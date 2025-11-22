Aaj Ka Rashifal: धनु से मीन तक लोगों के लिए 22 नवंबर 2025 का दिन भारी, फैसलों में संदेह और हर कदम पर रुकावट!
Aaj Ka Rashifal: 22 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.
Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 22 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
धनु (Sagittarius) राशिफल, 22 नवंबर 2025
आज बेचैनी बनी रहेगी. किसी पुराने डर या चिंता से मन विचलित हो सकता है. काम में तेजी से निर्णय लेना पड़ेगा. रिश्तों में सीधी बात विवाद कराएगी. छात्रों को प्रतियोगी विषयों में लाभ. स्वास्थ्य में गरमी, बेचैनी व नींद कम. धन में खर्च बढ़ेगा.
Career: तेज़ निर्णय की मांग.
Love: सीधी बात से टकराव.
Education: प्रतियोगी विषय सफल.
Health: पित्त/नींद कम.
Finance: खर्च अधिक.
उपाय: हल्दी तिलक करें.
Lucky Color: Yellow
Lucky Number: 3
मकर (Capricorn) राशिफल, 22 नवंबर 2025
आज टीम, दोस्त या समूह आपको परेशान कर सकते हैं. किसी की भूल आपको सुधारनी पड़ेगी. रिश्तों में तीसरे व्यक्ति की दखल तनाव बढ़ा सकती है. छात्रों को अकेले पढ़ना बेहतर. स्वास्थ्य में थकान व जोड़ों में दर्द. धन में उधार देने से बचें.
Career: टीम से तनाव.
Love: third-person issue.
Education: self-study अच्छा.
Health: थकान/जोड़ दर्द.
Finance: उधार न दें.
उपाय: सरसों का तेल दान.
Lucky Color: White
Lucky Number: 8
कुंभ (Aquarius) राशिफल, 22 नवंबर 2025
आज वरिष्ठ आपसे कठोर व्यवहार कर सकते हैं. काम का दबाव बढ़ेगा. रिश्तों में मन की बात भीतर दबी रह सकती है. छात्रों को करियर दिशा स्पष्ट होगी. स्वास्थ्य में कंधे-पीठ दर्द. धन में मित्रों से अवसर.
Career: वरिष्ठ कठोर.
Love: बात मन में अटकेगी.
Education: करियर संकेत.
Health: पीठ/कंधे तनाव.
Finance: नेटवर्क से लाभ.
उपाय: पीपल परिक्रमा.
Lucky Color: Blue
Lucky Number: 11
मीन (Pisces) राशिफल, 22 नवंबर 2025
भाग्य से जुड़े कार्य में देरी. मन धीमा, निर्णय कठिन. शाम को काम बढ़ेगा. रिश्तों में दूरी या गलतफहमी. छात्रों को उच्च अध्ययन में प्रगति. स्वास्थ्य में पैरों में भारीपन. धन में योजना बनाएं, लागू न करें.
Career: शाम कार्यभार अधिक.
Love: misunderstanding.
Education: higher study लाभ.
Health: पैरों की थकान.
Finance: planning day.
उपाय: तुलसी को जल दें.
Lucky Color: Green
Lucky Number: 6
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
