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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 1 October 2026: गुरुवार को सिद्धि योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, मकर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और मीन को बड़ा मुनाफा!

Kal Ka Rashifal 1 October 2026: गुरुवार को सिद्धि योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, मकर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और मीन को बड़ा मुनाफा!

Kal Ka Rashifal 1 October 2026: सिद्धि योग से चमकेगी इन 4 राशियों की तकदीर! मकर को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, मीन को प्रॉपर्टी में लाभ व सिंह को नया प्रोजेक्ट. पढ़ें कल का संपूर्ण राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Sep 2026 01:02 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal, 1 October 2026 (कल का राशिफल): गुरुवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल दोपहर 12:36 बजे तक आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि का आरंभ होगा. वहीं पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र विद्यमान रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन अपनी उच्च राशि वृषभ में संचरण करेंगे.

गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति की कृपा के साथ-साथ सिद्धि योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, बुधादित्य योग और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का महासंयोग बन रहा है. इसके शुभ प्रभाव से मकर, मीन, सिंह और वृषभ राशि के जातकों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस में बंपर मुनाफा, नई नौकरी के अवसर और करियर में पद-प्रतिष्ठा मिलने के मजबूत योग हैं.

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आइए जानते हैं भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास से 1 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

पंचांग (1 अक्टूबर 2026, गुरुवार)

  • तिथि: आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी (दोपहर 12:36 बजे तक), तत्पश्चात षष्ठी
  • नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र (पूरे दिन)
  • चन्द्र राशि: वृषभ राशि (उच्च राशि में चंद्रमा)
  • शुभ योग: सिद्धि योग, लक्ष्मीनारायण योग, परिजात योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)
  • शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):
  • सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक
  • दिशाशूल: दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष राशि (Aries)

Business (व्यापार): सिद्धि योग बनने से मनमुताबिक सफलता हासिल होगी. प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी बड़ी योजना या निवेश श्राद्ध पक्ष के बाद करना अधिक अनुकूल रहेगा. किसी भी तरह का गैर-जरूरी आर्थिक जोखिम लेने से बचें.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में अटका हुआ प्रोजेक्ट पूरा करने पर ध्यान दें, बड़ी उपलब्धि मिलेगी. ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखें और सहकर्मियों के साथ तालमेल रखें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): घर के सदस्यों के बीच किसी घरेलू मुद्दे पर कहासुनी हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें.

Finance (आर्थिक स्थिति): बजट का ध्यान रखते हुए ही निवेश करें. अचानक होने वाले खर्चों से बचने के लिए वित्तीय प्रबंधन मजबूत रखें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई में जुटे रहें.

लक्की कलर: येलो | लक्की नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 4

वृषभ राशि (Taurus)

Business (व्यापार): पब्लिक सेक्टर और छोटे व्यापारियों के लिए दिन शानदार रहेगा, बड़े ऑर्डर हाथ लग सकते हैं. बड़े उद्योगपति कोई भी बड़ा निवेश सोच-समझकर ही करें.

Career (करियर व शिक्षा): सिद्धि योग के प्रभाव से छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट में चयन हो सकता है. कार्यस्थल पर सूझबूझ से काम का बोझ कम करने में सफल रहेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा. घर की साज-सज्जा और रखरखाव में समय बीतेगा. किसी खास व्यक्ति के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर बनी रहेगी. अनावश्यक चिंता करने से बचें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. मार्केटिंग से जुड़े लोग नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें.

लक्की कलर: ऑरेंज | लक्की नंबर: 7 | अनलक्की नंबर: 5

मिथुन राशि (Gemini)

Business (व्यापार): पुराना स्टॉक थोड़ी चिंता दे सकता है. अनुबंध तो मिलेंगे लेकिन उन्हें समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में अपने काम पर किसी का अनावश्यक हस्तक्षेप न होने दें. काम में लापरवाही से बचें ताकि अधिकारियों की नाराजगी न झेलनी पड़े.

Love & Family (प्रेम व परिवार): संतान की किसी बड़ी उपलब्धि से घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. परिवार के साथ खुशनुमा पल साझा करेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतें. काम में देरी से होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान से बचें.

Health (स्वास्थ्य): मानसिक तनाव से बचें. पीठ पीछे आलोचना करने वालों को नजरअंदाज कर अपने काम पर फोकस करें.

लक्की कलर: व्हाइट | लक्की नंबर: 3 | अनलक्की नंबर: 7

कर्क राशि (Cancer)

Business (व्यापार): व्यवसाय में नए उपकरण या मशीनरी खरीदने की योजना है, तो इसे श्राद्ध पक्ष के बाद क्रियान्वित करना बेहतर रहेगा. दोपहर बाद परिस्थितियां अनुकूल होंगी.

Career (करियर व शिक्षा): कागजी और तकनीकी कार्यों को बहुत ध्यानपूर्वक करें, छोटी सी भूल परेशानी खड़ी कर सकती है. एक्स्ट्रा मेहनत से टारगेट पूरे होंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पति-पत्नी के संबंध अत्यंत मधुर रहेंगे और पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा. अपनों से खुशखबरी मिल सकती है.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें.

Health (स्वास्थ्य): अत्यधिक व्यस्तता के चलते थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या और खानपान को व्यवस्थित रखें.

लक्की कलर: क्रीम | लक्की नंबर: 2 | अनलक्की नंबर: 1

सिंह राशि (Leo)

Business (व्यापार): मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े लोग अच्छा मुनाफा कमाएंगे. सिद्धि योग के प्रभाव से फाइनेंस संबंधी रुके हुए कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे.

Career (करियर व शिक्षा): सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर में काम करने वालों को नया प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसमें उत्कृष्टता दिखाने का मौका मिलेगा. कार्यक्षेत्र में संतुलन बना रहेगा.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से जुड़ी शुभ सूचना मिलेगी. घर में खास रिश्तेदारों के आने से चहल-पहल रहेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी. राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों को मान-सम्मान व प्रभाव में वृद्धि मिलेगी.

Health (स्वास्थ्य): शरीर में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार रहेगा. छात्र व खिलाड़ी सक्रिय बने रहेंगे.

लक्की कलर: गोल्डन | लक्की नंबर: 8 | अनलक्की नंबर: 4

कन्या राशि (Virgo)

Business (व्यापार): सिद्धि योग से व्यापार में लाभ की मजबूत स्थितियां बनेंगी. अपनी निश्चित रफ्तार से आगे बढ़ें, आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार होगा.

Career (करियर व शिक्षा): ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण मीटिंग का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. राजनीति और समाज सेवा में आपकी पब्लिक इमेज मजबूत होगी.

Love & Family (प्रेम व परिवार): परिवार के साथ मनोरंजन और आमोद-प्रमोद में सुखद समय बीतेगा, जिससे आपसी संबंधों में मिठास बढ़ेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): आमदनी के नए अवसर बनेंगे. वित्तीय संतुलन मजबूत होगा.

Health (स्वास्थ्य): मार्केटिंग से जुड़े लोग खानपान का विशेष ध्यान रखें. भागदौड़ के बीच सेहत की अनदेखी न करें.

लक्की कलर: नेवी ब्लू | लक्की नंबर: 9 | अनलक्की नंबर: 6

तुला राशि (Libra)

Business (व्यापार): किसी भी अनुबंध या जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले बारीकी से जांच-पड़ताल अवश्य कर लें. मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कार्यों में लापरवाही न बरतें.

Career (करियर व शिक्षा): घर की बातों को ऑफिस में हावी न होने दें, अन्यथा काम प्रभावित हो सकता है. वित्तीय हिसाब-किताब में सतर्कता बरतें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी. घर में नजदीकी रिश्तेदारों के आने से उत्सव और खुशी का माहौल रहेगा.

Finance (आर्थिक स्थिति): वित्तीय मामलों में सावधानी बनाए रखें ताकि हिसाब-किताब में कोई गलतफहमी न हो.

Health (स्वास्थ्य): आलस्य का त्याग करें. छात्र एक्टिव रहकर पढ़ाई करें, इससे कठिन विषय भी आसानी से समझ आएंगे.

लक्की कलर: ब्राउन | लक्की नंबर: 4 | अनलक्की नंबर: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

Business (व्यापार): दुकान या प्रतिष्ठान में नए स्टॉक और वैरायटी को शामिल करने से ग्राहक आकर्षित होंगे. किसी राजनीतिक या अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात फायदेमंद रहेगी.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर दिमाग तेजी से और सकारात्मक दिशा में काम करेगा. ट्रांसफर संबंधी गतिविधियां अभी टल सकती हैं.

Love & Family (प्रेम व परिवार): पति-पत्नी के बीच गलतफहमी को तुरंत बातचीत से सुलझाएं. लव लाइफ में संबंध मधुर बने रहेंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): सिद्धि योग से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. अटका या रुका हुआ धन प्राप्त करने के प्रयास सफल होंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने से मानसिक राहत महसूस करेंगे.

लक्की कलर: ग्रे | लक्की नंबर: 3 | अनलक्की नंबर: 9

धनु राशि (Sagittarius)

Business (व्यापार): निवेश संबंधी कार्यों के लिए समय अनुकूल है. बाजार में आपकी योग्यता और प्रतिभा की सराहना होगी, जिससे बड़े ऑर्डर हासिल होंगे.

Career (करियर व शिक्षा): टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को शानदार सफलता मिलेगी. सीनियर्स से प्रशंसा मिलेगी और करियर में नए रास्ते खुलेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): जीवनसाथी और परिजनों से उचित सलाह मिलेगी, जिससे संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): नए कारोबारी ऑर्डर्स से धन लाभ बढ़ेगा. निवेश के लिए समय उत्तम है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतें. मौसमी बदलावों से खुद को सुरक्षित रखें.

लक्की कलर: पर्पल | लक्की नंबर: 7 | अनलक्की नंबर: 4

मकर राशि (Capricorn)

Business (व्यापार): सिद्धि योग के प्रभाव से अपने विनम्र व्यवहार के बल पर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में सफल रहेंगे. आगामी त्योहारी सीजन की तैयारी लाभ देगी.

Career (करियर व शिक्षा): प्रमोशन और इंक्रीमेंट की शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा. मार्केटिंग से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): प्रतिष्ठित लोगों के साथ समय बिताना व्यक्तित्व को निखारेगा. काम की अधिकता के कारण परिवार को थोड़ा कम समय दे पाएंगे.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापार में अच्छा मुनाफा होने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा. वित्तीय स्थिति अत्यंत सुदृढ़ रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. परिजनों का सहयोग आपके आत्मबल को मजबूत बनाए रखेगा.

लक्की कलर: येलो | लक्की नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 5

कुंभ राशि (Aquarius)

Business (व्यापार): बिजनेस मीटिंग्स में सोच-समझकर अपनी बात रखें. ग्रह स्थितियां व्यापार के लिए बेहतरीन समय प्रदान कर रही हैं, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें.

Career (करियर व शिक्षा): कार्यस्थल पर किसी के बारे में भ्रामक बात करने या झूठ बोलने से बचें. अपनी कार्यक्षमता के बल पर आगे बढ़ेंगे.

Love & Family (प्रेम व परिवार): सामाजिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने से मान-सम्मान बढ़ेगा. दांपत्य जीवन में गलतफहमियों और बाहरी हस्तक्षेप से बचें.

Finance (आर्थिक स्थिति): व्यापारिक विस्तार से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सोच-समझकर किए गए सौदे मुनाफा देंगे.

Health (स्वास्थ्य): डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोग अपनी नियमित जांच करवाते रहें और खानपान का ध्यान रखें.

लक्की कलर: सिल्वर | लक्की नंबर: 5 | अनलक्की नंबर: 4

मीन राशि (Pisces)

Business (व्यापार): सिद्धि योग से व्यापार में अधिक मुनाफे की स्थितियां बनेंगी. मैनेजमेंट स्किल और स्मार्ट फैसलों से बाजार में नई पहचान बनाएंगे. पैतृक कारोबार में एक्टिव हों.

Career (करियर व शिक्षा): आधिकारिक यात्राओं के दौरान वरिष्ठों और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा. ऑफिस की राजनीति से धैर्यपूर्वक निपटें.

Love & Family (प्रेम व परिवार): विवाह योग्य जातकों के लिए उत्तम रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है. किसी खास मित्र या व्यक्ति से अचानक महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी.

Finance (आर्थिक स्थिति): प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से जुड़े कार्यों में बड़ा लाभ मिलने के योग हैं. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिनचर्या में योग और हल्के व्यायाम को अवश्य शामिल करें.

लक्की कलर: पिंक | लक्की नंबर: 1 | अनलक्की नंबर: 7

FAQs

1 अक्टूबर 2026 गुरुवार को किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा?
मकर, मीन, सिंह और धनु राशि के जातकों को सिद्धि योग के प्रभाव से सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी सौदों से लाभ और व्यापार में भारी मुनाफा होने के प्रबल योग हैं.

कल किन राशि वालों को निवेश और ऑफिस पॉलिटिक्स में सावधानी बरतनी चाहिए?
मेष, तुला और मिथुन राशि के जातकों को बड़े निवेश से पहले बजट का ध्यान रखने, अनुबंधों की जांच करने और कार्यस्थल पर गॉसिप से बचने की सलाह दी जाती है.

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About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 01:02 PM (IST)
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