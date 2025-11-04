हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: राशिफल 4 नवंबर 2025, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें, जानें सितारों का खेल

Aaj Ka Rashifal: राशिफल 4 नवंबर 2025, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें, जानें सितारों का खेल

Aaj Ka Rashifal: 4 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 04 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 4 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius)

सुबह मीन चंद्र चतुर्थ भाव में रहेगा, जिससे मन और घर से जुड़े कार्यों पर ध्यान रहेगा. परिवार या माता से सहयोग मिलेगा. दोपहर बाद चंद्रमा मेष में पंचम भाव में आएगा, जिससे रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा. बच्चों से शुभ समाचार या शिक्षा में प्रगति के संकेत हैं. प्रेम जीवन में नई शुरुआत संभव है.
उपाय: सूर्य को लाल पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: Orange. Lucky Number: 7

मकर (Capricorn)

प्रातःकाल चंद्र तृतीय भाव में है, जिससे आत्मविश्वास और साहस बना रहेगा. संवाद और लेखन से लाभ मिल सकता है. दोपहर के बाद जब चंद्रमा मेष में चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा, तब परिवार और घर से जुड़ी योजनाएं प्रमुख होंगी. भूमि, वाहन या संपत्ति से लाभ की संभावना है. भावनात्मक रूप से दिन स्थिर रहेगा.
उपाय: काली उड़द का दान करें.
Lucky Color: Grey. Lucky Number: 10

कुंभ (Aquarius)

सुबह मीन चंद्र द्वितीय भाव में रहेगा, जिससे आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी. वित्तीय मामलों में सुधार होगा. दोपहर के बाद मेष चंद्र तृतीय भाव में आएगा. उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा. भाई-बहनों से जुड़ा कोई सकारात्मक संवाद हो सकता है. यात्राओं से लाभ मिलेगा.
उपाय: शुद्ध घी का दीपक जलाएं.
Lucky Color: Silver Blue. Lucky Number: 11

मीन (Pisces)

सुबह तक चंद्र आपकी ही राशि में रहेगा, जिससे आत्मविश्वास और कल्पनाशीलता बढ़ेगी. कोई नई योजना शुरू करने का विचार मन में आएगा. दोपहर बाद जब चंद्रमा मेष में जाएगा, तो धन और स्थिरता का भाव सक्रिय होगा. अपने निर्णय व्यावहारिक रखें, तभी लाभ स्थायी होगा. शाम का समय परिवार संग बिताएं.
उपाय: चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य दें.
Lucky Color: White. Lucky Number: 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 04 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

मीन राशि वालों के लिए 4 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

सुबह आत्मविश्वास और कल्पनाशीलता बढ़ेगी, नई योजनाएं शुरू करने का विचार आएगा. दोपहर बाद धन और स्थिरता का भाव सक्रिय होगा, शाम परिवार संग बिताएं.

Embed widget