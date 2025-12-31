हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kal Ka Rashifal 1 January 2026: कल खुलेगा सफलता का द्वार या आएगी चुनौती? जानिए गुरुवार को क्या कहते हैं आपके सितारे!

Kal Ka Rashifal 1 January 2026: कल खुलेगा सफलता का द्वार या आएगी चुनौती? जानिए गुरुवार को क्या कहते हैं आपके सितारे!

Kal Ka Rashifal 1 January 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Dec 2025 02:03 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 1 जनवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

मेष राशि के लिए आज दिन का आत्मविश्वास और आनंद से भरपूर रहेगा. आप अपने अंदर ऊर्जा और जोश का अनुभव करेंगे. दिन का दूसरा भाग आज विशेष रूप से आपके लिए अनुकूल रहने वाला है. आज आपको भाग्य आपको प्रयास से बढ़कर सफल बनाएगा. लेन-देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी चाहिए. आज परिवार में भाइयों से आपकी नजदीकियां बढ़ती और आज आपको सामाजिक काम करने का भी मौका मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ और लाभदायक होगा. बैंकिंग से संबंधित काम में आपको आज सफलता मिलेगी. आपको आज कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत और योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा. जीवनसाथी के साथ आज आपका तालमेल बना रहेगा और आपको आज कुछ नए अवसर भी प्राप्त होगे. आपको आज उपहार की प्राप्ति हो सकती है. आप आज मनपसंद भोजन का आनंद ले सकते हैं. लव लाइफ के मामले में भी आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाएं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातको के लिए आज का दिन उत्साहपूर्ण रहने वाला है. आपको अपने निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा. आपको किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है. जरूरी कार्यों को पूरा करने की सूची बनाकर रखें, अन्यथा दिक्कतें आ सकती हैं. आज कुछ व्यावसायिक योजनाओं को गति मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. शिक्षा के मामले में आज का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए अनुकूल रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि

कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा, दिन का पहला भाग उलझन भरा लेकिन दूसरा भाग सुखद रहेगा. आपको आज कुछ नया और रचनात्मक करने का मौका मिलेगा. विदेश से आयात-निर्यात का कारोबार करने वाले लोगों को आज कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी काम के लिए उसके नीति-नियमों का पूरा ध्यान रखें नहीं तो परेशानी होगी. संतान के करियर और स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े तनाव हो सकता है. आपको अपने काम को प्राथमिकता देनी होगी, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • भाग्यशाली रंग: सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह राशि

सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियां लेकर आने वाला है. आपके कामकाज में आज तेजी आएगी और आपकी कमाई में भी आज वृद्धि होगी. लेकिन आपके लिए आज जरूरी है कि कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपकी छवि प्रभावित हो. आपको आज वाद विवाद की स्थिति से दूर रहना चाहिए. आपको सरकारी काम में सफल बनाएगा. आपको आज पिता और पैतृक पक्ष से फायदा हो सकता है. शिक्षा के मामले में आज सिंह राशि के जातक अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है. सामाजिक क्षेत्र में आपका सम्मान और प्रभाव बढेगा. धन-संपत्ति में वृद्धि होने से माहौल खुशनुमा रहेगा. आपको विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने का भी मौका मिलेगा. कुछ कला और रचनात्मक कार्यो में आपकी सहभागिता बनी रहेगीा. छात्रों की उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी. कोई महत्वपूर्ण काम जो आपका काफी समय से अटक रहा था वह भी आपका पूरा हो सकता है. आप रुचिकर भोजन का आनंद लेंगे. किसी सगे संबंधी से आपको अच्छी खबर मिलेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • भाग्यशाली रंग: हरा
  • उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

तुला राशि

तुला राशि के जातको के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है. आपको आज मेहनत से बढ़कर भाग्य लाभ दिलाएगा. सितारे कहते हं कि आज आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी. कुछ पुरानी योजनाओं और काम का आपको आज अच्छा फायदा मिलेगा. आय में वृद्धि होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. आपके लिए सलाह है कि आज आप रिश्तो में तालमेल बनाए रखें और किसी को बिना पूछे सलाह देने से बचें.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि

आपके लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. किसी भी मामले में कोई जोखिम न लें, अन्यथा बाद में आपको दिक्कत हो सकती है. वैसे आपको आज अपने परिवार के सदस्यों से पूरा सहयोग मिलेगा. आपको स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा कोई छोटी समस्या भी आज बड़ी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपको नीति नियमों का पूरा ध्यान रखना होगा अन्यथा परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं. आपके लिए आज सितारे बताते हैं कि आपको आज अपने खर्च पर कंट्रोल करना होगा कुछ अचानक आने वाले खर्च आपको मानसिक तनाव दे सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी का पाठ करें.

धनु राशि

धनु राशि के लोगों के लिए आज महीने का पहला दिन खुशियां लेकर आएगा. आपको वैवाहिक जीवन में सुख और सहयोग मिलेगा. आज आपको साहस और धैर्य से अपनी योजनाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए नहीं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आपके मित्र आपको हर कार्य में पूरा सहयोग देंगे, जिससे आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. परिवार में कोई शुभ और मांगलिक आयोजन होने से परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होने से आपको खुशी महसूस होगी. लव लाइफ के मामले में आज का दिन धनु राशि के लिए सुखद होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: पीला
  • उपाय: केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं.

मकर राशि

मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन उलझन और मानसिक तनाव वाला रहेगा. आपको आज अपने कार्यक्षेत्र में संयम और धैर्य से काम लेना होगा. कुछ नए मौके भी आएंगे लेकिन इससे आपको खुशी के साथ ही साथ तनाव भी मिलेगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है. आपको जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है,सलाह है आज जो भी काम करें उसे बहुत सोच-समझकर करें. साथ ही आज क्रोध और वाणी को कंट्रोल में रखने का प्रयास भी करें. किसी पुराने मित्र से मिलने का आपको मौका मिल सकता है.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • भाग्यशाली रंग: नीला
  • उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातको के लिए आज का दिन कुल मिलाकर अनुकूल रहेगा. नौकरी कर रहे लोगों को अधिकारीवर्ग से सपोर्ट मिलेगा और कुछ बड़े अवसर भी प्राप्त होंगे. दोस्तों के साथ मिलकर कोई नया काम आप आज कर सकते हैं. आज आपकी मुलाकात कुछ प्रियजनों से होगी, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी और विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी. कार्यक्षेत्र में आप अपनी बड़ी सोच का फायदा उठाएंगे. आप पिता को किसी धार्मिक यात्रा पर ले जा सकते हैं. परिवार में किसी दूर रहने वाले संबंधी की ओर से आपको खुशी मिलेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • भाग्यशाली रंग: आसमानी
  • उपाय: पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं.

मीन राशि

मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आपको आज परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. कार्यस्थल पर आज आपको किसी से वाद विवाद में उलझन से बचना चाहिए. अगर आपको किसी से सलाह की जरूरत है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लेना चाहिए. अकाउंट और बैंकिंग के काम से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है. आपके ऊपर आज कुछ नए काम की भी जिम्मेदारी आ सकती है. आज आपको आज वाहन सुख मिल सकता है. किसी काम को लेकर आपको आज यात्रा करनी पड़ सकती है.

  • भाग्यशाली अंक: 7
  • भाग्यशाली रंग: हल्का पीला
  • उपाय: विष्णु भगवान को तुलसी अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 31 Dec 2025 01:37 PM (IST)
Frequently Asked Questions

1 जनवरी 2026 को किस राशि के लिए दिन मिलाजुला रहेगा?

कर्क राशि के लिए दिन मिलाजुला रहेगा, पहला भाग उलझन भरा लेकिन दूसरा भाग सुखद रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए भी दिन मिलाजुला रहेगा, धैर्य और समझदारी से काम लेने की सलाह है।

1 जनवरी 2026 को कौन सी राशियाँ धन-संपत्ति में वृद्धि का अनुभव करेंगी?

कन्या राशि के लिए धन-संपत्ति में वृद्धि होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। सिंह राशि के जातकों की कमाई में भी आज वृद्धि होगी।

1 जनवरी 2026 को किन राशियों को करियर में सफलता मिलेगी?

वृषभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। सिंह राशि के कामकाज में तेजी आएगी और सरकारी काम में सफलता मिलेगी।

1 जनवरी 2026 को किन राशियों को लव लाइफ में अनुकूलता मिलेगी?

वृषभ राशि के लिए लव लाइफ के मामले में दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि के लिए लव लाइफ सुखद होगी।

1 जनवरी 2026 को मकर राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा?

मकर राशि के जातकों के लिए दिन उलझन और मानसिक तनाव वाला रहेगा। उन्हें संयम और धैर्य से काम लेना होगा और सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह है।

