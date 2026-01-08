Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 8 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह राशिफल (Leo), 8 जनवरी 2026

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए आत्मविश्वास, पहचान और आगे रहने की इच्छा बहुत मजबूत रहेगी. सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव में आकर्षण, सोशल माहौल और लोगों का ध्यान पाने की चाह रहेगी.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन visibility का है, जहां आपकी मेहनत नोटिस हो सकती है. Gen-Z के लिए self-image और approval अहम रहेगा. शाम को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आते ही सोच थोड़ी गंभीर और व्यावहारिक होगी.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में फैसला लेना, नई जिम्मेदारी स्वीकार करना, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू देना आपके पक्ष में जाएगा. लेकिन राहु काल (01:30 PM - 03:00 PM) में अहं टकराव, ऑफिस की राजनीति और शेयर बाजार में अफवाहों से बचें, क्योंकि नुकसान की स्थिति बन सकती है.

Career: पहचान और सराहना मिलेगी, लेकिन दबाव भी बढ़ेगा.

Finance: खर्च मनोरंजन और स्टेटस पर बढ़ सकता है.

Love: आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन ओवरडिमांड से बचें.

Health: ऊर्जा अच्छी रहेगी, फिर भी थकान संभव है.

उपाय: सूर्य नमस्कार करें और संयम रखें.

Lucky Color: केसरिया

Lucky Number: 9

कन्या राशिफल (Virgo), 8 जनवरी 2026

आज का दिन थोड़ा भीतर की ओर ले जाने वाला है. चंद्रमा सिंह राशि में होकर आपको सोचने, आंकलन करने और तैयारी करने की स्थिति में रखेगा. सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण मन थोड़ा भटका रह सकता है, लेकिन शाम को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको व्यावहारिकता और अनुशासन की ओर ले आएगा.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट लोगों के लिए यह दिन बैकएंड काम, प्लानिंग और कागजी प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में रिपोर्ट, योजना, रिसर्च या डॉक्यूमेंटेशन पर काम करना फायदेमंद रहेगा. राहु काल (01:30 PM - 03:00 PM) में गोपनीय जानकारी साझा न करें और शेयर बाजार में जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग से बचें.

Career: योजना और विश्लेषण में मजबूती आएगी.

Finance: खर्च पर नियंत्रण जरूरी है.

Love: भावनाएं भीतर रखने की प्रवृत्ति रहेगी, संवाद कम हो सकता है.

Health: मानसिक थकान और ओवरथिंकिंग.

उपाय: कुछ समय मौन रखें या लिखकर मन हल्का करें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 8

तुला राशिफल (Libra), 8 जनवरी 2026

आज का दिन मेलजोल, सहयोग और टीमवर्क से लाभ दिलाने वाला है. चंद्रमा सिंह राशि में होने से सामाजिक दायरा सक्रिय रहेगा. सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रिश्तों और दोस्ती को बढ़ाएगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए टीम मीटिंग, सहयोग और नेटवर्क से जुड़ा काम अहम रहेगा. शाम को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव से फैसले ज्यादा व्यावहारिक होंगे.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में साझेदारी की बात आगे बढ़ाना, नया संपर्क बनाना या किसी सहयोग पर सहमति देना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (01:30 PM - 03:00 PM) में जरूरत से ज्यादा वादे, भावनात्मक फैसले या शेयर बाजार में अफवाहों से बचें.

Career: टीमवर्क और नेटवर्क से तरक्की.

Finance: आय में सुधार के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी साथ चलेगा.

Love: दोस्ती से प्यार बढ़ेगा और रिश्ता हल्का रहेगा.

Health: सामान्य, लेकिन संतुलन जरूरी है.

उपाय: सफेद कपड़े पहनें और शांत व्यवहार रखें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

वृश्चिक राशिफल (Scorpio), 8 जनवरी 2026

आज जिम्मेदारी और काम का दबाव महसूस होगा. चंद्रमा सिंह राशि में होकर आपके कर्म और प्रतिष्ठा के क्षेत्र को सक्रिय करता है. सुबह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण भावनाएं काम पर असर डाल सकती हैं.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन सीनियर की नजर में आने का है. शाम को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपको ज्यादा अनुशासित और केंद्रित बनाएगा. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में सही फैसला लेने, जिम्मेदारी संभालने या अपनी स्थिति साफ करने का समय अनुकूल रहेगा. राहु काल (01:30 PM - 03:00 PM) में टकराव, पावर गेम या शेयर बाजार में जल्दबाजी से बचें.

Career: भूमिका या जिम्मेदारी में बदलाव संभव है.

Finance: स्थिति स्थिर रहेगी, जोखिम न लें.

Love: समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है.

Health: तनाव और मानसिक दबाव बढ़ सकता है.

उपाय: शिव मंत्र का जप करें और धैर्य रखें.

Lucky Color: गहरा लाल

Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.