत रहें. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन लाभदायक रहेगा. संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. व्यापार में नए विचारों का समावेश आपको लाभ दिलाएगा. नए लोगों से संपर्क बढ़ाना भविष्य के लिए फायदेमंद होगा. आपकी कार्यप्रणाली की समाज और ऑफिस में प्रशंसा होगी.

Career: व्यापारिक मामलों में नए आइडियाज सफल होंगे.

व्यापारिक मामलों में नए आइडियाज सफल होंगे. Finance: धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे.

धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. Love: लवमेट के साथ डिनर पर जा सकते हैं, रिश्ते मजबूत होंगे.

लवमेट के साथ डिनर पर जा सकते हैं, रिश्ते मजबूत होंगे. Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, मानसिक राहत मिलेगी.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, मानसिक राहत मिलेगी. शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

खुशियों से भरा दिन रहेगा. ऑफिस में सहकर्मियों के सहयोग से आपके प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के द्वार खोलेगी. किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, पहले स्थिति को समझें. आपकी राय की अहमियत बढ़ेगी.

Career: सहकर्मियों का सहयोग उन्नति में सहायक होगा.

सहकर्मियों का सहयोग उन्नति में सहायक होगा. Finance: सोचे हुए काम पूरे होने से आर्थिक लाभ होगा.

सोचे हुए काम पूरे होने से आर्थिक लाभ होगा. Love: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा.

जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा. Health: बेहतर स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या नियमित रखें.

बेहतर स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या नियमित रखें. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

दिन की शुरुआत नई उमंग के साथ होगी. पारिवारिक कार्यों में सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. हालांकि, अपने निजी रहस्यों को दोस्तों से साझा करने से बचें. कुछ लोग आपके बारे में गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा. बच्चों के साथ समय बिताना तनाव कम करेगा.

Career: पारिवारिक तालमेल से कार्यक्षेत्र में भी शांति रहेगी.

पारिवारिक तालमेल से कार्यक्षेत्र में भी शांति रहेगी. Finance: खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है.

खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है. Love: रिश्तों के बीच सामंजस्य बिठाने में सफल रहेंगे.

रिश्तों के बीच सामंजस्य बिठाने में सफल रहेंगे. Health: चिंता के कारण सिरदर्द हो सकता है, आराम करें.

चिंता के कारण सिरदर्द हो सकता है, आराम करें. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

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