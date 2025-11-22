हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: धनु से मीन तक लोगों के लिए 22 नवंबर 2025 का दिन भारी, फैसलों में संदेह और हर कदम पर रुकावट!

Aaj Ka Rashifal: धनु से मीन तक लोगों के लिए 22 नवंबर 2025 का दिन भारी, फैसलों में संदेह और हर कदम पर रुकावट!

Aaj Ka Rashifal: 22 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 22 Nov 2025 07:24 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 22 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 22 नवंबर 2025

आज बेचैनी बनी रहेगी. किसी पुराने डर या चिंता से मन विचलित हो सकता है. काम में तेजी से निर्णय लेना पड़ेगा. रिश्तों में सीधी बात विवाद कराएगी. छात्रों को प्रतियोगी विषयों में लाभ. स्वास्थ्य में गरमी, बेचैनी व नींद कम. धन में खर्च बढ़ेगा.

Career: तेज़ निर्णय की मांग.
Love: सीधी बात से टकराव.
Education: प्रतियोगी विषय सफल.
Health: पित्त/नींद कम.
Finance: खर्च अधिक.
उपाय: हल्दी तिलक करें.
Lucky Color: Yellow
Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 22 नवंबर 2025

आज टीम, दोस्त या समूह आपको परेशान कर सकते हैं. किसी की भूल आपको सुधारनी पड़ेगी. रिश्तों में तीसरे व्यक्ति की दखल तनाव बढ़ा सकती है. छात्रों को अकेले पढ़ना बेहतर. स्वास्थ्य में थकान व जोड़ों में दर्द. धन में उधार देने से बचें.

Career: टीम से तनाव.
Love: third-person issue.
Education: self-study अच्छा.
Health: थकान/जोड़ दर्द.
Finance: उधार न दें.
उपाय: सरसों का तेल दान.
Lucky Color: White
Lucky Number: 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 22 नवंबर 2025

आज वरिष्ठ आपसे कठोर व्यवहार कर सकते हैं. काम का दबाव बढ़ेगा. रिश्तों में मन की बात भीतर दबी रह सकती है. छात्रों को करियर दिशा स्पष्ट होगी. स्वास्थ्य में कंधे-पीठ दर्द. धन में मित्रों से अवसर.

Career: वरिष्ठ कठोर.
Love: बात मन में अटकेगी.
Education: करियर संकेत.
Health: पीठ/कंधे तनाव.
Finance: नेटवर्क से लाभ.
उपाय: पीपल परिक्रमा.
Lucky Color: Blue
Lucky Number: 11

मीन (Pisces) राशिफल, 22 नवंबर 2025

भाग्य से जुड़े कार्य में देरी. मन धीमा, निर्णय कठिन. शाम को काम बढ़ेगा. रिश्तों में दूरी या गलतफहमी. छात्रों को उच्च अध्ययन में प्रगति. स्वास्थ्य में पैरों में भारीपन. धन में योजना बनाएं, लागू न करें.

Career: शाम कार्यभार अधिक.
Love: misunderstanding.
Education: higher study लाभ.
Health: पैरों की थकान.
Finance: planning day.
उपाय: तुलसी को जल दें.
Lucky Color: Green
Lucky Number: 6

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 22 Nov 2025 06:27 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
