Rashifal: कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए आज यानी 13 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

कर्क (Cancer) राशिफल

सिंह चंद्रमा आज आपके आत्म-सम्मान को जागृत कर रहा है. बीते कुछ दिनों से चली भावनात्मक उलझनों से राहत मिलेगी. कार्यस्थल पर आत्मविश्वास की कमी अब नहीं रहेगी. परिवार में किसी शुभ आयोजन का संकेत है. दिन यह सिखा रहा है, भावुक होना कमजोरी नहीं, संवेदना को शक्ति बनाना ही असली विजय है.

Career/Business: आज आपका प्रदर्शन निर्णायक रहेगा. नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

Love Life: पुराने मतभेद खत्म होंगे. पार्टनर के साथ बातचीत से दिल का बोझ हल्का होगा.

Education: उच्च शिक्षा या क्रिएटिव विषयों में नई दिशा मिलेगी.

Health: हृदय और पेट संबंधी समस्या से सावधान रहें.

Finance: पुराने बकायों से राहत, पर खर्च संयमित रखें.

सफलता मंत्र: सर्वे भवन्तु सुखिनः. यानी सबका भला सोचो, तुम्हारा भला स्वयं होगा.

Lucky Color: Silver. Lucky Number: 2

उपाय: चंद्रमा को दूध मिश्रित जल अर्पित करें और 'ॐ सोमाय नमः' जपें.

सिंह (Leo) राशिफल

चंद्रमा आपकी ही राशि में है, आत्मबल चरम पर है. जो काम दूसरों से छूट रहे थे, आप उन्हें निर्णायक मोड़ पर ले आएंगे. करियर में सराहना और परिवार में सम्मान मिलेगा. यह दिन केवल अवसर नहीं, परीक्षा भी है, अहं और आत्मविश्वास के बीच का फ़र्क पहचानने का.

Career/Business: टीम लीडर या क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आपका निर्णय सबको दिशा देगा.

Love Life: प्रियजन के प्रति सच्चाई दिखाएं, अहं को पीछे छोड़ें.

Education: नेतृत्व विषय, मैनेजमेंट और मीडिया स्टूडेंट्स को उपलब्धि मिलेगी.

Health: हृदय या रक्तचाप संबंधी दिक्कत पर ध्यान रखें.

Finance: बड़ा लाभ संभव, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें.

सफलता मंत्र: 'उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः. यानी अर्थ: सिर्फ सपनों से नहीं, प्रयास से सफलता मिलती है.

Lucky Color: Gold. Lucky Number: 1

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और लाल पुष्प चढ़ाएं.

कन्या (Virgo) राशिफल

सिंह चंद्र आपकी एकाग्रता बढ़ा रहा है. आज आप जो योजना बनाएंगे, वह आने वाले हफ्तों का रास्ता तय करेगी. ऑफिस या बिजनेस में एक कठिन बातचीत संभव है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेगा. दिन यह सिखा रहा है, तर्क तब ही जीतता है जब उसमें संवेदना जुड़ी हो.

Career/Business: विश्लेषण, रिसर्च या ऑडिट से जुड़े लोगों को विशेष सफलता.

Love Life: भावनाएं स्पष्ट रखें, गलतफहमियां खत्म होंगी.

Education: रिसर्च और अकादमिक विषयों में उत्कृष्ट परिणाम.

Health: नींद और मानसिक तनाव में सुधार.

Finance: धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. अनावश्यक खर्च रोकें.

सफलता मंत्र: 'नास्ति विद्या समं बलम्. यानी अर्थ: विद्या से बड़ी कोई शक्ति नहीं.

Lucky Color: Green. Lucky Number: 7

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' जप करें.