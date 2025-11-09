मकर राशि वालों के लिए प्रेम जीवन में विवाद संभव है, इसलिए सावधानी बरतें।
Kal Ka Rashifal: 10 नवंबर 2025 सोमवार को बनेगा शुभ योग, जानें मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, कल का राशिफल
Kal Ka Rashifal 10 November 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल....
Kal Ka Rashifal: 10 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-
मेष राशि
आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहेगा. यदि आप किसी योजना की शुरुआत करने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो अब समय अनुकूल है. प्रेम जीवन में किसी तीसरे के हस्तक्षेप से मनमुटाव संभव है. धन लाभ के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं. किसी बड़े निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की राय अवश्य लें.
- भाग्यशाली अंक: 5
- भाग्यशाली रंग: लाल
- उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाएं, दिन शुभ रहेगा.
वृष राशि
आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे. कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित रखें और शत्रुओं से सावधान रहें. किसी रुके हुए कार्य में देरी से मन खिन्न रह सकता है. संतान से अधिक अपेक्षा न रखें.
- भाग्यशाली अंक: 9
- भाग्यशाली रंग: सफेद
- उपाय: माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.
मिथुन राशि
आज आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. अपने निजी विचार किसी बाहरी व्यक्ति से साझा न करें. शेयर मार्केट में निवेश लाभदायक रहेगा. किसी प्रिय व्यक्ति से शुभ समाचार मिल सकता है. पारिवारिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप से बचें.
- भाग्यशाली अंक: 3
- भाग्यशाली रंग: हरा
- उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और 11 बार परिक्रमा करें.
कर्क राशि
दिन उन्नति देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में चुनौतियाँ आएंगी, पर आप उनसे निपट लेंगे. विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम की आवश्यकता है. घर का वातावरण सुखद रहेगा. संतान के करियर की चिंता मन में रह सकती है.
- भाग्यशाली अंक: 2
- भाग्यशाली रंग: मोती जैसा सफेद
- उपाय: भगवान शिव को दूध से अभिषेक करें.
सिंह राशि
आज आप अपनी मनपसंद दिशा में काम करेंगे. संपत्ति विवाद में सफलता संभव है. नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. दांपत्य जीवन में तनातनी से बचें. संतान से जुड़ी चिंता दूर होगी.
- भाग्यशाली अंक: 1
- भाग्यशाली रंग: सुनहरा
- उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.
कन्या राशि
आज आप ऊर्जावान रहेंगे. धन लेनदेन में सतर्कता रखें और किसी को उधार न दें. व्यापारिक निर्णय बुजुर्गों की सलाह से लें. परिवार के लिए कुछ खरीदारी संभव है.
- भाग्यशाली अंक: 6
- भाग्यशाली रंग: हल्का हरा
- उपाय: गाय को गुड़ और हरी घास खिलाएं.
तुला राशि
आलस्य दिन पर हावी रहेगा, पर कार्य पर फोकस जरूरी है. धार्मिक कार्यों में भाग लेने से मन को शांति मिलेगी. कार्यस्थल पर संयम रखें. संतान की शिक्षा से जुड़ी समस्या का हल निकलेगा.
- भाग्यशाली अंक: 7
- भाग्यशाली रंग: नीला
- उपाय: माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें और दुर्गा चालीसा पढ़ें.
वृश्चिक राशि
दिन मिलाजुला रहेगा. सरकारी कार्य पूर्ण होने की संभावना है. मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को लाभ होगा. पारिवारिक विवाद समाप्त हो सकते हैं. किसी को अनावश्यक सलाह देने से बचें.
- भाग्यशाली अंक: 4
- भाग्यशाली रंग: मरून
- उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का जप करें.
धनु राशि
निवेश योजनाओं के लिए दिन शुभ है. अविवाहितों के जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें.
- भाग्यशाली अंक: 8
- भाग्यशाली रंग: पीला
- उपाय: विष्णु मंदिर में पीले फूल और केला अर्पित करें.
मकर राशि
करियर के लिए दिन अनुकूल रहेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे. परिवार की सलाह से कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं. प्रेम जीवन में विवाद संभव है. अचानक खर्चों से सावधान रहें.
- भाग्यशाली अंक: 10
- भाग्यशाली रंग: काला
- उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
कुंभ राशि
दिन चुनौतियों भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में बाधाएँ आएंगी, पर आप उन्हें दूर कर लेंगे. परिवार में किए वादे याद रखें. नौकरीपेशा लोगों को शुभ सूचना मिल सकती है.
- भाग्यशाली अंक: 11
- भाग्यशाली रंग: बैंगनी
- उपाय: गरीबों को काला कपड़ा और उड़द दान करें.
मीन राशि
संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ मिलेगा. परिजनों से संबंध मधुर होंगे. खर्चों में कटौती करें और बजट बनाकर चलें. यात्रा में सावधानी रखें.
- भाग्यशाली अंक: 12
- भाग्यशाली रंग: हल्का नीला
- उपाय: विष्णुजी को तुलसी पत्र अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जप करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
मकर राशि वालों के लिए प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
