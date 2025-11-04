सुबह आत्मविश्वास और कल्पनाशीलता बढ़ेगी, नई योजनाएं शुरू करने का विचार आएगा. दोपहर बाद धन और स्थिरता का भाव सक्रिय होगा, शाम परिवार संग बिताएं.
Aaj Ka Rashifal: राशिफल 4 नवंबर 2025, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें, जानें सितारों का खेल
Aaj Ka Rashifal: 4 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.
Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 4 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
धनु (Sagittarius)
सुबह मीन चंद्र चतुर्थ भाव में रहेगा, जिससे मन और घर से जुड़े कार्यों पर ध्यान रहेगा. परिवार या माता से सहयोग मिलेगा. दोपहर बाद चंद्रमा मेष में पंचम भाव में आएगा, जिससे रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा. बच्चों से शुभ समाचार या शिक्षा में प्रगति के संकेत हैं. प्रेम जीवन में नई शुरुआत संभव है.
उपाय: सूर्य को लाल पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: Orange. Lucky Number: 7
मकर (Capricorn)
प्रातःकाल चंद्र तृतीय भाव में है, जिससे आत्मविश्वास और साहस बना रहेगा. संवाद और लेखन से लाभ मिल सकता है. दोपहर के बाद जब चंद्रमा मेष में चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा, तब परिवार और घर से जुड़ी योजनाएं प्रमुख होंगी. भूमि, वाहन या संपत्ति से लाभ की संभावना है. भावनात्मक रूप से दिन स्थिर रहेगा.
उपाय: काली उड़द का दान करें.
Lucky Color: Grey. Lucky Number: 10
कुंभ (Aquarius)
सुबह मीन चंद्र द्वितीय भाव में रहेगा, जिससे आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी. वित्तीय मामलों में सुधार होगा. दोपहर के बाद मेष चंद्र तृतीय भाव में आएगा. उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा. भाई-बहनों से जुड़ा कोई सकारात्मक संवाद हो सकता है. यात्राओं से लाभ मिलेगा.
उपाय: शुद्ध घी का दीपक जलाएं.
Lucky Color: Silver Blue. Lucky Number: 11
मीन (Pisces)
सुबह तक चंद्र आपकी ही राशि में रहेगा, जिससे आत्मविश्वास और कल्पनाशीलता बढ़ेगी. कोई नई योजना शुरू करने का विचार मन में आएगा. दोपहर बाद जब चंद्रमा मेष में जाएगा, तो धन और स्थिरता का भाव सक्रिय होगा. अपने निर्णय व्यावहारिक रखें, तभी लाभ स्थायी होगा. शाम का समय परिवार संग बिताएं.
उपाय: चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य दें.
Lucky Color: White. Lucky Number: 3
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
