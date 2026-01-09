हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 10 January 2026: कल खुलेगा सफलता का द्वार या आएगी चुनौती? जानिए शनिवार को क्या कहते हैं आपके सितारे!

Kal Ka Rashifal 10 January 2026: कल खुलेगा सफलता का द्वार या आएगी चुनौती? जानिए शनिवार को क्या कहते हैं आपके सितारे!

Kal Ka Rashifal 10 January 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 10 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा. आज आपको व्यापारिक लाभ कमाने का बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा, आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. आज ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम रहेगा, जिसकी वजह से आपको शारीरिक थकान हो सकती हैं. आज आर्थिक मामलों में माता-पिता का सहयोग मिलता रहेगा. जिससे आपके काम चलते रहेंगे. आज आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है, जिसके साथ बैठकर आप खूब बातें करेंगे. आज आपकी नए वाहन को लेने की इच्छा पूरी होगी.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

वृष राशि

आज का दिन आपके लिए ठीक–ठाक रहने वाला है. आज आप कारोबार से जुड़े मामलों पर ध्यान देंगे और उसे आगे बढ़ाने में किसी की मदद लेंगे. आज आपको उच्चाधिकारी के सामने बात रखने पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा. आज इस राशि की महिलाएं अपने जीवनसाथी को आज कुछ मीठा बना कर खिला सकती हैं, दोनों के बीच रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. आज छात्र शिक्षक से किसी विषय को अधिक समझने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं. आज आप किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे, आपको मानसिक शांति मिलेगी.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है. आज आप कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कलीग का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. आज आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्यों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं, जिससे आपका काम अच्छा और आसानी से हो जायेगा. आज आपको किसी परिजन की तरफ से खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा. आज आपको पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खास कर उनके खान–पान को लेकर. आज आप अपने काम को पूरा करने के लिए भाई की मदद ले सकते हैं.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. आज आपको रोजगार के तमाम बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे और आपकी आय के नए स्त्रोत भी बनेंगे, जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. आज प्रोजेक्ट कार्य में आपको अपने जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जो आगे सफलता के लिए मददगार साबित होगा. आज आपके मन में बिजनेस को लेकर नए और इफेक्टिव आइडियाज आएंगे. आज आपका मन रचनात्मक चीजों को करने में लगेगा, जिससे आपका मूड अच्छा रहेगा. आज स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक है, आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

सिंह राशि

आज का दिन आपके अनुकूल बना रहेगा. आज आप अपने सहकर्मियों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, तो आने वाले समय में वो आपका अच्छा लाभ करायेंगे. यदि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे तो धीरे–धीरे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. आज आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो दिन शुभ है, आप कर सकते हैं, आपको काम में सफलता मिलने के अच्छे योग बनते दिख रहे हैं. आज जीवनसाथी की मदद से आप किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल रहेंगे.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: सुनहरा
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है. आज आप पेंडिंग कार्यों को निपटाने के लिए किसी करीबी की मदद ले सकते हैं. आज आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं. आज आप कुछ समय मित्रों के साथ बितायेंगे और किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी एंजॉय करेंगे. आज आप पैतृक सम्पत्ति को लेकर अपने कजिन से बात कर सकते हैं, जिसमें वो आपको अच्छी सलाह देंगे. आज आपकी रुचि साहित्य को पढ़ने और लिखने में रहेगी, आपको किसी व्यक्ति के माध्यम से साहित्यिक पुस्तक भी प्राप्त होगी.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: हरा
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है. आज आप अपने कारोबार में डबल मुनाफा कमायेंगे और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सफल बनेंगे. आज आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपके काम में उन्नति होगी और आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आज आपके घर में शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा. आज आपको आय के नए स्रोत मिलेंगे, जिनका लाभ लेकर आप अच्छा धन कमा सकते हैं. आज बच्चे खेल–कूद के साथ–साथ पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे.
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: गुलाबी
उपाय: मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है. आज आप अपने बिजनेस में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिसका जल्द ही आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा. आज आपकी मुलाकात बचपन के किसी दोस्त से होगी, आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी. आज आपको किसी समस्या से छुटकारा मिलेगा, जिससे आपके दिल का बोझ कम होगा. आज परिवार में सुख–शांति का माहौल बना रहेगा. आज इस राशि के लेखकों के मन में कोई स्टोरी लिखने का भी विचार आ सकता है, जिसे आने वाले समय में खूब पसंद किया जायेगा.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: लाल
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. आज आप व्यापारिक लाभ कमाने के साथ–साथ अपने खर्चों के ऊपर भी ध्यान दें. आज आप कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर सोच–विचार करें और घर के बड़ों से भी सलाह–मशवरा कर सकते हैं. इस राशि के राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों को बड़े नेताओं से मिलने का अवसर मिलेगा. आज आपकी नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है. आज आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो आपके प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपकी मदद करेगा.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: केले के पेड़ को जल चढ़ाएं.

मकर राशि

आज का दिन आपके लिए ठीक–ठाक रहने वाला है. आज आपकी योजनाओं को सही दिशा मिलेगी, जिससे वो अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ेंगी. आज आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, जो काम में आपकी मदद करेंगे. आज आपको बड़ों का साथ व सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा. आज आपकी शिक्षा में आ रही रुकावटों से छुटकारा मिलेगा, जिससे आपको खुशी होगी. आज आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेंगे, आपकी तारीफ होगी और आपको खुशी मिलेगी.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुम्भ राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. आज आप व्यावसायिक रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ अहम फैसले करेंगे, जिससे आपका बिजनेस अच्छा चल सके. आज आप इन्वेस्टमेंट के मामलों में किसी आर्थिक सलाहकार की मदद ले सकते हैं. इस राशि के छात्र आज प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, जिसमें स्कूल प्रशासन आपकी पूरी हेल्प करेगा. आज आपके दांपत्य जीवन में खुशहाली बढ़ेगी, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. आज आप किसी काम की शुरुआत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें, आपको लाभ अवश्य होगा.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: आसमानी
उपाय: जरूरतमंद को कंबल दान करें.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है. आज ऑफिस में बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे और जूनियर भी आपसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे. प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को तैयारी जारी रखनी चाहिए. जिस व्यक्ति की आपने कभी मदद की थी वह आज आपके काम आएगा. आज आपका मन आध्यात्म की तरफ थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिससे आपका मन शांत होगा.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 09 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow's Horoscope

Frequently Asked Questions

10 जनवरी 2026 का दिन किन राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा?

10 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा। यह दिन करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

मेष राशि के जातकों के लिए 10 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि के जातकों के लिए यह दिन व्यस्तता भरा रहेगा। उन्हें व्यापारिक लाभ कमाने और आय के नए स्रोत बनाने का अवसर मिलेगा, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

वृष राशि के जातकों के लिए 10 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहने वाला है?

वृष राशि के लिए यह दिन ठीक-ठाक रहेगा। वे कारोबार से जुड़े मामलों पर ध्यान देंगे और किसी की मदद से उन्हें आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी।

मिथुन राशि के जातकों को 10 जनवरी 2026 को किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

मिथुन राशि के जातकों को 10 जनवरी 2026 को पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खासकर उनके खान-पान को लेकर।

कर्क राशि के जातकों के लिए 10 जनवरी 2026 का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा?

कर्क राशि के जातकों के लिए 10 जनवरी 2026 का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक रहेगा। वे खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
क्रिकेट
0,0,0,0,0,0...आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, इस गेंदबाज ने नहीं बनने दिया एक भी, क्रिकेट जगत हैरान
0,0,0,0,0,0...आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, इस गेंदबाज ने नहीं बनने दिया एक भी, क्रिकेट जगत हैरान
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर बोलीं Mahua Moitra, Mamata Banerjee शेरनी है, वो डरने वालों में से नहीं । Bengal ED Raid
Amit Shah के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे TMC सांसद सड़क पर लेट गए । Bengal ED Raid
EPFO Wage Limit में बड़ा बदलाव | Budget 2026 से पहले | Employees के लिए खुशखबरी | Paisa Live
Land For Job Case में Lalu Family पर Court ने कहा, पूरा परिवार जमीन के बदले नौकरी में शामिल
Amit Shah के खिलाफ धरने पर बैठे TMC सांसद, पुलिस ने खींचकर बस में बैठाया । Bengal ED Raid
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
क्रिकेट
0,0,0,0,0,0...आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, इस गेंदबाज ने नहीं बनने दिया एक भी, क्रिकेट जगत हैरान
0,0,0,0,0,0...आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, इस गेंदबाज ने नहीं बनने दिया एक भी, क्रिकेट जगत हैरान
ओटीटी
The Raja Saab OTT: 'द राजा साब' ओटीटी पर कहां आएगी? जानें कितने में बिके डिजिटल राइट्स
'द राजा साब' ओटीटी पर कहां आएगी? जानें कितने में बिके डिजिटल राइट्स
जनरल नॉलेज
किन 21 देशों में ट्रैवल पर ट्रंप ने लगाई रोक, क्या किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है USA?
किन 21 देशों में ट्रैवल पर ट्रंप ने लगाई रोक, क्या किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है USA?
हेल्थ
Cardiac Health: ECG की नॉर्मल रिपोर्ट के भरोसे बैठे हैं तो हो जाएं सावधान, ध्यान नहीं दिया तो कभी भी आ सकती है मौत
ECG की नॉर्मल रिपोर्ट के भरोसे बैठे हैं तो हो जाएं सावधान, ध्यान नहीं दिया तो कभी भी आ सकती है मौत
यूटिलिटी
पीएम मोदी जैसी गाड़ी में लगवानी है लाइट, दिल्ली में कहां मिलेगी सबसे सस्ती; कश्मीरी गेट या करोल बाग?
पीएम मोदी जैसी गाड़ी में लगवानी है लाइट, दिल्ली में कहां मिलेगी सबसे सस्ती; कश्मीरी गेट या करोल बाग?
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget